Házi Bernadett

Kedvenc montitúráink Karintia délvidékén - 1. rész

A leglátványosabb mountainbike túrákat gyűjtöttük nektek egy csokorba, melyeket Karintia legdélebbi hegyvidékén, a Karavankák vonulatán bringáztunk körbe. Nagyszerű kilátópontok, érintetlen természet és megannyi lehetőség kihívást jelentő és technikás terepek felfedezésére.

Amikor Ausztriában jársz, egyszerűen elképzelhetetlen, hogy ne vigyél magaddal kerékpárt. Egyik személyes kedvenc régiónk kerékpártúrázás szempontjából dél-Karintia.



Hogy miért szeretünk Karintiában kerékpártúrázni?

... mert változatos

... mert sokféle kihívással találhatjuk magunkat szemben

... mert több napon át nem kell ismételnünk útvonalakat

... mert a természeti látványosságok minden esetben megérik a látogatást

... mert bármerre is indulunk, mindig találunk út közben egy tavat

... kedvünk szerint rövidebb- és hosszabb túrákat is tehetünk

... annyi szintet és kilométert gyűjthetsz, amennyit csak szeretnél

Ezeket a túraleírásokat sehol máshol nem találod meg, csak nálunk!

Karintia Szlovéniával határos délvidékét egyértelműen a Karavankák hosszan elnyúló vonulata határozza meg, amelyre Villach környékéről, a Wörthi-, Ossiachi- és Faaki-tótól megannyi lehetőség vezet fel, de nem csak hegyre mehetünk, hanem a Dráva és a Gail folyók vonalát is követhetjük jól kitáblázott kerékpárutakon, ha épp kevésbé megerőltető túrára vágyunk.

Számunkra immár 6 éve ideális kiinduló pont a Faaki-tónál található Anderwald családi kemping, amely családias hangulata és a helyi sportolási lehetőségekre ösztönző hozzáállása miatt immár törzshelyünkké vált.

A kempingben egyébként a recepció melletti nagy asztalon található egy nagy mappa, amelyben gyalogtúra, monti- és országúti kerékpártúra ötletek sorakoznak, így aki abszolút ismeretlenként érkezik a régióba, az útvonalakat fellapozva ízelítőt kaphat arról, merre érdemes elindulni.

Kiépített trailek és kerékpárútvonalak

Ráadásul a kemping vezetősége komoly szerepet vállal abban, hogy az erdős hegyoldalakon támogassa a különböző trailek kiépítését, így valósulhatott meg részben az ő közbenjárásukkal is a néhány éve elsőként átadott Kopein Trail, valamint Samonigg Trail, illetve az idén debütáló, kifejezetten kezdők gyakorlására javasolt Lowgartner Trail T26 és Flowgartner Trail T25.

Az itteni trailek és kerékpártúra útvonalak összefoglaló oldala egyébként a Lake.bike weboldala, ahol mindent megtalálunk ezekről a lehetőségekről.

Valahogy mi is így kezdtük 6 éve, azóta számos saját útvonalat derítettünk fel mi magunk is.

Kedvenc saját Mozgásvilág mtb túráink

Jöjjenek hát azok a montis útvonalak, amik a kedvenceinkké váltak és bármikor is térünk vissza, igyekszünk újra és újra bejárni őket. 1-2 hét alatt bizony több száz kilométert is körbetekerhetünk itt a környéken úgy, hogy az egyes útvonalak csak kevéssé, vagy egyáltalán nem fedik egymást.

Faaki-tó - Karavankák szerpentin mtb túra





Csapjunk is bele rögtön a közepébe, hiszen ez a majd 30 km hosszú túra rögtön 947 m szintemelkedéssel lopja be magát a szívünkbe. Teljesen a Faaki-tó partjáról indulunk fel a Karavankák gerincére, amelynek fénypontja a változó vízhozamú hegyi patakon való átkelés. A patak minden évben más arcát mutatja számunkra, folyamatosan rendezi át a terepet, amelyen hol mezítláb a vízben, vagy pedig száraz lábbal is volt már lehetőségünk átkelni. A rövid felfrissülés után Outschena kis hegyi településén lyukadunk ki, majd rövid aszfaltos kerekezés után megérkezünk az elágazáshoz, ahol a sorompót megkerülve máris nekiindulhatunk a hegyi szerpentinnek.

A szerpentin legtetején 1600 m magasságban a hajdani Anna hütte maradványai és az épület helyén egy kis füves terület vár - ha előszőr jártok erre, érdemes még azt a pár métert beletolni és megismerni a történetét - ám mi ezúttal az utolsó szerpentin kanyart követően visszafordulunk a völgy felé, hogy egy jó kis lejtőzéssel megérkezzünk a Finkenstein várhoz - melyet szintén érdemes közelebbről is megnézni - de még mielőtt elérnénk, a GPS-track útmutatása szerint ismét visszatérünk az erdőbe, és egy jó meredeken kezdődő single trail ösvényen visszatérünk Latschach ober dem Faaker See településére. Innen már csak az aszfalton gurulunk vissza a kiindulási pontunkra.





Ezt a túrát azoknak ajánljuk, akik egy jó kis edzőkört szeretnének megismerni, bőségesen van benne technika és közben megannyi látnivaló is akad, panorámában bővelkedve. Ráadásul a túrában van egy híres kilátópont és az itt készült fotót Karintia katalógusaiban már felfedezhettük korábban, nos ez a pont a szerpentin utolsó hajtű kanyarában készült, ahonnan lenyűgöző kilátás nyílik a türkizkék Faaki-tóra és az egész alattunk fekvő medencére, valamint a távolban felfedezhető Gerlitzenre. Érdemes itt is elidőzni egy kicsit és a saját "katalógus" fotóinkat elkészíteni.





A túra értékelése (5* = maximum):

- Élményfaktor: *****

- Nehézségi fok: ****

- Technika: ***

- Természeti és kulturális látnivalók: *****





3 tó mtb körtúra





A 3 tó 3 nagyon látványos és kiemelkedően szép tavat jelent: ezen a túrán a Faaki-tótól a Wörthi-tó déli oldala felől a Pyramidenkogel érintésével gurulunk le terepen a Keutschachi-tóig, majd innen vegyesen terep és aszfaltos hegyi utakon visszatérünk a Faaki-tóhoz.

A táv ezúttal kicsit több a maga 63,96 kilométerével, illetve a szintemelkedés is kiadósabb: 1376 m.

Erre a túrára csak azt tudjuk mondani, hogy kivételes kedvencünk és minden vetületében csodálatos és üdítő élményeket tartogat, rengeteg látnivalóval, más turisták által is ritkán járt ösvényekkel, hangulatos hegyi gazdaságokkal, kukoricaföldekkel és apró falvakkal tarkítva... egyszóval kalandos egy nap lesz ez azoknak, akik erre a körre vállalkoznak.

Egy rövidebb szakaszon a Dráva partján futó kerékpárúton is tekerünk, így egy kis kóstolót is kaphatunk a Dráva menti kerékpárút egy néhány km hosszú szakaszából. A komolyabb terepezős rész a Pyramidenkogelhez való feltekeréssel kezdődik, egy remek kis szerpentint találtunk az erdőben, majd onnan a túloldalon köves és gyökeres erdei szakaszokon kanyargunk lefelé, majd Roda települését elhagyva ismét egy remek terepúton érjük el a Keutschachi-tavat. Érdemes itt már huzamosabban megpihennünk, mert nem kevés mászás vár még ránk visszafelé. A Keutschachi-tavat elhagyva megkezdődik a hullámvasút, többnyire vadregényes erdős szakaszokon, néhol az említett hegyi falvakat-gazdaságokat érintve ismét érintjük a Dráva partját - majd bezárva a kört, vár ránk egy utolsó mászás vissza a Faaki-tóhoz.





Érdemes erre a túrára fürdőruhát is magatokkal vinni és akár mindhárom tóban fürdeni egyet. Mindhárom tónál lehet találni olyan partszakaszt, ahol szabadon be lehet menni a vízbe.



A túra értékelése (5* = maximum):

- Élményfaktor: *****

- Nehézségi fok: ***

- Technika: ***

- Természeti és kulturális látnivalók: *****

Kopein Trail+ mtb túra





A Kopein Trail (T23) hivatalos útvonalát a fentebbi bevezetőből a linken keresztül el lehet érni, ám a beszállóhoz el is kell jutni ugyebár. Ez az útvonalunk segít odatalálni, majd amikor a több kör után továbbindulnánk, arra is kínál alternatívát, hogy még változatosabbá tegyük az útvonalunkat.

Maga a Kopein Trail egy felső és egy alsó szakaszból áll, amit egy aszfaltút keresztez a közepén. A felső szakaszban van egy kiszáradt patakmeder átkelés is, ami nem tekerhető és az oldalfala elég meredek, így a bringákat jobbára le- és fel kell cipelni az átkeléshez. Ezután kezdődhet a móka: ezen a szakaszon technikásabb single trail ösvény kialakítása, az alsón pedig inkább a flow élmény megszerzésére való törekvés érezhető a kiépítők részéről. Összességében az egész igen élvezetes, ha ráérzel az ízére, 2-3x biztosan visszamész egy újabb körre!





Ha a Kopein Trail-t elhagyjuk, átkelünk a már első túraleírásban megismert vízzel teli patakmederben, majd Outschena után a Finkenstein vár felé vesszük az irányt, ahol szintén egy jó kis terepezés vár. Amint visszaértünk a főútra, hogy ne legyen olyan hamar vége a túrának, még megkerüljük a Faaki-tavat. A tó nyugati oldalán lehetőségünk van még egy kis terepezésre a puha erdei talajon, amely ugye minden montis kedvence, majd az erdőből az északi részen kibukkanva kinyílik a táj és az alattunk elterülő tó hátterében feltűnik a Mittagskogel kalapszerű hegycsúcsa.

Innen a kört jórészt aszfaltúton fejezzük be és visszatérünk kiindulási pontunkra a Faaki-tóhoz. Ez a túra ilyenformán pár km híján 30 km-t és 947 m szintemelkedést jelent a számunkra, amely attól függően lehet ennél több is, hogy hányszor térünk menet közben vissza a Kopein Trail-re.





A túra értékelése (5* = maximum):

- Élményfaktor: *****

- Nehézségi fok: ***

- Technika: ****

- Természeti és kulturális látnivalók: ****





Feistritz im Rosental-Klagenfurter hütte túra





Ha ez előtt a túra előtt már komolyabb szinteket és kilométereket is mentél, akkor tarts egy pihenőnapot, mielőtt feltekernél a Klagenfurter hüttéhez, ugyanis ez a túra 13 km fel és ugyanennyi le, felfelé 1227 m egyhuzamban történő szintemelkedéssel.

A kiindulási ponttól egészen a célig az út végig emelkedik, van ahol egészen meredeken kell megküzdeni a hegyi út meredekségével. Ezen a túrán nem is fogod bánni, hogy az első szakasz inkább aszfalton halad, bőven el leszel foglalva azzal, hogy kitekerd az emelkedőket.

Egy viszonylag nagyobb parkoló után az út sóderes dózerútra vált és egy darabon kicsit könnyebb is lesz. Szerencsére itt már megszabadulunk az előzgető autóktól, most már csak a túrázóké és miénk a terep! A kis pihentető hullámvasutazást követően az út újra meredekké válik és megindul a szerpentin fel a Klagenfurter hüttéhez.

Az útvonal a Feistritz patak völgyében halad egészen addig, amíg olyan magasra jutunk, hogy az 1800 m magas hegycsúcsok között kinyílik a táj, körülöttünk magasodik a Hochstuhl, a Bielschitza és a Kosiak hegycsúcsa is. Ekkor már igen fáradtak vagyunk, de a látvány annyira magával ragadó, hogy eszünkbe sem jut megállni. Kerékpározás szempontjából az 1664 m magasan található Klagenfurter hütte a végállomás, ugyanis innen már csak gyalogos ösvények indulnak tovább a környező csúcsokra.

Ilyen magasságban már hűvösebb is lehet, sőt az időjárás is könnyen megváltozhat mialatt pl. betérünk a hüttébe, tehát hosszú aláöltöző, szélkabát/esőkabát mindenképp legyen nálunk, hiszen a kb. 13 km-es lejtőzés a végén nem fog olyan jól esni, ha fázunk vagy ázunk.

A túra értékelése (5* = maximum):

- Élményfaktor: *****

- Nehézségi fok: *****

- Technika: ***

- Természeti és kulturális látnivalók: *****

Még maradtak izgalmas túráink, folytatás következik hamarosan!...

