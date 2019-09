2019.09.04. 0

Házi Bernadett

Kedvenc montitúráink Karintia délvidékén - 3. rész

Kimeríthetetlen kerékpáros források, megannyi további élménnyel és látnivalóval, amelyek Karintia ezen részén érnek. Felejthetetlen bringázás a Millstatti-tónál, a Faaki-tó környékén, a Nockberge hegyvonulatain, illetve a Dráva és a Gail folyók mentén.

A leghosszabb kerékpártúrák után rátérhetünk a Dráva- és a Gail folyók, illetve a tavakat egyesével megkerülő és a környéküket alaposabban felfedező rövidebb kerékpártúrákra, hiszen mindkét folyó és minden egyes tó és környéke önmagában is rengeteg élményt és látnivalót ígér.

Millstatti-tó régió - csodás kilátások

A Millstatti-tó régió nagyszerű tóparti túrákkal és lélegzetelállító panorámával várja a kerékpárosokat. Maga a tó a Nockberge szelíd lankái között bújik meg. Aki itt leküzd néhány méternyi szintkülönbséget, az igazán csodás kilátásban gyönyörködhet. A települések a tó északi partján találhatók, a vadregényes partszakaszt rejtő déli oldal szinte teljesen érintetlen, erdős résszel fedett a kerékpárút.





Kerékpárosbarát szálláshelyek

Millstatt felett, a tóra csodálatos kilátást kínálva fekszik a Hotel Alexanderhof. A szállodához tartozó különleges faházak (bivakok) igazán természetközeli szálláslehetőséget kínálnak a kerékpárosoknak. A bivakok a tóparton, vagy a hegyoldalban találhatók és valamennyi csodás kilátást nyújt. A tó körül összesen 7 ilyen egyforma bivakszállás található, némelyek egészen a tó partjához közel, mások a domboldalban és egy különleges bivak pedig a Goldeck hegy tetején található. Tovább az egyes bivakokhoz >> ITT! <<

Kerékpáros szolgáltatások

Mivel a Millstatti-tó partjáról indulva a hegyekben is kerékpározhatunk, a régió kiemelten foglalkozik az e-bike témakörével. A tó körül 9 kölcsönző van, melyekben minden elvárásnak megfelelő elektromos kerékpár megtalálható. Akinek kényelmesebb, egy másik kölcsönzőben is visszaadhatja a kikölcsönzött kerékpárt. Még több infó a kölcsönzőkről >> ITT! <<

E-Motions - e-bike összejövetel 2020-ban immár a 3. alkalommal

2018 óta E-Motions néven nagyszabású e-bike rendezvény várja az érdeklődőket a Millstatti-tó partján. Három napon át minden az elektromos kerékpárok körül forog. Az első évben több mint 8000 látogató érdeklődött az esemény iránt. Az e-bike rajongók 2020-ban május 30-tól június 1-ig mintegy 30 standon informálódhatnak a legújabb trendekről, kerékpárokról, neves gyártók legújabb e-bike modelljeivel találkozhatnak, csiszolhatják technikai tudásukat, vezetett túrákon vehetnek részt, valamint a helyszínen még sok további program színesíti a három napot. Még több infó az E-Motions napokról >> ITT! <<





Millstatti-tó kerékpártúrák

Karintia második legnagyobb tavának megkerülése nagyszerű kikapcsolódási lehetőséget kínál. A tavat mindkét irányból megkerülhetjük, ha dél felől kezdjük a túrát, utunk első fele az érintetlen erdővel borított partszakaszon vezet majd, majd az északi partra fordulva több településsel is találkozunk.

Tipp: a tól déli részén tehetünk egy kis kitérőt az idilli fekvésű Egelsee-hez, valamint a túra végeztével érdemes betérni az I. Karintiai fürdőházba egy kis lazításra, ahol SPA és étterem várja a vendégeket közvetlen tókapcsolattal. A kerékpártúra folyamán ideális pihenőhelynek ígérkezik a Laggerhof vendégház hangulatos sörkertje, amely közvetlenül a kerékpárút mellett, a tó déli partján található. Millstattba érve érdemes betérni a különleges nevű Kap 4613 úszó piramisba, amely bisztróként és kávézóként üzemel.

A túra értékelése (5* = maximum):

- Élményfaktor: *****

- Nehézségi fok: *

- Technika: *

- Természeti és kulturális látnivalók: *****

Érdekel a 28 km hosszú Millstatti-tó kör, letekerem a családdal!

A túra értékelése (5* = maximum):

- Élményfaktor: *****

- Nehézségi fok: *

- Technika: *

- Természeti és kulturális látnivalók: *****



Millstatti-tó kör+ bivaklátogatással + GPS-track

A túra értékelése (5* = maximum):

- Élményfaktor: *****

- Nehézségi fok: *****

- Technika: ***

- Természeti és kulturális látnivalók: *****





3 hütte túra a Millstatti-tó felett, kihívást jelentő 26,4 km, 1300 m szintemelkedéssel

Villach - Faaki-tó kerékpáros régió

Villach Karintia második legnagyobb városa, amely a tartomány fő folyója, a Dráva mellett fekszik. Számos jól kitáblázott kerékpárút vezet magában a városban és a Dráva mentén is, ahonnan könnyedén eljuthatunk például az idilli családi fürdőtóhoz, a Faaki-tóhoz.





Kerékpárosbarát szálláshelyek

Villach központjában található a Hotel City Villach, amely a Drauradwirt (Dráva menti kerékpárosbarát házigazdák) szövetségéhez tartozik. Közvetlenül a Faaki-tó partján több kempinget is találunk, mint pl. a sportos vendégeket túraútvonalakkal és vezetett túrákkal támogató Anderwald kemping, illetve egy igazán jó tipp még a tó északi partján található Karnerhof. A kerékpárosok a tó körül kerekezve a türkizkék színű tóra és a Karavankák hegyvonulatára nyíló fantasztikus kilátásban gyönyörködhetnek.

Kerékpáros szolgáltatások

Aki kerékpárját villachi városnézés közben biztonságban szeretné tudni, igénybe veheti a Radbutler ingyenes szolgáltatást a Dráva-hídnál. A Faaki-tótól rendszeresen indulnak kerékpárt is szállító buszok Spittal an der Drauba, Rosentalba, és Tarvisioba. Ennek köszönhetően kényelmesen teljesíthetőek az Alpok-Adria, vagy a Dráva kerékpárút egyes szakaszai. A Villach régió élménykártyával rendelkezők ráadásul ingyenesen vehetik igénybe a buszos szolgáltatást. Az élménykártya számos szálláshelyen grátisz jár a vendégeknek. A buszos túra alkalmával kerékpárbérlésre, e-bike bérlésre is van lehetőség, melyeket a kiindulópontnál lehet kivenni és a célállomáson visszaadni.

Faaki-tó - Finkenstein vár kerékpártúra

Az oszták-szlovén határon magasodó Karavankák lábánál, a türkizkék Faaki-tó felett található a XII. századi Finkenstein várrom, ahonnan egyedülálló kilátás nyílik a környező tájra. A várromban kialakított arénában nyaranta koncerteket és kabaréesteket tartanak a vendégek szórakoztatására.

A mi körünk egy kis erdei szakasszal is meg van spékelve, hogy ne csak egyenesen a várromhoz tekerjünk fel, így jön össze kicsivel több, mint 23 km és majdnem 800 m szint.

A kerékpártúra a már fentebb is említett Anderwald kempingből indul és bemelegítésként egy teljesen sík, kis erdősávon halad keresztül. Ez a Natur-Aktiv-Park, amelyben egyébként szerteágazó futóútvonalak futnak, illetve bizonyos távolságokra telepített erdei tornapályák elemein lehet különböző fitness gyakorlatokat végezni. Ez a kis ösvény, át az erdőn a szomszédos Ledenitzen településre vezet, ahonnan Unterferlach érintésével, Mallenitzenen keresztül gurulva máris bejutunk a Mittagskogel alatti hegyoldal erdőibe. Itt a GPS-tracket követve egy igen kellemes, gyökeres erdei ösvényen kezdjük meg az emelkedést, amely annyira ritkán járt, hogy még őzet is lehet olykor-olykor látni rajta. Az útvonal legizgalmasabb pontja egy patakátkelés, amelynek medrét a patak minden évben újrarajzolja, így előre sosem tudhatjuk, hogy át tudunk e gurulni rajta, vagy a cipőket levéve a patakban gázolunk a kerékpárokat tolva. Mindenesetre ez a patakmeder minden évben izgalmas, vad és természetesen nagyon szép is egyben.

A patakátkelés után egy gazdaságnál bukkanunk ki, majd egy rövidebb aszfaltos szakaszon tovább emelkedünk Outschena felé. Outschenát elhagyva rátérünk a már nevében is sokat sejtető Altfinkenstein útra, amely nemsokkal később egyenesen odafut a Finkenstein várromhoz. A várromot közelebbről is meg lehet nézni, sőt be is lehet menni, belül egy étterem is üzemel.

A vártól nem gurulunk tovább az aszfaltúton lefelé, hanem egy kicsit visszakapaszkodva balra befordulunk egy ösvényre, ahol egy technikás erdei single trail ösvény vár még ránk a Rotschitza patak völgyében. A lejtő alján az ösvény belefut egy aszfaltútba, amely egyenesen kivezet minket Latschach ober dem Faaker See településére, ahonnan a track-et követve egyenesen visszakanyargunk a Faaki-tó partján futó kerékpárútra és visszatérünk kiindulási pontunkra.

A túra értékelése (5* = maximum):

- Élményfaktor: *****

- Nehézségi fok: ***

- Technika: ***

- Természeti és kulturális látnivalók: *****

Kérem a tracket, izgalmasan hangzik ez a Finkenstein vár kör!

Gasztrotipp: valamivel a várrom felett található a Baumgartnerhof hegyi fogadó, ahol ízletes karintiai fogásokkal és hagyományörző ételekkel várják a vendégeket.



Faaki-tó tókerülő túra

Ha már itt vagyunk a Faaki-tónál, természetesen nem maradhat el a klasszikus tókerülés sem, de ne gondoljunk holmi unalmas aszfaltos tekerésre, mert a kör első felében betérünk egy jó kis erdei ösvényre.

Az Anderwald kempingből indulva jobbra kanyarodunk és egy darabon követjük a tókerülő kerékpárút vonalát. Ez is nagyon szép amúgy, a tó partján, árnyas fák alatt kanyarog. A kerékpárút hamarosan kiér egy nagyobb elágazáshoz, keresztezi a Seeufer-Landesstrasse-t. Ezen az úton jobbra kanyarodunk és hirtelen meglátjuk, hogy jó meredeken emelkedik. Szerencsére nem kell sokat tekernünk rajta, mivel pár méter után jobbra letérünk róla egy terepútra. Ez az ösvény bevisz a tóparti árnyas erdőbe, amelyen kellemesen bringázhatunk egy darabon. Az ösvény sajnos nem sokkal később újra kivisz a főútra, sajnos nem tudjuk elkerülni, de aztán hamarosan újra letérünk róla és egy mezőn futó ösvényen tekerünk át, ahonnan egyébként a legszebb panoráma nyílik a tóra és a felette magasodó Mittagskogelre. Innen továbbhaladva lassan újra egymást érő településekre érünk be és strandok mellett haladunk el. Az egész út nagyon hangulatos és látványos, ezen a szakaszon már jobban kinyílik a táj és tudjuk legeltetni a szemünket ilyen-olyan perspektívából a tó szépségén. A kört bezárva és a Seeblickstrasse főútra visszatérve bezárjuk a kört, amely kellemes 10,75 km-rel és mindössze 268 m szintemelkedéssel ér vissza a kiindulási pontra.

A túra értékelése (5* = maximum):

- Élményfaktor: *****

- Nehézségi fok: *

- Technika: **

- Természeti és kulturális látnivalók: *****



Én is körbetekerem a Faaki-tavat, megnézem a panorámát!



A Nockbike Karintia leghosszabb MTB-útvonalaival csábít

Ausztria legdélebbi tartományának hegyikerékpáros kínálata elképzelhetetlen lenne a Nockberge hegyvonulatai és Bad Kleinkircheim hegyikerékpáros útvonalai nélkül. A Millstatti-tó és Bad Kleinkirchheim között elterülő Nockbike régióban összesen 700 kilométernyi mountainbike-ösvény található, amivel ez a térség Karintia legjobban kiépített MTB-régióinak egyike. A csodás hegyvidékkel és tavakkal megáldott Nockbike régió immár 20 éve a bringások kedvelt célpontja. A különféle közlekedési lehetőségeknek (felvonó, hajó és közúti kerékpárszállítás) köszönhetően valamennyi MTB-útvonal könnyedén és kényelmesen megközelíthető.

A single trail olyan, mint a só a levesben - legalábbis a hegyikerékpárosok számára. Izgalmas dowhnill-szakasz, amelyből Karintiában, Ausztria legdélebbi tartományában bőven találhatunk és amely garantáltan megdobogtatja a bringások szívét.

Ráadásul éppen idén, 2019 nyarán nyílt meg Bad Kleinkirchheimben Európa leghosszabb flow country trailje, amely 2055 m magasságból indul, 15,9 km hosszú és 968 m szint lejtőzést tesz lehetővé a Nockberge lankáin.





Bad Kleinkirchheim mtb trailjei:



1. Flow Country Trail

968 méternyi szintkülönbség, 15,9 kilométer.



A körpanorámába csomagolt mtb-trail a Kaiserburg felvonó hegyi állomásától indul és innen kígyóként kanyarog le a völgybe a völgyállomáshoz. A kavicságyba rögzített, hullámzó vonalvezetésű, kicsi dropokkal és hajtű kanyarokkal ellátott trail igazi kihívást jelent minden technikai tudású kerékpáros számára. A pálya ritmusát a kerékpárosok sebessége határozza meg, ezért minden egyes lejtőzés más-más élményt ígér. GPX-track letöltése itt!



2. Rossalmhüttentrail

390 méternyi szintkülönbség, 2,8 kilométer.

A természetközeli, közepes nehézségű single trail a Kaiserburg hegyállomás alól, az 1900 méter magasan található Rossalmhüttétől indul és a Feldpannalmnál ér véget. Innen a T20-as hegyikerékpáros ösvénybe becsatlakozva végig a Feldpann-patak mentén tekerhetünk le a hegyről. GPX-track letöltése itt!

3. Mirnockriesen-Trail

805 méternyi szintkülönbség, 2,7 kilométer.

Egy kifejezetten technikás single trail, bizonyos részeken nagyon meredek szakaszokkal. Hol laza, köves talajjal, hol pedig gyökerekkel átszőtt szakaszokkal kell számolni. GPX-track letöltése itt!



4. Bachwegtrail

480 méternyi szintkülönbség, 3,1 kilométer.

Egy igazán varázslatos mountainbike-ösvény a Feldpann-patak mentén, változatos vegetációval. Talajadottságok: a felső szakaszon laza szerkezetű, köves a talaj. Ezt követően az alsó részeken már erdei talajjal találkozhatunk, de néhány szakaszon itt is kavicsos és nedves lehet az út. GPX-track letöltése itt!

Dráva kerékpárút – ötcsillagos kerékpárút az Alpok déli oldalán

A Dél-Tirolból induló, Kelet-Tirolon, Karintián és Szlovénián át, egészen Horvátországig kanyargó, összesen 510 kilométer hosszú Dráva kerékpárút (Drauradweg) Ausztria egyik legismertebb kerékpárútja. Az ADFC (Német Kerékpáros Szövetség) 2019-ban ötcsillagos minősítéssel tüntette ki az egész Karintiát is átszelő (Innichen–Lavamünd) kerékpárutat, amely egyedülálló élményeket tartogat a családoknak. A Dél-Tirolban található Dobbiacótól nyolc szakaszon át tekerhetünk a Dráva mentén a horvátországi Varasdig (Varaždin).

A kerékpárút mindkét irányba tökéletesen kitáblázott és túlnyomó részt sík terepen vezet, így a kirándulók gondtalanul élvezhetik a környező táj szépségét. Mivel az útvonal folyamatosan a vasúttal párhuzamosan halad, igény esetén egyes szakaszokat akár vonattal is megtehetünk. A Dráva kerékpárút 50 kiemelt vendéglátójának (Drauradwegwirte) köszönhetően kulináris élményekben sincs hiány.

Dráva kerékpárút - Spittal an der Drauból Villachba

Most bemutatjuk az 510 km hosszú Dráva menti kerékpárút egyik - szerintünk - legszebb szakaszát, amelyen lényegében a Millstatti-tó magasságából tekerünk egészen Villachig és amely összességében 46 km-t és 101 m szintemelkedést jelent a számunkra. Szint tehát alig, látnivaló azonban igencsak bőségesen akad ezen a szakaszon. A táj vadregényes és változatos, tehát ez a 46 km bőven kínál elég élményt ahhoz, hogy érdemes legyen nekivágni.

A kerékpárút több alkalommal is közvetlenül a Dráva partján halad, ezért az aszfaltúton kívül sóderes-murvás terepre is számítani kell, de ez inkább csak növeli az élményfaktort. Ennek a szakasznak az egyik fénypontja Feffernitznél, hogy át kell kompolni a folyó túlpartjára, amely különösen érdekes, ugyanis a hajó tulajdonképpen egy kerékpárok szállítására is alkalmas fa bárka, amelyet a révész bősz lapátolással irányít át a túloldalra. Könnyebbsége, hogy a hajó egy kifeszített kötélhez van csatlakoztatva, így az elsodródástól nem kell tartani. A túlparton pedig egy apró büfé árnyékos padokkal várja a megfáradt kerékpárosokat egy kis felfrissülésre, ami jelenthet egy kis fröccsöt is akár, mint pl. a Prima G Spritzter Weiss habzóbora.

Az út folytatásaként egy igazán meleg nyári napon érdemes kis kitérőt tenni Puch felé, ahol felüdülést jelent a Naturbad Puch természetes fürdőtava és a mellette létesített étterem ízletes fogásai, amelynek végén a különösen krémes kávét sem érdemes kihagyni!

Innen már csak 10 km-t kell tekernünk Villachig, ahol a kerékpárút konkrétan beletorkollik egy bringás pihenőbe, így itt szintén frissíthetünk, mielőtt nekiindulunk felderíteni a várost.





A túra értékelése (5* = maximum):

- Élményfaktor: *****

- Nehézségi fok: *

- Technika: *

- Természeti és kulturális látnivalók: *****

Végigtekernék én is itt a Dráva mellett, adjátok csak a GPX-tracket!

Gailtalradweg - Gailtal kerékpárút

A Gailtali- és Karni-Alpok csodás hegyvonulatai között kanyargó Gailtal kerékpárút egyedülálló természeti látnivalókat kínál a kerékpárosoknak. A 95 kilométer hosszú Gailtal kerékpárút Kötschach-Mauthenből vezet Villachba, tökéletes minőségű utakon. Útközben feltétlenül érdemes beiktatni egy frissítő fürdőzést a Presseggi-tónál, amely közvetlenül a kerékpárút mellett található.

Különösen szépnek találjuk a Villach-hoz közel eső szakaszt Erlendorf és Auen között, amely a Gail folyó partján halad közvetlenül, több kis csapással/lejáróval a kristálytiszta folyóhoz. Érdemes néha a felettünk tornyosuló meredek és sziklás falú Dobratsch hegyre is feltekinteni, amelynek közvetlenül a lábánál tekerünk el. Az erről az oldalról nehezen, de valószínűleg inkább egyáltalán nem megközelíthető hegy érintetlen és vad külsejével megkapó látvány, amelyre a kanyargós partmenti útról egy-egy ponton igen jó a rálátás.

Az út errefelé apró kavicsos/murvás és a partmenti erdőknek köszönhetően jórészt árnyékos. Akár különálló túraként is szívesen javasoljuk ezt a részt, igaz nem olyan hosszú, de ha egy igazán vadregényes és könnyű útvonalon szeretnétek bejutni Villachba, feltétlenül ajánljuk. Az erlendorfi leágazástól kicsit balra egy nagyon kellemes bringás pihenőt találunk, ahol isteni a bodzaszörp és a sonkás-sajtos kétszersült. Próbáljátok ki, ha erre jártok!

A túra értékelése (5* = maximum):

- Élményfaktor: *****

- Nehézségi fok: *

- Technika: *

- Természeti és kulturális látnivalók: *****

Szívesen bringáznék a Gail folyó mellett is, kérem a GPX-tracket!

