Kedvenc montitúráink Karintia délvidékén - 2. rész

Ezen írásunkban a hosszabb távú kerékpárútvonalak leírásainak kedvezünk, melyek akár több naposak is lehetnek, megannyi izgalmas látnivalóval Karintia tóvidékén, ahol minden tó egy külön történet, egy gyöngyszem.

Sokszínű tóvidék

Karintia öt tóvidéke különleges élmények egész sorát kínálja a kerékpárosoknak: a Millstatti-tó partján sorakozó hangulatos településektől kezdve az Ossiachi-tó közelében álló apátsági templom műkincsein, valamint a türkizkék Weissensee körül elterülő natúrparkon és hegyeken át egészen a Klopeini-tavat körülölelő ligetekig és Wörthi-tó festői partvidékéig.

Álom kerékpártúrák Ausztria napsütötte délvidékén

Mi tesz tökéletessé egy kerékpáros üdülőhelyet? A kellemes éghajlat, a hegyek és a tavak különleges kombinációja, valamint a jól kiépített kerékpáros infrastruktúra. Karintiában mindez megtalálható. Ausztria legdélebben fekvő tartománya az Alpok fő vonulatától délre fekszik, határos Olaszországgal és Szlovéniával. A tartományi főváros, Klagenfurt körül elterülő vidéken szelíd dombhátak és grandiózus hegyvonulatok váltják egymást. a különféle magaslatok között pedig több, mint 200 tó húzódik meg. Mindemellett a Dráva és a Gail folyók is átszelik a tartományt nyugatról keletre. Karintiában több, mint 1000 km kerékpárút található, a legismertebbek és a legkedveltebbek közé tartozik az Alpok-Adria és a Dráva kerékpárút. Ezeken kívül a Millstatti-tó, a Weissensee, a Pressegger See, az Ossiachi-tó, a Faaki-tó, a Wörthi-tó és a Klopeini-tó környéke szintén tökéletes feltételeket kínálnak élményekkel teli kerékpártúrákhoz. Akinek kedve van, akár egy trekking kerékpár vagy e-bike nyergében az összes tavat és régiót körbejárhatja egy 340 km hosszú körtúra alkalmával.

Hasznos tudnivalók karintiai kerékpártúrákhoz

A kerékpártúrák jellege

A nagy karintiai tavak, valamint a Dráva és a Gail folyók mentén haladó kerékpárutak túlnyomó többsége aszfaltozott és jól kitáblázott. A folyók és tavak mentén többnyire sík, esetleg enyhe emelkedőkkel tarkított útvonalakat találunk, de olykor-olykor néhány meredekebb kaptatóra is számítanunk kell. A Faaki-tó környékén az elmúlt években több erdei trail is kiépítésre került, így akik a technikásabb, mountainbike-oknak szóló terepeket kedvelik inkább, ezen a környéken bőven találnak útvonalakat. Ezekről az útvonalakról a Kedvenc montitúráink Karintia délvidékén - 1. részben írtunk bővebben.

Ideális időszak

Karintiában a kerékpárszezon az enyhe klímának köszönhetően többnyire már áprilisban kezdetét veszi és egészen októberig tart. Júliusban és augusztusban általában különösen meleg hónapokra lehet számítani, augusztusban már talán egy picit több esővel.

Megközelítés

Karintia könnyedén megközelíthető autóval, Magyarország felől Graz érintésével az A2-es autópályát érdemes választani. Természetesen vonattal is érkezhetünk, ebben az esetben a kerékpárszállításhoz nemzetközi kerékpárjeggyel kell rendelkezni. Ez a jegy 10 Euróba kerül és a kerékpárhelyjegyet is magában foglalja. Karintia 12 nagyobb pályaudvaráról kényelmes transzfer is igényelhető a tartomány mintegy 4900 szálláshelyére. A transzferhez előzetes bejelentkezés szükséges az érkezést megelőző nap 18 óráig. A szolgáltatást ITT lehet lefoglalni!

Szállások

Karintiában a kerékpáros szállások széles palettája érhető el, melynek csak az anyagi keretek szabnak határt. A Dráva kerékpárút mentén például 50 vendéglátó fogott össze, akik különleges szolgáltatásokat kínálnak a kerékpárosoknak. További szálláshelyek kereshetők Karintia honlapján is.

E-bike tippek

Aki Karintiát elektromos kerékpárral szeretné felfedezni, minden lehetősége megvan arra, hogy a tartományban 50 kerékpárkölcsönző e-bike kínálatából válasszon. A kikölcsönzött kerékpárok ráadásul egy másik kölcsönzőben is visszaadhatók. További információ és online foglalás: www.kaernten-rent-ebike.at

Túratervezés

Karintia egyedülállóan gazdag kerékpárút hálózattal rendelkezik, melyet itt lehet áttekinteni: www.touren.kaernten.at. Minden útvonalhoz letölthető térkép, útvonalleírás, fotók és GPS-trackek is. Akik viszont a klasszikus nyomtatott kiadványokat kedvelik, különféle kerékpáros könyveket és kerékpártérképeket találhatnak az Esterbauer kiadó oldalán. A térképeket helyi idegenforgalmi irodákban és könyvesboltokban lehet megvásárolni.

Nagy karintiai tókerülő túra - 340 km

A Karintia öt tóvidékét összekötő többnapos, 7 szakaszra bontott kerékpártúra Villachból indul és ott is fejeződik be.



Ez a többnapos túra mintegy 50%-ban vízparton vezet. A résztvevők eltekernek az útvonal mentén található 10 karintiai tó egyike mellett, illetve a Gail és Dráva folyók mentén. Aki az öt karintiai tóvidéket kerékpárral szeretné felfedezni, annak a 340 km hosszú túrához érdemes legalább 4 napot, vagy inkább 1 egész hetet beterveznie. A túra útvonala egy 8-ast ír le, így a nyugati és keleti karikát akár önállóan is meg lehet tenni.

A körtúra 7 szakaszra bontott etapjairól még több infó itt!

A nagy karintiai tókerülő túra kiinduló pontja és végállomása Villachban, Karintia földrajzi középpontjában található. A kerékpárosok először az Ossiachi-tavat érintik, amelyet az óramutató járásával ellentétes irányban kerülnek meg. Ezt követően az útvonal az Afritzer See és a Feldsee mellett vezet a Millstatti-tó északi partjához. A kerékpárosok innen Millstatt és Seeboden érintésével Spittalnál gurulnak le a Dráva völgyébe, ahol néhány kilométeren át a közkedvelt Dráva kerékpáruton tekernek tovább. Az útvonal ezután nyugatnak fordul és Stockenboi településénél éri el a festői Weissensee keleti partját. Innen csak hajóval lehet folytatni a kerékpártúrát, ezért a kerékpárokat kompra teszik, hogy a ronacherfelsi kikötőből újra útjukra indulhassanak. A Weissensee nyugati partján a Gailtali-Alpokban egy rövid, de meredek emelkedő vár a kerékpárosokra (1047 m magasra). Jutalomként azonban a következő 60 km szinte végig lejt majd. Hermagor után az útvonal a Gailtal kerékpárúton vezet a Pressegger See mellett, majd a Dobratsch lábánál Villach irányába. Ezt követően a kerékpárosok Finkenstein településén át érik el a Faaki-tavat, majd a keleti parton álló Egg am Faaker See településén átgurulva juthatnak el a Wörthi-tó partján található Veldenbe. Az útvonal a tó északi partján vezet tovább Klagenfurtba, majd innen keleti irányban a Klopeini-tó partján álló Sankt Kanzianba. Mielőtt a kerékpárosok visszatérnének Villachba, az utolsó 80 km-t túlnyomó részben a Dráva kerékpárúton teszik meg a csodaszép Rosentalon át, ahol várak és víztározók váltogatják egymást.

A kiindulópont megközelítése

A kerékpártúra kiinduló pontja Villachban, a Dráván átívelő piros Béke hídnál (Friedens-brücke) található. A pályaudvartól a hidat nagyjából 4 km-re találjuk. Aki autóval érkezik, az ingyenesen tud parkolni a SEZ utcában található Draubodenweg parkolóban.

Töltsd le a 340 km hosszú nagy karintiai tókerülő túra útvonalát itt!

Határtalan kerékpározás: „3-ország-túra” (jelenleg lezárva!)

Ha már a hosszútávú kerékpártúráknál tartunk, mindenképp meg kell említenünk a határokon átívelő, majd 100 km hosszú, leginkább mountainbike-okkal való teljesítésre alkalmas kört, amely Ausztriából indul, Szlovéniában, majd Olaszországban folytatódik, ahonnan Tarvisio csücskéből fordul vissza újra Ausztriába.

Az Alpok–Adria kerékpárúthoz tartozó úgynevezett „3-ország-túra" (3-Länder-Tour) nem más, mint egy csodás egynapos kirándulás két keréken. A türkizkék Faaki-tó (Faaker See) partjáról a szlovén határt átlépve tekerhetünk fel a Jepca-nyereghez. Majd egy különleges downhill-szakasz következik, mielőtt elérnénk Kranjska Gorát. Kranjska Goráig a völgyben, tökéletes aszfaltúton vezet az út, ezt követően kényelmes biciklizés következik Planicába, majd tovább az olaszországi Tarvisióba, ahol érdemes a Fusinei-tavaknál (Laghi die Fusine) beiktatni egy kis pihenőt. A 3-Länder-Tour az Alpok–Adria térség egyik legizgalmasabb hegyikerékpáros útvonala, amelyet az Alpok–Adria Bikefesztivál résztvevői is érintenek. Emellett a kerékpárút Karintia egyik legkedveltebb hegyikerékpáros útjának is számít.

FIGYELEM!! A "3-ország-túra" 2021-ig NEM JÁRHATÓ!!!



Ami jelenleg ennek az útvonalnak szomorú aktualitása, hogy a szlovén oldalon egy hegyomlás miatt 2021-ig nem járható, ugyanis a ráomlott sziklatörmelék miatt konkrétan eltűnt az út, ahogyan a fenti fotó is bizonyítja. Mivel ez az út meredek hegyoldalon szerpentinként kanyarog le a völgybe, ezért alternatíva sem ajánlható a kikerülésére. Senkinek sem ajánljuk, hogy elinduljon rajta, mivel jelentősen balesetveszélyes és kockázatos ez a szakasz. Amint a "3-ország-túra" ismét tekerhetővé válik, hírt adunk felőle!

Addig is, akinek az érdeklődését felkeltette ez az útvonal, íme itinerünk még egy korábbi évből, amikor az úton még semmiféle akadály nem volt. Egyik kedvenc körünk amúgy, ezért mindenképp érdemes végigmenni rajta, amint a helyiek az akadályt elhárították.

3-ország-túra itiner és GPS-track letöltés itt!

Faaki-tó - Ossiachi-tó kerékpártúra

Változatos túra nagyszerű kilátással a tavakra és a környező hegyekre, izgalmas kulturális és kulináris élményekkel fűszerezve.

Tipp: kis kitérővel megcsodálható Landskron vára, amely egy 135 m magas sziklakúpon áll az Ossiachi-tó szomszédságában (sajnos ide kerékpárral nem engednek fel, csak gyalogosan). Valamint a tó déli partszakaszán megtekinthető az ossiachi apátság is, a hozzá tartozó barokk apátsági templommal együtt. Landskron várában egyébként nyaranta "Adler-show"-kat tartanak, ahol hatalmas ragadozó madarakat mutatnak be reptetés közben a nagyközönség előtt. Izgalmas program gyerekeknek is. Szintén érdekesség a vár mellett található majom-hegy (Affenberg), ahol a kapukon belépve mi vagyunk a vendégek és a majmok vannak otthon, hatalmas fenyőfák között szabadon mozoghatnak, csak nekünk kell a vezetőt és egy meghatározott ösvényt követnünk. Szintén remek szórakozás a gyerekek számára.

Az Ossiachi-tó felett magasodik a Gerlitzen, amelyre - ha nagyon szeretnénk - igen meredek aszfaltúton juthatunk fel, így ennek a túrának a keretében nem ajánljuk, mivel a 65 km és hozzá tartozó 1647 m szintemelkedés már önmagában is elegendő teljesítmény egy napra. Jó ötlet viszont felvonóval felmenni a 2000 m magas hegy tetejére, ugyanis a meredek hegyoldalakat elhagyva impozáns lankás fennsík fogad bennünket, ahol hangulatos hütték és természetesen a Karavankák vonulatának, az alant elterülő karintiai tavaknak és szerteágazó völgyeknek a panorámájában gyönyörködhetünk. Jó időben még a Triglav csúcsát is kiszúrhatjuk a távolban.

A kerékpártúra tehát a Faaki-tó partjáról indul és kanyargós útvonalon jutunk el az Ossiachi-tó partjára. Innen már egyszerűbb a dolgunk, ugyanis óramutató járásával megegyező irányban megkerüljük a tavat, majd a déli oldalon egy erdei ösvénybe becsatlakozva, sóderes emelkedőn gyűjtünk egy újabb kis szintet a túrába, majd hangulatos dózeren, alattunk az Ossiachi-tó panorámájával legurulunk a tó azon csücskébe, ahol a tóval először találkoztunk. Innen lényegében ugyanazon az úton gurulunk vissza a Faaki-tóhoz, mint amin idefelé is jöttünk, amelynek a végén szintén vár még egy masszív emelkedő.

Érdekesen hangzik ez az Ossiachi-tókerülés, kérem a GPS-tracket!

Sorozatunk harmadik részében további izgalmas látnivalókat és útvonalakat osztunk majd meg szintén Karintiából, megjelenés hamarosan... :)

