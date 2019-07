2019.07.09. 0

TOP Magas-Stájer kerékpár- és gyalogtúra tippek a nyárra

Magas-Stájerország az egyik legváltozatosabb osztrák régió, ahol a vad hegyvidék, a hangulatos folyóvölgyek, hegyi tavak és alpesi kisvárosok találkoznak egymással. Megannyi sportolási lehetőség vár a legszebb látnivalók között!

Magas-Stájerország - Ahol feltöltődik a lélek és a hűsölés garantált

...csak 4 órányi autóútra Budapesttől!

Két keréken, vagy két lábon - a tempót az élvezet diktálja. Magas-Stájerország csalogató kerékpáros ajánlattal, a régiót átszövő változatos kerékpárút hálózattal, bérelhető e-bike-okkal és kerékpárokkal, kerékpárosbarát vendéglátóhelyekkel és szívéjes kerékpártúra-vezetőkkel várja vendégeit. A „csúcstámadókat“ a BergZeitReise túraútvonal hívogatja, ami nem csak felejthetetlen természeti, hanem igazi kulináris élményekről is gondoskodik.

Izzadás helyett laza kerékpározás

Magas-Stájerország, Stájeroszág északkeleti régiója a Stájer Semmeringtől kezdve, a Hochschwabon át, egészen az Eisenerzi Alpokig mindenkinek tartogat megfelelő bringatúrát. A családbarát kerékpárúttól az igazi kihívást jelentő adrenalintúrákig, a stájer hegyvidék kellős közepén mindent megtalálunk.



Ínyenceknek és családoknak

A Mürzer Oberland Naturpark-ban az élménybringások mindent megtalálnak, amire csak vágynak. Csodálatos környezetben, a Schneealmstraße-n közvetlenül a fennsíkra juthatnak, ahol lélegzetelállító panorámában gyönyörködhetnek, és az egyik hüttétől a másikig bringázva kulináris élményekben lehet részük. Vadétel specialitások, édes ételkülönlegességek és bio-sajt segítenek újra feltölteni az energiaraktárakat.

Akik pedig a vízmenti kerékpárutakat részesítik előnyben, a Mürz és a Mura kiváló helyszínei egy vízitúrának. A túra állomásai: a Neuberg-i apátság üvegmanufaktúrája, a Südbahn (vasúti) és a WinterSport (télisport) múzeumok, Oberkapfenberg vára és a Bruck-i Schlossberg gondoskodnak a szükséges lendületről.

A nagy melegben igazi hűsítő túra az Uraniteich kerékpáros útvonal, amely Krieglach üdülőtava, vagy pedig célba lehet venni a Flaschcity-t, St. Lorenzen üdülőtavát, amely a kerékpárúttól nem messze található és a fürdőbelépő ingyenes, a fürdőélmény pedig garantált!

Érdekel egy jó kis családi bringatúra, amely betekintést enged a Mürz völgyébe?

Töltsd le a 68,4 km hosszú, R5 Mürztal kerékpárút útvonalát!



Túravezetővel vagy nélküle, az adrenalinlöket garantált

A Mariazell-i Bürgeralpe, vagy az Aflenz-i Bürgeralm a mountainbike-osokat a bringázás igazi élményével várják. Mindkét bringaparkban kezdő és profi downhill-pályákon tesztelhetik tudásukat. Felfelé kerékpárjainkkal kényelmesen felliftezünk, amit az adrenalintól fűtött száguldás követ.

Akinek nem elég az izgalmakból, annak irány a Präbichl-i nyári kalandpark, ahol 5 nehézségi pálya közül lehet választani, melyeknek a végén egy nagyszerű drótköteles csúszás fináléja vár. Ki lehet még próbálni a Flying Fox zipline-t 6 pályán, melyek 0-14 m magasan közvetlenül a Grüblsee Alpenaquarium felett száguldanak keresztül. Ezen kívül mountainkart pályák és különböző bringapályák is színesítik még a kínálatot. Az élmények gyűjtésében tapasztalt bringás guide-ok segítenek. Így már semmi sem állhat egy életre szóló kaland útjában!









Irány:



->> az Aflenz Bikearena

->> a Mariazelli Bürgeralpe

->> vagy a Präbichl nyári kalandpark







Gyűjts erőt a csodálatos környezetben!

Hagyd magad mögött a stresszt és a hétköznapok nyüzsgését, hogy a lélegzetelállító környezetben újra feltöltődhess. Magas-Stájerország 2019-ben a lélek töltőállomásává válik. A magas-stájer túraútvonalakon a természeti, a kulturális és a kulináris élmények egyedülálló módon ötvöződnek. Az összesen 300 km hosszú, 120 óra menetidőből és 18 napi szakaszból álló BergZeitReise túrát méregzöld erdők, kristálytiszta víz és lélegzetelállító kilátás jellemzi. De nem csak a szemet gyönyörködtető tájra, hanem igazi ínyencségekre is számíthatunk. A különböző vendéglátóhelyek, a díjnyertes szakácsok és a sajtüzemek mind arra várnak, hogy vendégeiket egyedülálló kulináris élményekben részesítsék.





Tudj meg többet a 18 napi szakaszos BergZeitReise útvonalról itt!



Tippek:

1# Ingyenes, vezetett e-bike-túrák gyakorlással például a "Mountain Wind+Bike Pretul" bringaparkban, hétfőtől-vasárnapig előre bejelentkezés és e-bike-bérlés esetén.

E-bike-bérlés fejvédővel + guide igény szerint: 45 €

Jelentkezés és foglalás ITT!



E-bike-kal a természetben, a Mürzer Oberland Naturpark területén



Csomagajánlat:

- 5 éjszaka kétágyas szobában vital reggelivel, vagy apartmanban önellátással

- Husqvarna e-bike bérlés 1 napra, fél napos vezetett bringatúrával

- felvonózás az Aflenz-i Bürgeralmra, kényelmes körtúra a „Fölzalm- Schwabenbartl“ vagy a "Voisthalerhütte – Seewiesen“ útvonalon, taxival vissza

- HOCHschwab Alpenregion élménytérkép



Csomagár 2 fő részére:

- kétágyas szobában, reggelivel 650 Euró

- apartmanban, önellátással 560 Euró





A csomaghoz felár ellenében foglalható szolgáltatások:

www.sport-michaeler.at, T: +43 664 75017938

- E-bike bérlés: 55 Euró/nap (95 Euró/2 nap, 135 Euró/3 nap)

- kerékpáros guide: 150 Euró/nap



Ajánlat érvényessége: szabad kapacitások függvényében 2019. május 17-től október 27.-ig foglalható a Dörflerwirt, Ferienwohnungen Hotel Garni****-ban: +43 3861 32110, mail@doerflerwirt.at.







Foglalás itt!







2# BergZeitReise-útikalauz napi túraszakasz ajánlatokkal. Rendeld meg most mindössze 9,90 Euróért a tourismus@hochsteiermark.at e-mail címen!



3# Kulturális élmények Leobenben „Jégkorszaki szafari” („Eiszeit Safari“) kiállítás 2019. május 18-tól november 3.-ig a Leoben-i műcsarnokban, vagy egy-egy vezetett kerékpártúra Leoben-ben, a „Gösser-sörfővárosban“, tel.: +43 676 5609188 vagy kulturradler.leoben@gmail.com.

További információ:

Tourismusregionalverband HOCHsteiermark,

8600 Bruck an der Mur, Wiener Straße 46

tel.: +43 (0) 3862 55020

tourismus@hochsteiermark.at

www.hochsteiermark.at





