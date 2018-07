2018.07.25. 0

Benecz Ferenc

Mitas újdonságok 2019-ben

Extra méret, extra komfort, extra defektvédelem.

Már több Mitas (korábban Rubena) gumi is járt nálunk teszten, így a Eurobike szakmai kiállításon természetesen benéztünk a nagy múltú cseh gumis cég standjára is. Az elmúlt évektől eltérően most nem csupán egy apró területen helyezkedett el, hanem egy hatalmas nyerges utánfutót gurítottak be a hangárba. vadonatúj termékek felvonultatása helyett viszont inkább a meglévő palettát csiszolták tovább.

Ballonosabb, kényelmesebb kedvencek

A napjainkban tartó trendeket követve, az MTB kategória egyik vezér modellje, a Scylla új mérettel bővül: elérhető lesz már 29×2.45” méretben is, ami még ugyan nem plusszos méret, de a hatalmas kerékre egy ilyen ballonos gumit szerelve meglehetősen komfortossá tesszük a gurulásunkat.

Ráadásul ez a méret tubeless kivitelben, Supra összetétellel (tartós és jól tapadó anyag) lesz elérhető. A kategória másik közkedvelt (mi több, bestseller) modellje, az Ocelot is kap, rögtön két új méretet is. Választhatjuk már 29” és 27.5” kerékméreteknél is a 2.35” ballonosságot.

Ebike támogatás

Természetesen az e-bike kerékpárokhoz tervezett kínálatot is fejlesztették, így az Ocelot Dynamic megkapta a Textra+ defektvédelmet, ami peremtől-peremig fedi le a gumit. Ráadásul elérhető s-pedelecekhez alkalmas kivitelben is – azaz 50km/h sebességig használható!

Az Extreme ezentúl All Mountain

Az eddigi Extreme kategória nevét megváltoztatták, és immáron All Mountian név alá kategorizálják a Mitas által agresszívebb felhasználásra tervezett gumikat. Ezen kategóriában újdonság, hogy a két fő modell, a Highlander és a Kratos is végre megkapta a Textra+ defektvédelmi technológiát.

A Kratos egyébként a 880 gramm súlyával és most már kiemelkedően jó defektvédelmével kiváló választás lehet minden allmountain bringás számára. A Highlander pedig bikeparkozók és extrémebb felhasználók számára készül - 1 kg feletti súllyal és agresszívebb mintázattal rendelkezik.

Gravelbike mindenen keresztül

A Cross & Gravel kategóriában az X-Road modellnél is a trendeket követték, így érkezik egy igazán kiváló gravelbike méret belőle. A 38 mm széles, Tubeless kialakítású és Supra anyagú modell jó választás lesz minden gravelesnek.

A Mitas továbbra is jó választás bármilyen terepre, nyugodtan számolj vele új külső választásakor.

