2018.10.02. 0

(X)

Milyen az országúti gumi?

Milyen külső való országúti kerékpárhoz?

Országúti suhanásra természetesen nem ballonos, bütykös külsőkkel indulunk el, mivel aszfalton a legjobb tapadást sima felülettel lehet elérni. Minél simább, minél egyszerűbb a mintázat, annál gyorsabb haladásra alkalmas, ám az időjárási viszontagságokkal szemben annál érzékenyebb is.

Esős, nedves körülmények esetére az országúti gumikon vízelvezető, negatív mintázatot alakítanak ki, legfőképp az oldalíveken, a kanyarodásokhoz. Jó példa erre a Mitas gyártó Phoenix modellje, melynek futófelülete a lehető legjobb gördülékenység eléréséért tükörsima, ám oldalán megtaláljuk a mintázatot.

Nagy átmérőre, ballonosságra pedig azért nincs szükségünk, mert a fő cél a minél gyorsabb haladás, amit azzal érhetünk el, ha minél kisebb felületen érintkezik a gumi az úttesttel. A végtelenségig csökkentett futófelület persze hatással van a komfortra és a menetstabilitásra is, ezért az országúti kerékpárok ideális szélessége 23 és 25 mm között mozog, illetve az utóbbi időben egyre nagyobb teret kapó tárcsafékes modelleken megjelentek a 28 mm-es gumik.

Persze az sem mindegy, hogy csak hobbiból gurulunk A-ból B-be, edzünk, vagy épp egy versenyen próbálunk a legjobb idővel elsőként átérni a célvonalon. Előbbiekre tökéletesen megfelel egy drótperemes, nagyobb tömegű, ballonosabb (25-28 mm), kevésbé sűrű szövésű anyagból készült köpeny is – ilyen például a Mitas klasszikus gumiköpenye, a Syrinx.

Versenyorientált esetben viszont a keskenyebb külsők jöhetnek szóba, kisebb tömeggel (200 gramm körüli értékre kell gondolni), ami másféle anyagösszetételt is kíván. Emiatt viszont tartósságuk jellemzően nem haladja meg az 1000 kilométert sem! Vagyis általánosságban ez a helyzet, ám ma már léteznek olyan technológiai megoldások, amik révén a hajtogatható országúti gumik között találunk akár 230 gramm tömegűt is, melynek tartóssága a kis tömege ellenére is kiváló! Ilyen például a Mitas Arrow modell.

A minimalizált anyagfelhasználás mellett készült külsők különösen ki vannak téve az éles/szúrós hordalék okozta defektnek, illetve a főleg karbonfelnik által okozott kopásnak, azért speciális defektvédelemre van szükség. Az egyik ilyen technológia a Mitas Weltex, illetve Weltex+ fantázianevű technológiája, ami egy rendkívül tartós gumírozott szövetréteg, magas sűrűségű polimer szálakkal. Míg a Weltex a felnik által okozott kopás ellen véd, addig a Weltex+ a teljes futófelületre kiterjed.

A Mitas kerékpáros külsőkről bővebb infót a Mitas Facebook oldalán találsz...

Ajánló