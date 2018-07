2018.07.19. 0

Benecz Ferenc

Best Of Eurobike

Avagy érdekességek Európa legnagyobb szakmai kiállításáról.

Sokan fanyalogva, fejcsóválva tértek haza, vagy nyilatkoztak az idei Eurobike kiállítás után, mondván nem volt semmi érdekes, ami szóra érdemes lenne. Én azonban nem láttam ennyire szürkének az egészet.

Tény, hogy

- évek óta tart egy piaci átalakulás, melynek része, a nagyobb kiállítók távolmaradása a kiállításoktól

- az is évek óta tartó tendencia, hogy egyre több gyártó áll át a közvetlen felhasználók fele értékesítésre (B2C)

- a városi- majd terepkerékpáros kategóriák meghódítása után már az országútikat „kényszerítik térdre” az e-bike hajtások

- a kerékpár-tervezésben évek óta erősödik a minél komfortosabbat és bárki számára élményt nyújtóbbat tervezni trend

- többségében az új kerékpárok szinte „csak” színükben térnek el a tavalyiaktól.

Mégis, szerintem volt egy pici izzás az idei kiállításban

Ott volt a CeramicSpeed, egyelőre nagyon erősen koncepció és prototípus stádiumban levő hajtás-rendszere, mely számomra kellően átgondoltnak tűnt ahhoz, hogy úgy tűnjön, ez nem csak egy ideig-óráig felszálló füst pamacs a vén préri közepén, hanem a ropogó, nagy lángokkal égő tábortűz első füstcsíkja, melyben, ha nincs is benne a préri felperzseléséhez elégséges erő, egy nagyobb területet felégethet (ennyire szépen cizellálva még én sem tudtam volna megfogalmazni - a Szerk). No persze, aki már rakott valaha tábortüzet, tudja jól, az apró, kezdeti láng könnyen elaszik. Így itt is sok múlik azon, hogy sikerül-e a gyakorlatban is tesztelhető verziót készíteni az elképzelésből, és azt ezek után, no meg a különböző méréseken produkált számok alapján felkarolják-e a gyártók.

Ami nem is annyira lehetetlen... elég csak a 29” majd 27,5” kerekekre visszagondolni. Mindenki azt gondolta elsőre, hogy baromság, kezdeti hóbort egy-egy gyártó részéről, hiszen vázat, villát, felnit, gumit (vagyis szinte teljes bringát) kellett cserélnie a felhasználónak az átálláshoz. Most meg mondhatni nem is kapni 26”-os kerékkel normális mountain bike-ot...

Picit, az outdoor piachoz mérten (talán pár évvel elmaradva) kezdem úgy érezni, hogy

a zöld-gondolkodás apró csírája kipattant a bringás iparágban is.

A Continentalnál a kaucsukot könnyen újrahasznosítható és egyszerűbben, környezetbarátabban előállítható alapanyaggal próbálják kiváltani. Igaz, a pitypangból készített országúti gumi csak kis szériában készül egyelőre, és 10-20% körüli extra áron lesz elérhető, de a próbálkozás már van. Szerencsére a különféle olajok és kenőanyagok között már évek óta könnyen találunk környezetbarát változatokat, idén már a defektmentesítő folyadékok között is több ilyen akadt. Próbálok hinni benne, hogy ezek nem csak a marketing-gépezetek által dobott reklámfogások, hanem egy hosszú folyamat első lépései és akárcsak az outdoor-szegmensben, a bringásoknál is egyre több gyártó fog az alkatrészek, ruházatok előállításánál a Földünkre gyakorolt lábnyom mértékére nagy figyelmet fordítani.

Az újítások között persze idén is sok volt az a fajta „újdonság”, amik mellett fejcsóválva áll az ember, és nem érti az egészet. Ott volt például a ROTOR cég standján látott, a világ első 13 sebességes kazettasora. Hirtelen ezt is odasorolnánk, de mégis izgalmas volt a termék. Mondom ezt úgy, hogy teljes mértékben feleslegesnek tartom a 11 sebesség feletti sorokat, ám, ami miatt mégis érdekes, az az energia, technológia és fejlesztés halmaz, ami ezen termék mögött érezhető. Hisz tudjuk jól, hogy a 11 sebesség után azért nem jött sokáig a következő lépés, mert a 12 nagy kihívások elé állította a gyártókat. Új gyártósorokat, új technológiákat kellett létrehozni. Ahhoz pedig, hogy még ezt is átlépjék, újabb mérnöki megoldásokat kellett bevetni, ami izgalmassá teszi a terméket.

Elképesztő, hogy egyáltalán lehetséges... és ha belegondolsz, későbbiekben talán pont ezen fejlesztéseknek köszönhetünk majd hatékonyabb termékeket,

mint ahogy sok technológia és megoldás a Formula 1-pitjéből is átszivárog a hétköznapi autózásba. A kérdés csak az, mik és mikor.

Ezek után álljon alábbiakban itt egy kisebb válogatás részünkről, mely termékeknél álltunk meg hosszú perceket időzve.

Paraferee kedvencei

CeramicSpeed

A teljesen újra gondolt kerékpár-hajtás

A napjainkban használt, és teljes mértékben megszokottá vált kanalas-váltó és láncos hajtás-rendszert nagyjából 100 éve találták ki. Ezen elmúlt időszakban a rendszer finomodott, de alapjában változatlan maradt. A lábunkban rejlő energiát, a hajtóművet forgatva, egy lánckerekekbe kapaszkodó láncon keresztül visszük át a hátsó kerékre, ahol többnyire egy kanalas mechanizmus segítségével tudunk fokozatokat váltani. A hatékonyság és tartósság nagyban függ a lánc kialakításán, mivel a rendszer ezen része csavarodik, nyúlik, kopik vagy épp el is szakad a folyamat közben. A CeramicSpeed csapágy-gyártó berkein belül most egy teljesen új elképzelést próbáltak megalkotni – nem kisebb céllal, mint elérni a 100%-os hatékonyságot, ellenben a láncos 70% körülijével.

Annak ellenére, hogy a kiállított termék csak prototípus volt, olyan izgatottság és kíváncsiság vette körbe, melyre már nagyon rég nem volt példa a szakmai kiállítás történelmében.

De mi is ez? A rendszer lényegében lánc- és lánckerékmentes hajtás, mely 99%-os hatékonyságot nyújt.

A pedálozás energiáját egy kardántengelyhez hasonlón visszük át a hátsó kerékre, mely tengely, annak két végén elhelyezkedő egy-egy fejjel, illetve az azokon levő 9 és 11 csapággyal csatlakozik a hajtókarra illetve a normál kazettára felszerelt, és a megszokott iránytól 90°-ban eltérően fogazott „lánckerekekbe”. Elég furán hangzik leírva, talán nehezen érthető is, de ha megnézed a videót, érteni fogod. A tengelyen levő fejek csapágyainak köszönhetően nincs erőteljes kopás az erőátvitelkor, valamint a precíz illeszkedés, illetve kialakítás révén nincs nyúlás.

Több sebesség is kivitelezhető – a prototípuson 13 sebességet hoztak létre, melyek egy síkban, kifele haladva helyezkednek el a „tányéron”. Mivel a különböző sebesség-fokozatok fogainak száma különböző, így csak 5 olyan sáv van a teljes körön, ahol egy-vonalba esnek a fogak. Emiatt, csak a precíz, programozható elektronikus váltórendszerrel fog működni, ám a rendszer ettől lesz villámgyors és megbízható.

A rendszer elve lenyűgöző. Az elméleti 99%-os hatékonyság, tartósság és szuperkönnyű súly izgalmassá teszi. Ám a gyakorlati kivitelezés még csak most jön. ami alátámaszthatja az életképességét.

Motion-Ride

Egy paralell-villa endurora

A napjainkban elterjedt teleszkópvillák egyik nagy hibája, hogy fékezéskor, a tempótól és a fékezés intenzitásától függően kisebb-nagyobb mértékben összeülnek, így rugóutat vesztünk ezen szakaszokon. Már régen kitalálták ennek ellenszerét, a paralell villákat, melyeket elsőként a motorkerékpároknál alkalmaztak. Az ilyen kialakítású villák fentről érkező erő hatására nem tudnak összeülni, ám elterjedésüket a kis rugóút és nagy súlyuk akadályozták. Most egy francia cég készített egy újragondolt változatot, melynek alapjai ezen villákból kerültek be. Az eredmény? Csillapítás- és rugózási karakterisztika állítási lehetőség, 150 vagy 170 mm-es rugóút, utóbbi mindösszesen csak 2100 grammos súllyal (15 mm-es átütőtengellyel), valamint egy iszonyat merev konstrukció. Engem nagyon felizgatott, szerencsére esélyes egy teszt az ősz folyamán...

ROTOR SPEED

Még több fokozat

Kezdetekben volt a 7 sebesség, és mindenki boldog volt. Ám a gyártók úgy érezték, hogy ennyi nem elég a felhőtlen boldogsághoz, így elkészítették a 8, aztán a 9, majd a 10, és a 11 sebességes fogaskoszorúkat. Így már mindenki felhőtlenül tekerhetett árkon-bokron át. A „számháborúnak” technológiai akadályok vetettek véget, hiszen a kazetta testre nem volt lehetőség több sort feltenni. De a fejlesztőmérnökök nem nyughattak, és egy teljesen új technológiát, szabványt, és gyártósort létrehozva, 2 éve megalkották a 12 sebességes fogaskoszorút [fanfárok]! Ám, ahelyett, hogy ezek után elégedetten hátradőlt volna mindenki, váratlanul az idei kiállításon a ROTOR cég bemutatta a 13 sebességes fogaskoszorúját, ráadásul a tavaly bemutatott hidraulikus váltórendszerrel. Ahhoz, hogy az eddigi fokozatok mellé odabiggyeszthessenek még egyet, komoly átalakításokra, és brain-stormingra volt szükség. A küllőperemet bentebb kellett tolni, és speciális kazetta-test került az agyra. Engem nem is inkább a fokozatok száma, mint a rendszer átgondoltsága és benne rejlő technológia nyűgözött le. A rendszer mind országútin, mind montin ugyan az a váltó használható, és még a fogaskoszorú is átjárást enged. A rendszer szépség hibája, hogy csak önmagával kompatibilis egyelőre.

Pinion

Elpusztíthatatlan városi kerékpár

Egy intenzív használatba vett kerékpáron a leggyorsabban elfogyó alkatrészek a lánc, fogsor, váltó… Ha nem a kopás miatt, akkor a különböző sérülések miatt kényszerülünk cserére. Karbantartásuk sok energiát és időt igényel…ne, de a legtöbben nem figyelnek erre, csak amikor már a fülhallgatóban dübörgő zene sem nyomja el a hangját, vagy szétesik alatta. De mi lenne, ha mindezen könnyen kopó, sérülékeny, karbantartás-igényes alkatrészeket egy sokkal jobbra cserélnénk? Ráadásul, ha már városi ingázás, egy kis komfort-növelő pedelec hajtással megspékelve… Íme A kerékpár! A hajtásért bordásszíj felel, ami cirka 10× hosszabb élettartamú, mint a lánc, és kenni sem kell. A váltásért a Pinion agyváltó felel, ami teljesen zárt kialakítása révén szinte teljes mértékben karbantartásmentes, a sérülésektől védve van. A hátsó agyba pedig egy apró elektromos motor lett beépítve, így elkészült az elpusztíthatatlan és karbantartásmentes városi kerékpár.

FOX Live Valve

Elektronikus vezérelt rugózás

Pár éve lehetett először elcsípni az első jeleket arról, hogy a FOXnál elektronikusan vezérelt rugózáson dolgoznak. Az idei kiállításon végre úgy tűnt, közel járunk ahhoz, hogy késztermékről beszéljünk. Persze ezt sem a gyártó standján csíptük el, hanem csendben a SCOTT bringái között, ahol egy Geniusra felszerelve leltünk rá. A rendszer agyát a kulacstartó alá helyezték el, melybe mind a teleszkópvillából, mind a rugóstagból kábelek futottak. Elméletben, ezen központi részbe érkezik be menet közben az első villától az impulzus, mely alapján azonnal karakterisztikát tud állítani a hátsó rugóstagon. Sajnos több infót nem tudni, de mi izgatottan várjuk...

SiMoon szerint ezek voltak izgalmasak

Schwalbe Airless System

"Nukudefekt" levegőmentes kerék

Nyilván nem véletlenül terjedtek el a levegővel fújt kerekek a nagyvilágban, súlyban verhetetlen (maximum, ha héliummal töltenénk meg, akkor lenne ebből a szempontból jobb), rugalmassága a nyomás változtatásával ízlés szerint változtatható, ésatöbbi, ésatöbbi. Az ősi mumust viszont, vagyis Mr. Defektet a mai napig nem sikerült teljesen kiiktatni, hiába a defektvédő szalagok és borítások, vagy a tömítő-lötyik, amíg levegő van a rendszerben, az ki is tud szökni valahogy. Nem újkeletű megoldás a levegő nélküli kerék (és itt most nem a régi szekerekre gondolok), de a tömörgumis és egyéb megoldások sem rugalmasságban, sem súlyban nem voltak képesek érdemi alternatívát nyújtani. A Schwalbe ezúttal az adidas futócipők Boost talpánál használt anyagot fedezte fel magának, ami állítólag pontosan úgy képes viselkedni, mint egy 3,5 bar nyomásra fújt levegős kerék. A defektmentes rendszer áll egyrészt a boost habból készült hurkából, egy vékonyabb csőből, ami a csúszásgátlásért felel, valamint az erre rácuppantott külsőből. A rendszer nagyjából 10ezer kilométerre van kapacitálva, ami idő alatt, ha esetleg elkopna a külső, akkor csak megfelelően felszerelt szakszervizben tudják újra cserélni – jelenleg ez is jelentős hátráltatója az elterjedésének és emiatt biztosan nem számíthatunk rá Magyarországon az elkövetkezendő egy-két évben. A defektet nem szeretjük, úgyhogy minden megoldás, ami ezt igyekszik megszüntetni, az üdvözlendő.

Racer Gloves E-Cover

Fűthető kamásli

Peches ember ne menjen a jégre, fázós ember ne tekerjen télen… tartották a régi öregek, ám azóta elterjedtek a cipőre helyezhető csúszásgátlók, a jó vastag zoknik és meleg cipők, most pedig már fűthető kamáslit is beszerezhet magának az, aki télen is bringázni, de a lábujjai hajlamosak lefagyni. A Racer Gloves a különböző protektorok mellett nemrég kifejlesztette a fűthető kesztyűjét, ami technológiát most egy kamásliba is átültetett. A tölthető és cserélhető akkuról üzemelő rendszer lényege a szövetbe integrált fűtőszálakból áll (amikből a lábujjakhoz tekertek bőven) és mindezt a bokánál lévő gombbal tudjuk működésbe hozni: kicsit meleg, nagyon meleg, rohadt meleg és egy gyorsfelfűtési funkció, ami a fokozattól függően, jónéhány órán keresztül melengeti a lábfejet. Egyelőre nem olcsó mulatság, ha valaki nem akar fázni, de ettől a kütyü mindenképp „kellegyilyen” plecsnis.

AeroPod

Mobil szélcsatorna

Az Áramlástan Tanszéken dolgozó egyik tudóshölgy férjeként, talán illene még több szakmaiságot belevinnem a következő témába, de azt hiszem célszerűbb, ha leírom konyhanyelven. Az Eurobike egyik izgalmas kütyüje egy „mobil-szélcsatorna-emulátor”, avagy egy „áramvonalasság-kalkulátor”, mászóval „testhelyzet-korrigátor” ketyere. Szóval egy nagyobb kerékpáros komputer méretű eszköz, amivel képesek lehetünk kerékpározás közben csekkolni a légellenállásunkat és valós időben számszerűsíthető, ha a testpozíciónk, vagy akár a használt kiegészítőnk miatt megváltozik az áramvonalasságunk. Az AeroPod akkor az igazán tuti, ha kombináljuk egy wattmérővel és az Everysight Raptor AR okosszempával, ami virtuálisan kivetíti szemünk elé a mért értékeket (a szemüveg helyett Connect IQ kompatibilis Garmin komputert is használhatunk, vagy a Velocomp’s PowerHouse appot iOS, vagy Android okostelefonon).

Vagyis, hiába mérik le egy profi bringás testpozícióját szélcsatornában, menet közben eddig csak érzésre lehetett belőni, hogy ugyanazt a pozíciót vettük-e fel. Az AeroPod-dal minden pillanatban tudni fogjuk, hogy mennyire hatékonyan hasítjuk a levegőt.

Szóval, ha nem is minden standon, de számos kiállítónál találhattunk olyan izgalmas ketyeréket, amiért megérte ellátogatni Friedrichshafenbe (és akkor még a standokon kínált mennyei kávékról még nem is beszéltünk)...

