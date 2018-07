2018.07.24. 0

Benecz Ferenc

Thule újdonságok 2019-re

A Thule tovább finomította a már amúgy is tökéletes termékeit.

Ha Eurobike, akkor tuti, hogy megyünk a Thule standra is, és (miután megittuk a világ legfinomabb kávéját) lelkesen nézünk szét a skandináv cég újdonságai között - amik 2019-re sokkal inkább a részletekben rejlenek, mintsem sok-sok új termékben.

A multisport trailer

Bringázás? Futás? Sifutás? Séta? A Chariot gyermek-utánfutó széria régi nagy kedvenc. 2019-re pár, szemmel igazán nem is látható, de fontos változtatást eszközöltek a tervezők, melyek főként a felhasználók visszajelzésein alapultak.

Kényelem- és szellőzés növelés

Ilyen módosítás például az első kerék anyagának megváltoztatása. A gumihatású anyagnak köszönhetően az új kerekek jobban elnyelik a vibrációt, és rázósabb utakon is kényelmes marad a gyermek számára is. Az utánfutó alapanyagait is megváltoztatták, így például a fejtér-bővítő rész eddig fóliázott volt, de az új verzióban ezt egy lélegző anyagra cserélték. Az esővédő fóliázás rögzítése is megváltozik, miután a két fő alumínium gerincre több műanyag adaptert helyeztek. Ezek révén a fólia és a kocsi között félcentis rés marad, a futó elejénél pedig két szellőzőnyílás lett kialakítva, melyek igény esetén zárhatók is akár. Ezeknek köszönhetően esőben sem válik szaunává a kocsi belseje.

További módosítás, hogy az utánfutó visszapillantójának méretét megnövelték – ezzel téve biztonságosabbá a futást vagy gyaloglást, valamint a fogantyúnál levő keresztsínre már felrögzíthető lesz egy lámpa is, ami szintén a biztonságunkat növeli.

Ezen újítások egyelőre a Sport változaton lesznek elérhetők, majd fokozatosan felkerülnek a többi modellre is.

Gyerekülés kifejezetten e-bikeokhoz

Pár éve már, hogy a Thule szárnyai alá kerültek a YEPP gyerekülések, melyek letisztult és "gyerekálló" kivitelük miatt igen közkedveltek. Ha valami jó, nem kell hozzányúlni: ez történt a 2019-es kínálatban is, ám egy új modell mégiscsak akad. Az egyre nagyobb számban elterjedt és használt e-bike-ok miatt érkezik a YEPP Next Maxi, mely kifejezetten a csomagtartóra szerelt akkumulátoros kivitelű e-bikeokhoz lett tervezve.

Ezen modelleknél ugyanis, ha a normál gyerekülést szerelünk fel, egyrészt könnyen fel sem tudjuk rögzíteni azt, mivel az akksi miatt nem férünk oda, illetve az akksi miatt 10-12 centiméterrel magasabbra kerül a gyermek, és ezzel a súlypont is, amitől instabilabbá válik a kerékpár. A Next Maxi esetében viszont mind a rögzítő szerkezet, mind az ülés úgy lett kialakítva, hogy ezekkel ne legyen gond. Fontos infó, hogy gyerekülés felrögzítése előtt mindenképp ellenőrizzük, hogy a csomagtartónk terhelhetősége meg van-e 25 kilogramm! Természetesen a Next Maxi is - mint minden más YEPP - ez is mosható, "gyerekálló" kivitelű.

Új Thule hátizsákok

A kifejezetten kerékpárosoknak tervezett táskák kínálatában eddig csak a Vital modellt találtuk, de ez most tovább bővül – két új modell érkezik, a Vital táska alá és föle pozícionálva azokat.

Az Uptake egy egyszerűbb anyagokból készített, kevés zsebbel és minimális hátrendszerrel rendelkező táska, kifejezetten családi, könnyed bringázásokhoz tervezve. Persze ettől függetlenül ennek a modellnek a tervezésénél is odafigyeltek a megfelelő ergonómiára, így például a táska előredőlt, kerékpáros-pozícióban is kényelmes viselet!

A Rail modell viszont az endurosokat célozza meg - részleteiben látszik, hogy a komolyabb kerékpárosok számára tervezték. Két kivitelben érkezik majd: Rail és Rail Pro néven. Utóbbi kapott egy gerincvédőt is, amit a Koroyd gyárt. A jellegzetes, méhsejtes kialakítású anyagot más gyártóknál, például sisakokban felhasználva is láthattuk már. Legfontosabb tulajdonságai a szuper alacsony tömeg, jó szellőzés és nagy teherbírás. A gerincvédő lap kivehető. Mindkét enduros táskában rengeteg kisebb-nagyobb zsebet és rekeszt találunk, melyekbe könnyedén rendszerezhetjük cuccainkat. Lesz belőlük 8- és 12 literes kivitel.

A táskákhoz, így az Uptake-hez is tartozék az ivószatyor is – a kisebb űrtartalmú modellhez 1,7-, a nagyobbhoz 2,5 literes. Természetesen a Vitalnál már megismert és imádott mágneses cső-rögzítési technológiát alkalmazták ezeken a táskákon is! A táskák vízlepergetős anyagokból vannak, amik könnyed, rövid ideig tartó csapadék esetén megóvják a táska tartalmát.

Az újdonságokon felül elcsíptünk néhány izgalmas infót arról, hogy pontosan mi is folyik a Thule gyárában, de egyelőre ez topszikret (nem is mondtunk semmit).

