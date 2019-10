2019.10.02. 0

Benecz Ferenc

Mitas 2020

Szétnéztünk a cseh gyártó újdonságai között.

Számos Mitas (ismétlés a tudás anyja: korábban Rubena) gumi járt már nálunk teszten, és mindig nagyon elégedettek voltunk a tapasztaltakkal – főként ha a defektállóságukra gondolok – így természetes volt, hogy az idei Eurobike kerékpáros szakmai kiállításon is benézzünk a nagy múltú cseh gumis cég standjára.

Kedvezőbb árú e-bike gumi

A napjaink egyik legelterjedtebb kerékpáros kategóriájának számító ebike-ok speciális gumikat igényelnek, hiszen tartósan nagy sebességgel közlekedhetünk ezekkel a bringákkal, és sokkal nagyobb tömeget mozgatunk.

A korábban speciálisan ilyen felhasználásra tervezett Electron modellből jövőre érkezik egy elérhetőbb árú kivitel is, melyen az eddigi 10 mm magas fényvisszaverős oldalfal-csík helyett egy 6 mm-es lesz, és a defektvédelme is egy fokkal egyszerűbb kialakítású – 1 mm vastag speciális gumiszalag kerül a futófelület alá. Két méretben érhető el: 28×1,75 azaz 700×45C, illetve 700×35C.

Enduro és e-bike felhasználás

Az agresszív mintázatú Kratos gumiból 2020-ra elérhető lesz végre enduro és e-bike felhasználásra szánt kivitel is - a jelenlegi 29”2,45” és 27,5×2,45” méretek mellé érkezik a 29×2,6” és a 27,5×2,6”.

Ezt a modellt mi is teszteltük korábban, és az agresszív mintázatát szerettük, így a ballonosabb változatok biztos jól fognak működni extrémebb felhasználások során is. Természetesen a kiváló Textra+ védelemmel, és Tubeless Supra kivitelben.

Kedvelt mintázat új méretekben

Igen népszerű, a Mitas kedvező árú és drótperemes Cheetah mountain bike gumiköpenye, mely eddig csak két méretben volt elérhető. 2020-ra viszont jelentősen bővül a választék: 29×2,35”, 27,5×2,35”, 26×2,1”, 24×2,1”, 20×2,1” és 16×2,1” méretekből is válogathatunk.

Új mintázat, régi név

Már régről ismerjük az Arrow néven elérhető mintázatot, így kicsit fura volt látni a kiállított Arrow TS nevű gumit, melynek mintázata, a hasonló név ellenére teljesen más az eddigiekben megszokottól. A Tubeless Supra kivitelű országúti gumi csak 700×25C méretben lesz elérhető, Weltex+ védelemmel.

Nagyszabású együttműködések, új oldalfal-dizájn

Jövő évben is a Mitas lesz az egyik fő támogatója a UCI rendezvényeknek, valamint a defektálló technológiák egyik kiváló próbájának számító Cape Epic és 4 Islands versenyeknek is. Ezeken felül folytatódik a Kross Racing Teammel való együttműködés is.

További újdonság, hogy több olyan külső gumi lesz a kínálatban, melynek oldalfalán hatalmas, színes ikonok jelzik annak főbb tulajdonságait, melyek dizájnja különleges megjelenést biztosít a kedvező árú felső kategóriás gumiknak.

További információk

Mitas.co.hu

facebook.com/MitasHungary

