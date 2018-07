2018.07.25. 0

Benecz Ferenc

KTM újdonságok 2019-ben

A narancssárga kedvenc, nem csak narancssárgában.

A KTM márkához a narancs-fekete szín úgy párosul, mint a Ferrarihoz a piros, ezért már egy ettől eltérő, bátor fényezés is képes felkelteni a figyelmünket. A 2019-es kínálat vadonat új gravel bike modellje élénk zöld színben feszített a stand szélén, ami annyira meglepő volt, hogy majdnem fel sem tűnt, hogy maga a modell is újdonság a KTM palettáján. Persze önmagában a pemzlizés kevés lenne egy cikkhez, úgyhogy utánajártunk a színeken túli újdonságoknak is.

KTM X-Strada

A KTM kínálatába 2019-re érkezik meg a gravel bike kategória. Az X-Strada modellt úgy tervezték, hogy szinte bármit csinálhass vele: városban gurulni, edzeni, túrázni, aszfalton vagy dózeren vagy földúton tekerve. Nem véletlen, hogy a "your best friend" szlogent helyezték a kerékpár mellé. Az alumínium vázzal és villával érkező szélsebes mindenes kerékpár nagyjából 1700 eurótól lesz elérhető.

Galériához klikk a képre!

KTM Prowler

Bár már tavaly bemutatták, igazából csak 2019-től lesz elérhető a KTM vadonat új enduro- és adventure kerékpárja. A Prowler mind alumínium- és mind karbonvázzal elérhető lesz, akár nem megszokott KTM színben is.

A KTM Prowler azoknak az ambíciózus kerékpárosoknak készült, akik csillapíthatatlan vágyat éreznek a folyamatos felfedezésre és a világ legszebb csúcsait is megmásszák, ahol aztán bivakolnak egyet másnap reggelig. A Prowler a KTM saját csillapító technológiáját (SLL) használja, ami kifejezetten a 150 mm rugóutas rendszerekhez lett kifejlesztve. A váz minden porcikája a 29"-es kerékmérethez lett tervezve, a meredek ülésszög és az alacsonyan lévő cockpit kombinációja pedig rendkívül jó hegymászóvá teszik. Vázon belül futtatott kábelek, állítható nyeregcső és a legkorszerűbb alkatrészek teszik a Powlert azzá, ami: vérbeli kalandor.

Galériához klikk a képre!

KTM Revelator Alto Sonic

Egy üvegvitrinbe elzártan nézhettük meg a legújabb országúti kerékpárt, pontosabban annak 3D nyomtatott változatát és nem is volt egyszerű olyan pillanatot elkapni, amikor senki nincs a kirakat előtt. A nagyon erős aero tényezőkkel rendelkező, full karbon váz várhatóan az év második felében lesz elérhető – a Touron a proriderek már tesztelik.

KTM LFC-ready modellek

Az e-bike modelleknél az utólagos lámpa felszerelés (már, ha a rendszerhez integráltan szeretnénk használni) mindig problémás. Éppen ezért a KTM fejlesztői kitalálták, hogy a legtöbb modellt már a gyárban bedrótozzák, így tulajdonképpen az eladónak csak a lámpákat kell felszerelnie, ha a vásárló úgy kívánja. Plusz ezen modellek sárvédő- és csomagtartó felszerelés-előkészítéssel is rendelkeznek, melyek további könnyítések a szerelőknek és további öröm a vásárlónak is.

Galériához klikk a képre!

KTM Team Hungary

KTM Bikes

Ajánló