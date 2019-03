2019.03.28. 0

Ferenczi Anita

Specialized ANGi

A Specialized újragondolta a kerékpáros sisak fogalmát...

A Specialized újragondolta a kerékpáros sisak fogalmát, és megalkotott egy olyan rendszert, ami élő követőként és segélyhívóként védi viselőjét. Ha érdekel a sisakok forradalmian új generációja, olvass tovább!

Ugye veled is előfordult már, hogy egyedül indultál útnak kedvenc bringás terepedre? Még az is lehet, hogy el sem mondtad otthon, hová lesz a tekerés, csak mentél, hogy élvezd a csendet, egyedüllétet? A Specialized által kifejleszett ANGi (Angular and G-Force indicator) rendszer éppen az ilyen, magányos tekerések esetére nyújt tökéletes biztonságot, és védi meg az életed, ha bajba kerülsz egy baleset során.

A sisak ugyanis egy élő követőkészülék, illetve ütközésérzékelő, valamint jeladó egyszerre, tehát folyamatos védelmet nyújt a bringázásod alatt, és akkor is, ha véletlenül veszélybe kerültél.

A Specialized ANGi működése

Az ANGi-t valós, megtörtént események ihlették: egy bringás srác balesetet szenvedett és nem tudott magának segítséget hívni, a haverja pedig azon kezdett agyalni, vajon hogyan tehetné a tekeréseiket biztonságosabbá, hogyan nyújthatnak és kaphatnak segítséget egy hasonló esetben.

Nyomkövető, segélyhívó

A Specialized a 2019-es modelljeinél ezzel a megoldással a megszokottnál magasabb védelmi szintre emelte a kerékpáros sisak által nyújtott biztonságot, és egyben magasra teszi a lécet más sisakokkal szemben is. A sisakra szerelt érzékelő ugyanis élő nyomkövető és segélyhívó is egyben, és méri a gyorsulást, valamint giroszkópként is működik. Tehát minden olyan erőhatást, komolyabb irányváltást figyel és értékel, amelyek tekerés közben hatnak a sisakra. Ha tehát egy malőr során véletlenül baleset érne, ez az okos érzékelő azonnal detektálja a dolgot, és beriaszt, veszélyt jelző üzenetet küldve a sisakkal virtuálisan összekapcsolt okostelefonodra. Majd elkezdődik a visszaszámlálás. Ha az alapbeállításokban korábban megadott idő eltelik (30-90 másodperces időintervallum között ezt te magad választhatod meg), és a telódra küldött riasztást nem tudod te magad leállítani, a kütyü automatikusan vészjelzést küld* az általad korábban megadott célszemély(ek)nek, hogy minél előbb indulhasson a segítség. Mindezt úgy, hogy az értesítésben rögtön el is küldi* a baleseted helyszínének GPS-koordinátáit.

És ha véletlenül túltolnád a betervezett bringázást, és nem érsz haza ebédre - a családi béke védelmét is felvállalva - az app a megadott célszemély(ek)nek elküldi* a legutolsó, ismert pozíciódat. Igazán kiváltságos személyek számára akár 100%-ban nyomon követhetővé teheted a mozgásodat. Mivel az ANGi folyamatosan közvetíti a központi szerver felé a pozíciódat, ezért az utolsó ismert koordinátákat akkor is el tudja küldeni* az érintett személyeknek, ha nem lenne térerő egy esetleges baleset esetén.

Hogy mikor kinek és milyen értesítést küldjön az ANGi, azt a telefonos applikáción lehet részletesen beállítani.

*Az ANGi a vele összekapcsolt mobiltelefon adatforgalmát használva továbbítja az adatokat a központi szervernek, tehát ehhez internetelérés szükséges (becsült érték, de az adattovábbítás mérete havonta nem igen több, mint 100 MB). Az ANGi szolgáltatás az első évben ingyenes, majd ezt követően kb. 8000 Ft egy évre.

Tevékenységrögzítő

Az ANGi renszer Bluetooth-on keresztül tökéletesen párosítható bármely 10-es vagy újabb iOS, illetve 7-es vagy újabb androidos telefonnal, miután letöltötted rá a Specialized Ride App-ját. Ezzel nemcsak folyamatos biztonságban érezheted magad magányos tekeréseiden, de az app segítségével megőrizheted és csekkolhatod a megtett távokat és teljesítményed, ráadásul virtuálisan összekapcsolhatod magad más júzerekkel, és akár egyéb közösségi oldalakkal is szinkronba kerülhetsz (pl. STRAVA).

Fél éves akku üzemidő, vízállóság

És hogy még kényelmesebbek legyenek a bringázásaid, az eszköz normál használat mellett akár fél évig is kitart anélkül, hogy töltened kéne, és a vizes közeget is jól bírja: 1 méteres mélységben akár 30 percig is bírja a merülést, bár ennek a fícsörnek a tesztelését nem kívánjuk egyetlen bringás pajtásnak sem!

Jöhet még egy extra?

Szintén 2019-es újítása a Specialized sisakok többségénél a MIPS (Multidirectional Impact Protection System) rendszer, ami nem más, mint egy extra védelmi réteg. Míg a „hagyományos” fejvédők általában két részből állnak, egy kemény héjból és alatta egy habszivacsból kialakított rétegből, a MIPS, ez a plusz réteg lehetővé teszi a sisak belső és külső rétegeinek egymáshoz képest történő elfordulását ütközés, erősebb behatás esetén. Ez elsőre nem tűnik óriási mozgásnak, mert mindössze 10-15 mm-t jelent, de a független tesztek szerint ez az extra mozgás is nagyban csökkentheti az agyat érő káros hatásokat.

ANGi rendszerű fejvédők

Specialized Ambush Comp E-bike ANGi sisak

Specialized Propero III ANGi sisak

Specialized Ambush Comp ANGi sisak

Specialized Ambush ANGi sisak

Specialized S-Works Preval II ANGi sisak

Specialized S-Works Evade II ANGi sisak

A legtöbb Specialized fejvédő tehát kapható már ANGi rendszerrel felvértezve, de aki mégsem élne ezzel a plusz lehetőséggel, természetesen hagyományos kivitelben is választhatja a bukókat. Mindazonáltal érdemes mérlegelni, hiszen mind a MIPS, mind az ANGi által nyújtott extrák jóval túlmutatnak azon, mint amennyi az értük felszámolt felár. Az ANGi rendszerű fejvédők 41 900 ft-tól kaphatók.

A későbbiekben az ANGi szenzor külön is megvásárolható lesz és kétoldalú ragasztó segítségével rögzíthető a sisakba. A fent felsorolt Specialized fejvédőkben külön az ANGi fogadására alkalmas felület került kialakításra.

