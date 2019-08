2019.08.12. 0

(X)

A triskating művészete

A görkorcsolyázás reneszánszát éli. Nem is csoda, hiszen remek alakformáló hatással bír és az edzésben is remek segítőtárs.

A háromkerekű korik manapság bármilyen görkori sportágban használhatók, legyen szó a legelterjettebb fitneszről, off-road korizásról, freeskatingről vagy akár görhokiról. Nem csupán haladók számára alkalmas, kezdők is bátran viselhetik. Ez a típus a görkorizás szabadágát hivatott hirdeti, hiszen filozófiája a BE FREE WITH THREE is ezt tükrözi. A Powerslide alkotta meg a háromkerekű modellt és ezt az életérzést szeretné közvetíteni termékei által. Fokozatosan újabb és újabb gyártók is csatlakoztak hozzá a sorban, így kínálatunkban a fitnesz korcsolyák háromkerekű modelljei közt a Rollerblade vagy a K2 korcsolyái is helyet kapnak.



Most pedig jöjjön pár tény a háromkerekű korikról:

- Gyorsabbak, hiszen nagyobb átmérőjű kerekeket tartalmaznak. A nagyobb egyenletlenségeken is könnyedén átgördülnek és hosszabb ideig tartják a sebességet is. Mindemellett a sebesség sem gátol a remek irányíthatóságban.



- Nagyszerűen irányíthatóak a négykerekű modellekkel ellentétben. Hiszen a klasszikus modellek esetén fordulásnál a két középső kerék gátat alkot, egymás ellen dolgoznak. Három keréken azonban a súlypont fordulásnál a középső keréken helyezkedik el. Így a kori jobban manőverezhető kisebb energia igénybevétel esetén is.



- Azon túl, hogy a három kerék alacsonyabb súlypont kialakítására sarkallta a gyártót, a kori tömege is alacsonyabb a klasszikus modellekkel szemben. A keréksín kialakítása rövidebb, mivel csupán három kereket kell befogadnia, s ugyanezek méretben nagyobbak, a rövidebb keréksín, a mínusz egy kerék, két csapágy, egy távtartó és egy tengelycsavar súlyát spóroljuk meg. A végső soron tehát a teljes súly kisebb, így hosszabb távokon sem merít ki annyira, mint egy négykerekű modell.



- A keréksínek hossza sokrétű. Így bárki döntheti a rövidebb és jobban manőverezhető keréksín mellett, mely sebes korit eredményez. Hosszabb keréksín esetén pedig nagyobb sebességnél is stabil görkorcsolya jön létre.



- Nagyszerűek a fitnesz edzéshez, mert könnyebbek, gyorsabbak így tovább bírod majd a tempót. Természetesen több kalóriát égetsz el az edzéssel kisebb erőbevitellel. A sima korizáson kívül pedig Rollerobics edzésre is használható, amely garantáltan megmozgatja a kívánt testrészeket.

A Powerslidenak köszönhetően a triskating most a gyermekek számára is elérhető. A háromkerekű görkorik remek választás hiszen nagyon alacsony súlyponttal rendelkeznek és rövid kerettel vannak ellátva. A kerekek mérete 3x72mm-től terjed egészen 3x90mm-ig. Így könnyen manőverezhetőek, és a középső kerékkel könnyű fordulni is. Ha a sebességtől féltik a gyermeket, kezdetben lassabb kerekek vagy lassabb csapágyak használhatóak a sebesség csökkentésére. Természetesen sisak és védőszett használata kezdőknek minden esetben javallott.

A háromkerekű változat nagyszerű választás kezdőknek

A szuper alacsony profil jó manőverezhetőséget biztosít, és a már említett kisebb tömeg is segít. Akárcsak a gyerekek esetében, itt is vissza lehet fogni a korit a már említett módon. Ha a puha cipőtől félsz, ne tedd, a lábfej felett található tépőzár, valamint a bokán lévő kapocs megfelelő támasztékot nyújt a lábnak. Ami a kerék méretét illeti, 3x90mm és 3x100mm a megfelelő választás teljesen kezdők számára. A 3x110mm-es kerekekkel a haladók könnyedén elbánnak, a 3x125mm-es kerekekben pedig a sebesség szerelmesei lelik biztosan örömüket.

A sportvilág is lépést tart a divattal, így a kínálatban az élénk színek is helyet kapnak. Az idei szezon legtrendibb modellje a Swell Sherbet a sárga és narancssárga árnyalataiban. Valamint a Powerslide egy teljesen új kialakítású korit is piacra dobott, mely a Pheme Runway nevet viseli. Ennek cipője a női lábhoz idomul, picit vékonyabb, a külső részen pedig metálos fényű anyagrészt tartalmaz. Az összes háromkerekű korit, többek közt az említett modelleket is megtalálod kínálatunkban.

Ajánló