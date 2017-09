2017.09.15. 0

(x)

Több ezer ember mozgott a jótékony célért

A #D24Kihívás kampány végén egy integrált edzőgépet vásároltak meg a Suhanj! Fitness részére

Összesen több mint 24 napnyi mozgással járult hozzá a közönség a D24 és a Suhanj! Alapítvány jótékonyági akciója révén egy a mozgásukban korlátozottak számára is használható fitneszgép vásárlásához. A résztvevők az aktív perceket a nyár folyamán sportversenyeken, otthon és a Suhanj! Fitness integrált edzőteremben is gyűjthették, ez utóbbinak állományát gazdagítja az adomány is. A #D24kihívas kampány során Fenyvesi Zoli, Till Attila, Cinthya Dictator, Jókuti András, Kocsis Tibor, Rubint Rella és Garami Gábor is azok között volt, akik sportolással segítették a támogatás megvalósítását.

„A D24 akciója azért kedves nekem, mert egy nagy márka olyan kampánnyal állt az alapítvány mellé, amelybe nagyon sok embert sikerült bevonni és rávenni az aktivitásra, a sportolásra. Akik csatlakoznak egy ilyen kezdeményezéshez, azok azért mozognak, hogy segítsenek. Ez különösen fontos!” – emelte ki Gusztos Péter, a Suhanj! Alapítvány vezetője.

A nyár elején meghirdetett jótékonysági gyűjtés során 24 napnyi aktív idő összegyűjtését tűzték ki célul, amelyhez több, biciklis-, úszó és futóversenyen kihelyezett kranking gépeken járulhattak hozzá a fogyatékkal élő és ép résztvevők egyaránt, valamit a Suhanj! Fitness nyílt napot is hirdetett ugyan ebből a célból.

„Itt két edzést is tartottam, és az egész igazán kötetlen volt, nagyon jó kis csapat állt össze. Eljött Till Attila, Rubint Rella is, és együtt, egy közösségként tekertünk, nem számított, hogy ki kicsoda, milyen a helyzete, hanem tényleg csak a közösségi élmény” – meséli Fenyvesi Zoli, vagyis Wheelchairguy, aki rendszeres résztvevője az alapítvány életének. Hozzáteszi, a most megvásárolt integrált edzőgépet, az épek mellett a mozgásukban korlátozottak is segítség nélkül tudjuk használni, így megvalósul az az alapvető célkitűzése a Suhanj! Fitness teremnek, hogy itt senki között ne legyen különbség.

Az akcióban egy héten át online is részt lehetett venni: a hozzájárulást valamilyen fitness app beküldött képernyőfotója igazolta. Sőt, még a D24 dolgozói is bevetették magukat, és a Dreher Sörgyárakban is aktív percek gyűjtésére bírták a munkatársakat.

„Összesen végül több ezer résztvevőt sikerült mozgósítanunk a jó ügy érdekében. A D24 az aktív időtöltés mellett áll ki, számunkra a legfontosabb, hogy minél több embert bátorítsunk erre. A Suhanj! Alapítvány pont azt valósítja meg, amit mi is gondolunk, hogy mindenkinek kijár az aktív életmód és a mozgás, ezért is tudtunk ilyen sikeresen összekapcsolódni. Az emberek nagyon szerették ezt a kampányt: jó érzéssel töltötte el őket, hogy egy nemes célért küzdenek, és maga a mozgás is, amit ezért végeztek, örömteli tevékenység. A végén mindez ennek a gépnek a formájában testesült meg, amit nagy örömmel adtunk át” – mondta Szederkényi Zita, a D24 kommunikációs vezetője.