2019.09.24. 0

Van bármid ami gurul? - Csatlakozz a RollerBike felvonuláshoz!

Október 5.-én, Budapesten rendezik az ország eddigi legnagyobb és leghosszabb gurulóeszköz-felvonulását, Újvári Péter gurulónagykövet, az UP! énekesének vezetésével.



RollerBike felvonulás 2019. október 5.-én, a Hősök teréről!

Az ország eddigi legnagyobb és leghosszabb gurulóeszköz-felvonulását szervezik a fővárosban. A résztvevők a Hősök terén gyülekeznek 2019. október 5.-én és Újvári Péter gurulónagykövet vezetésével, rendőri biztosítással 15.30 órakor 10 kilométert tesznek meg Pesten, majd Budán. A rendezvény fő célja, hogy még mélyebben tudatosítsa a városokban élőkkel, hogy mindenféle guruló eszköz kiváló és gyors módja a közlekedésnek, ráadásul környezetkímélő is.

Támogasd részvételeddel az autómentes közlekedést

A RollerBike felvonulás első és második állomása Veszprémben és Debrecenben volt, ahol a Decathlon is képviseltette magát: sporteszközöket helyeztek ki, melyeket bárki ingyenesen kipróbálhatott. A résztvevők a felvonulással tudatosan vagy tudat alatt is hozzájárultak a klímaváltozás elleni küzdelemhez. Az idei RollerBike utolsó állomását Budapestre szervezték, ahol egy 10 kilométer hosszú távon bárki támogathatja az autómentes közlekedést.

Bármilyen alternatív guruló eszközzel csatlakozhatsz

A gyülekező 14.30 órakor kezdődik a Hősök terén, onnan indul el a tömeg Pest belvárosán keresztül a Lánchídon át Budára, majd a Margit hídon a végállomásra, a Margit szigetre.

A szervezők nemcsak rollereseket várnak a rendezvényre, hanem az elektromos egykerekűsöket, hoverboardosokat, kerékpárosokat, gördeszkásokat, longboardosokat és a görkorisokat is. Minden alternatív gurulóeszközzel érkező csatlakozhat a felvonuláshoz, ezzel is hangsúlyozva, autók nélkül is kiválóan, sőt gyorsan lehet haladni a városban, szénmonoxid kibocsátás nélkül!







„Ebben az évben 2 vidéki helyszínen és a fővárosban építjük tovább a közösségünket, az új, felnövő guruló nemzedéket, amely már most 5-10 ezer főt számlál az országban, a kerékpárosok nélkül is. Folyamatosan növekszünk, mert egyre többen látják be, egyszerűbb és egészségesebb ezekkel az alternatív guruló eszközökkel közlekedni. Ezért is sürgető a közlekedés törvényi szabályozása, valamint az edukáció, hiszen olyan gyors ütemben szaporodnak ezek az eszközök a városokban, hogy egyre nagyobb a rizikófaktor a balesetek területén” – mondta a rendezvény főszervezője, Újvári Péter gurulónagykövet.

Ha magadénak érzed az ügy fontosságát, gyere el október 5.-én és mutasd meg, te mivel gurulsz!

