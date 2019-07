2019.07.22. 0

Nyáry Tamás

Iskolai vándortábor 2019-ben már 7 útvonalon

A Vándortábor keretei között idén 138 csoport 4000 diákja járja az erdőt a Bakonyban, a Mátrában, a Börzsönyben, a Mecsekben, a Pilisben és az idén kiépített új útvonalként Zemplénben és a Vasi-hegyháton.

Július 16.-án meghívást kaptunk az Országos Erdészeti Egyesület jóvoltából az Aktív Magyarországért felelős kormánybizottság által, 2018-ban életre keltett Vándortábor program túrával egybekötött sajtótájékoztatójára, a Bakonyba.

7 napos szemléletformálás diákoknak a természetvédelem jegyében

Ez a program előre felépített útvonalakon várja a felsős és középiskolás gyerekeket az ország legszebb vidékein 7 napos erdei, vízi és kerékpáros túrákra. A túrán betekintést nyerhettünk a táborok életébe, szervezési feladataiba, és sok érdekes információt hallhattunk arról, hogy miként kapcsolódik ez a program szorosan a természetvédelemhez, és miként formálja a diákok szemléletét a természet megismerésében és értékeinek megőrzésében.



Vándortábor gyerekeknek hazánk erdeiben

Délelőtt 10 órakor kezdődött a találkozó a Bakonyerdő Zrt. Huszárokelőpusztai erdei iskolájánál, ahol Elmer Tamás, az Országos Erdészeti Egyesület főtitkára és egyben a Vándortábor projekt felelős koordinátora beszélt a vándortáborok szervezési szempontjairól, a jelenlegi működéséről és jövőbeli terveikről. Megtudhattuk, hogy a vándortáborok útvonalát, szálláspontjait és minden felkeresendő látványosságot a helyi erdészetek munkatársaival szorosan együttműködve alakítottak ki és tartanak fenn, hiszen ők ismerik a legjobban az erdőket és ők járják a helyszíneket nap mint nap. A túrákon a gyerekeket viszont azok a pedagógusok kísérik, akik elvégezték az egyesület gyalogos vándortúra vezetői akkreditált képzését.

2019-ben már 7 útvonal várja a vándortáborozni érkező gyerekeket

Az erdei túrákra már az első évben nagy volt az érdeklődés. A kezdeti öt útvonal 2019-ben újabb kettővel bővült, és a regisztráció megnyitását követő 24 órában már be is telt minden helyszín minden turnusa. A táborok optimális létszáma 30-35 fő között mozog, a szálláshelyek kapacitásától függően, és egy útvonalon több csapat is tartózkodik, hiszen kétnaponta egy-egy következő szálláshelyre vándorolnak a gyerekek. Ebben a rendszerben idén a megduplázódott létszámot is ki lehet szolgálni, 138 csoport 4000 diákja járja az erdőt a Bakonyban, a Mátrában, a Börzsönyben, a Mecsekben, a Pilisben és az idén kiépített új útvonalként Zemplénben és a Vasi-hegyháton.

Fenntarthatóságra irányuló törekvések az erdőkben

A nap folytatásában egy buszos kört tettünk a Bakony legmagasabb pontjára, a 708 méter magas Kőris-hegyre. A csodás erdei környezetben az óriási bükkfák árnyékában dr. Szekrényes Tamás a Bakonyerdő Zrt. termelési és kereskedelmi vezérigazgató helyettese elmondta, hogy a vándortáborok egyik legfontosabb szempontja az, hogy megismertessék a gyerekeket az erdők védelmével, az erdészek munkájával, az örökerdő gazdálkodás jelentőségével, amely fontos szerepet játszik a klímaváltozás elleni harcban is. Lényeges, hogy az erdőkben minél több fafaj éljen együtt, különböző korúak a csemetétől a többtízéves példányokig, így ellenállóbbak a rovar és a gombák okozta károkkal szemben, jobban bírják a szélsőséges időjárást, a viharokat, és a csapadékot is hatékonyabban tudják megkötni a talajban. A fenntarthatóságra irányuló törekvések mellett az erdészet a következő idényben 300 ezer új facsemete ültetésével is segíti a környezet megóvását ebben a régióban.

A Vándortábor hete a diákok legzöldebb hete

A Kőris-hegyi kilátónál találkoztunk is egy körtúrázó vándortáboros csapattal, akik éppen a hátizsákban magukkal hozott elemózsiát fogyasztották, amelyet újrahasznosítható csomagolásban kaptak a szálláshelyen, a hulladékot pedig szelektíven gyűjtötték. Fontos megemlíteni, hogy ez az egy hét a diákok legzöldebb hete az év során, vagyis itt a táborban a legkisebb az ökológiai lábnyomuk. Érkezéskor mindenki induló csomagot kap, ami egy háton hordható vászon hátizsákból, egy újratölthető vizes palackból és egy logózott pólóból áll, és tartalmazza az összes erdei vándortábor brosúráját is kedvcsinálóként.

A Hubertlaki turistaház környéke az egyik legszebb helyszíne a vándortábornak

Visszatérve a Huszárokelőpusztai erdei iskolához a pazar vendéglátás mellett beszélgettünk tovább azokról a kérdésekről, amik felmerültek a projekt kapcsán, majd rövid kirándulást tettünk a Hubertlaki turistaházhoz, ami szintén vándortábor szálláshely.

A turistaház szálláslehetőségeit itt 8 fős katonai sátrak egészítik ki, amelyekben a gyerekek tábori ágyakon alszanak. A vizet - vezetékes víz híján - mobil tartályból biztosítják. Az erdő mélyén magas fák között álló, valószínűleg egyik legszebb táborhelyet volt alkalmunk meglátogatni, ahol mégis megvolt minden szükséges komfortelem. Igazán nagy munkát, rengeteg átgondolást és szervezést igényelt ennek a programnak a gyakorlatba ültetése, és ahogy a sikere mutatja, igen nagy igény van a mai gyerekek körében is a természetközeli időtöltésre.

A Hubertlaktól rövid kitérőt tettünk a híres Bakonyi Gyilkos tóhoz, ami duzzasztással jött létre, így a völgyet elárasztó vízben megmaradtak az eredetileg ott álló fák csonkjai. A sétához csatlakozott a Hubertlaki táborban éppen ott állomásozó gimnazista csapat is. A hangulatos túra végeztével visszatértünk Huszárokelőpusztára, ahonnan hazafelé vettük az irányt.





