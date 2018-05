2018.05.16. 0

(x)

Kerékpáros külsők a hétköznapokra

Milyen külső való hétköznapi kerékpározáshoz?

Amikor nem sportról, vagy épp kiemelkedő teljesítményről van szó, teljesen mások az igényeink és ez a kerékpárunk külsőgumijával szemben is így van. Hiszen városban, aszfalton, könnyedén átgurulni A-ból B-be – ami legtöbbször az otthonunk és a munkahelyünk – teljesen másfajta igénybevétel, mint például a kedvenc ösvényünkön csapatás vagy egy tókerülő versenyen száguldás.

A hétköznapi felhasználásra tervezett gumiknál két fontos tulajdonság határozza meg az élményt és a felhasználást: először is legyen szilárdburkolatú úttesten jól használható (azaz tapadjon szárazon és nedvesen is, valamint gördüljön könnyedén), másodszor pedig legyen kellően tartós (azaz az akár napi használatban megtett 50-100 km során is bírjon minél több kilométert, és az út során ránk leselkedő defektek ellen is jól védjen).

Gördülékenység és tartósság

A hétköznapi, városi felhasználásra szánt gumik mintázata, főként a szilárdburkolatú úttesteken való használatból eredően minimális vagy negatív – kiváló példa erre a MITAS Cityhopper modellcsalád, mely ezeket egyszerre kombinálja. Ezek által nagyobb tapadást kapunk, nem csak szárazon, de nedvesebb körülmények során is, míg a gumi jól gördül és így könnyedén haladhatunk gyorsabban.

Az ilyen gumik szövetsűrűsége (TPI) alacsonyabb, mint a versenysportra tervezett gumiké, amitől ugyan nehezebbé vállnak, ám sokkal kopásállóbbak is lesznek. Összetételükben nincs semmi speciális, a klasszikus kaucsuk és szövetszálak alkotják, melyek szintén a tartóssághoz járulnak hozzá.

Az a fránya defekt

A városi, hétköznapi használatban a gumik legnagyobb ellenségei az elszórva az úttesten heverő szögek, csavarok, kisebb fémalkatrészek vagy épp üvegszilánkok. A szúrás, vágás ellen a gyártók különböző technológiákat fejlesztenek ki, melyek segítségével – hozzáadott defektgátló folyadékok nélkül – megakadályozható, hogy elszökjön a levegőnk. A MITAS külsőknél kétféle defektgátló technológiát találhatunk a gumikba építve: az APS (Anti Puncture System) jelöléssel ellátott alap védelmet nyújtó-, és a komolyabb ellenállással rendelkező ST vagy STU (Stop Thorn Ultimate) jelölésekkel ellátott technológiákat.

Az APS rendszer esetén egy extra, 1 mm vastag gumiszalag kerül beágyazásra a gumi futófelülete alá, ami csökkenti a szúrásos defektek bekövetkezését. Az ST vagy STU rendszereknél ez az extra szalag már 3 illetve 4 mm vastag, mely vastagságok már kiválóan ellenállnak a vágásoknak és a nagyobb szúrásoknak is!

Még két kis okosság

A gumiknál is, mint minden kopó-forgó alkatrésznél, egyszer csak eljön a vég, a használhatóságuk vége – a gumi futófelületén az anyagvastagság drasztikusan elvékonyodik, az oldalfalakat és a futófelületet alkotó szálak elöregednek, kirepedezik a felület. Ilyenkor a nagyobb bajt megelőzendő, mielőbb cserélni ildomos azokat. Ám nem mindenki tudja és akarja naponta, hetente mérni a gumiköpeny vastagságát, lesni a túlzott kopásból eredő jeleket. A MITAS városi modelljei között megtaláljuk a CF (Clever Face) jelölést, ami tulajdonképpen egy okos, integrált kopásjelző! A gumi futófelületén több helyen találunk egy, a kezdeti időben mosolygós smiley-t, ami a gumi kopásával lassan átváltozik, és amikor már szomorú fejet látunk, időszerű cserélni! Ilyen egyszerű!

Azok számára pedig, akik szürkületi időszakban, este vagy éjszaka is nyeregben vannak, fontos, sőt életmentő lehet még a gumi oldalfalán megtalálható fényvisszaverő sáv, MITAS gumik esetében RS (Reflex Stripe). Jó tudni, hogy amelyik MITAS külsőgumi futófelületi defetvédelemmel van ellátva, az automatikusan megkapja a fényvisszaverő sávot. Fontos: a fényvisszaverő sáv megléte nem helyettesíti a lámpák, prizmák használatát! Mindig legyen nálad, és kapcsold be rossz látási viszonyok esetén!

A Mitas kerékpáros külsőkről bővebb infót a Mitas Facebook oldalán találsz...

Ajánló