Gyere Máltára mert...

... mert már nincs forróság, ... mert nincs tömeg, ... mert repülővel gyorsan odaérsz, ... mert kalandos és izgalmas!

Csakis rajtunk múlik, hogyan dolgozzuk fel, hogy a nyár véget ért és hűvösebb napok jönnek. Nem feltétlenül kell ezt elfogadnunk, főleg, hogy remek lehetőségek nyílnak arra, hogy "melegebb éghajlatra" távozzunk és úti célunk még anyagilag sem annyira megterhelő, mint egy távoli szigetvilág.

Terveinkhez tökéletes megoldást jelenthet Málta szigete, amely vadregényes sziklás partszakaszaival és jelentős történelmi múltú városaival nem csak a sportolás terén, hanem kulturálisan is felcsigázhatja érdeklődésünket.





Kezdjük is két remek hírrel rögtön az elején:





1# Téltől heti 5 közvetlen járat indul Budapestről Máltára

Télen már heti 5 közvetlen járat üzemel Budapest és Málta között, mert a Wizz Air mellett, idén novembertől a Ryanair is egész évben üzemelteti máltai járatait.



2# 2019 áprilistól Debrecenből is lesz közvetlen járat Máltára

2019 áprilistól közvetlen máltai járatok indulnak Debrecenből is (a Wizz Airnek köszönhetően heti 2 alkalommal), így abból a régióból is több utazó tud majd pár órás repülőúttal Máltán landolni.





Málta, a Földközi-tenger gyöngyszeme

Kevés olyan sziget büszkélkedhet olyan nagy történelmi múlttal, mint Málta aprócska szigete, mely a Földközi-tenger középső részén, stratégiai pozícióban helyezkedik el a világ térképén. Hosszan lehetne sorolni, hogy az elmúlt évszázadok alatt milyen fennhatósági harcok dúltak a sziget tulajdonlásáért, lényeg, hogy a sziget megküzdött jelenlegi függetlenségéért és hogy az Európai Unió egyik tagállama lehessen.

A viszontagságos történelmi múlt a népek és kultúrák keveredését eredményezte, amely többek között sajátos módon az építészetben is tetten érhető. A sok csatározás eredményeképpen a máltaiak kiváló erődfal építőkké váltak, melynek nyomai ma is lenyűgözik az utazót. Mindazonáltal jelenleg egy nagyon egységessé formált képet találunk ma itt, ahol mindenki egyszerűen csak máltainak vallja magát.

Ami elsőként szemet szúrhat a városokban járva, hogy minden épület homokszínű, sőt a part menti épületek és falak mintha egybe is folynának az alattuk nyugvó sziklatömbökkel. Egyetlen épület sincs festve vagy vakolva, ugyanabból a kőből épült minden. A fő építőanyag a mészkő, amit külszíni fejtéssel termelnek ki. Ha a vidéken többet mozgunk, szembe találkozhatunk a még ma is igen aktív bányákkal, ahonnan teherautókkal hordják az építésre szánt köveket.





Valletta

Valletta igazi mediterrán hangulatú, nyüzsgő város, amit kapásból érzékelünk, amint a repteret elhagytuk. Az utakat dinamikus és temperamentumos közlekedés jellemzi, amely leginkább a déli országok sajátja, mint pl. Szicília vagy Olaszország. A vezetési stílus gyors és pörgős, ráadásul bal oldali, így mielőtt autót kölcsönöznénk, gondoljuk meg, nem érdemesebb e buszra szállni vagy beülni egy taxiba.

Amint kilépünk Valletta falai közül, máris a természetre összpontosíthatunk, nagyjából 20-30 percig tart, amíg kijutunk a városból. Málta útjai jó minőségű, többnyire 1-1 sávos aszfaltutak hálózatából áll össze, amelyeken haladva a sziklás partvidéket könnyedén elérhetjük. Mivel nagy távolságokról nem beszélhetünk, ezért mindenképp előny, hogy elenyésző az az idő, amit utazással kell töltenünk.

Programlehetőségek, aktív kikapcsolódás

Málta parányi szigetén számos vállalkozás futtat évek óta sikeres sportprogramokat, melyek elég változatosak és kalandosak ahhoz, hogy itt töltött nyaralásunkat kellően izgalmassá tegyék. Mondanunk sem kell, hogy itt minden népszerű, amit a tenger mellett, vagy a tengerben lehet csinálni: a sziget adottságai révén pedig még rá is tesz egy lapáttal, ami kifejezetten az adrenalin-függőknek lesz igencsak testhezálló.



Ezek közé tartozik a parti sziklákon való sziklamászás, boulder, DWS (deep water soloing), SLT (sea level traversing), abseiling/szikláról való ereszkedés és a coasteering, ami tulajdonképpen azzal a különbséggel ötvözi az előbbieket, hogy nincs semmilyen kötél, a résztvevők a tenger felszíne felett néhány méterrel saját erejükből másznak, függeszkednek és traverzálnak a sziklákon.. amire éppen szükség van a továbbjutáshoz.



Meg kell említenünk a sorban a zip-line-ozást is, amelyhez több ideális helyszín is kínálkozik a szigeten. A program 100% biztonságos, a tériszonyt és a félelmet azonban neked kell leküzdened!

A szigeten szinte "ősidők" óta sláger a tengeri kajakozás, manapság ez tovább bővült a Stand Up Paddle, azaz a SUP műfajával, a felfújható szörfdeszkán állva evezve szintén be lehet barangolni a partokat, sőt újabb teret hódít a SUP jóga, amelyet jógaoktató vezetésével csendes öblökben gyakorolhatsz.



A sornak még mindig nincs vége, hiszen a túrázás, terepfutás és kerékpározás is népszerű programok, hiszen a nyári hőséggel ekkor már nem kell számolni, kellemes 24-26 fokos hőmérsékletben hódolhatsz szenvedélyeidnek. A túrák alkalmanként egészen lent a sziklás tengerparti ösvényeken vezetnek, kerékpározni magasan fent, akár Málta legmagasabb csúcsát (253m) meghódítva is lehet.

Februárban kipróbáltuk a kerékpáros ösvényeket, az itinert itt találod!



Máris izzad a tenyered? Lássuk csak, mi az amit kipróbálhatsz!

Coasteering - vízbe esni ér, kiszállni nem!

Kezdjük akkor a sort az izgalmas coasteeringgel, ahol a feladatban keverednek a boulder-sziklamászás-traverzálás és canyoning elemek, ez utóbbi azért, mert gyakran előfordul, hogy magasról a vízbe kell ugrálni. Tartalmas program egy olyan partszakaszon, melyet máshogyan sohasem láthatnál. Részünkről ez a program 5*-ös, mivel próbára teszi az összes izmot, a kitartást és a bátorságot is! A nyomás különben nem kicsi, mivel egy beszálló és egy kiszálló van a túra elején és a végén, így csakis a nagyon felkészülteknek és bátraknak ajánljuk! ;)





Zip-line 150-250-300 m

A követkető adrenalin löketet biztosító extrém programlehetőség a zip-line, azaz a két rögzített pont közötti drótkötélen való átcsúszás. A zip-line-ozás lényegében mindenkinek ajánlott, akinek van bátorsága akár 60 méteres magasságban is egy beülőben és egy drótkötélen függeszkedve száguldani Valletta tengerparti erődje mentén, viaduktok alatt vagy akár függőleges tengerparti sziklaszirtek között. A választási lehetőség adott, azonban előre rögzített időpontokhoz kell alkalmazkodni, mivel a drótkötélpályák csak időszakosan vannak kifeszítve az adott helyszíneken. A zip-line népszerűségéről számos videó is készült, az alábbi linken megnézhetsz néhányat!

Sziklamászás, boulder, abseiling, DWS, SLT a parti sziklákon

A coasteering és zip-line fényében ezek a programok már-már klasszikusnak tűnhetnek, természetesen megspékelve némi izgalommal, hiszen a lábunk alatt nem a mászóterem padlója látszik, hanem a parti sziklafalakat nyaldosó tengervíz. A vadregényes táj, a szinte mindig fújó szél és a tenger morajlása alattunk mind hozzátesz az élményhez, profi segítőink pedig garanciát jelentenek arra, hogy sziklás élményeink pozitív értelemben legyenek maradandóak.





Tengeri kajakozás, SUP, SUP jóga

Evezzünk tovább vízközelibb élményekhez: örökzöld máltai slágerek a tengeri kajakozás, a SUP és a SUP jóga. A vadregényes parti sziklák mellett elevezni bármelyik úszó eszközön is magával ragadó élmény, a titkos öblök és barlangok felfedezése örökre emlékezetes marad. A SUP jógázáshoz pedig csendes öblök állnak rendelkezésre, ahol az egyensúlyozást különböző jógagyakorlatokon keresztül próbálhatjuk ki.





Túra, terepfutás, mountainbike és országúti kerékpározás

Most egy kicsit hagyjuk el a tengert és a sziklafalakat, de csak azért hogy távolabbról csodáljuk meg őket, száraz lábbal a földön állva vagy épp két keréken tekerve. Málta aszfaltos útjai, terepösvényei mind-mind alkalmasak arra, hogy a hangulatos falvakon keresztül végigtúrázzunk rajtuk, kiérve egészen a sziklafalak tetejéig, ahonnan nagyszerű panoráma nyílik a tagolt partszakaszra és a végtelen tengerre.

Az őszi hónapokban tökéletes hőmérséklet uralkodik a szigeten, kellemessé téve a túrázást, terepfutást, vagy akár éppen a kerékpározást. Barangold be Málta, Gozo és akár Comino szigetét, bérelj kerékpárt és kerékpáros vezetőt, akitől sok érdekes információt is megtudhatsz a szigetről, sőt olyan titkos helyeket is mutathat, amiket nem biztos, hogy egyedül megtalálsz!





Máltán nem ritkák a futó- és országúti kerékpárversenyek sem, melyek mind nagy népszerűségnek örvendenek a szigeten és rengeteg nemzetet vonzanak a részvételre.



Ha még több ajánlatot szeretnél látni aktív kikapcsolódásra:

