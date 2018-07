2018.07.06. 0

Simon Ádám

Fejvédős sztorik

Semmi papolás, csak néhány happy end.

Ácsi-ácsi! Nem szétrepedt emberi koponyához hasonlító, földre dobott dinnyéket, meg kipixelezett, erősen vöröses felvételeket fogok most mutogatni, szóval semmi elrettentő nem lesz... oké!? Sokkal inkább néhány olyan jól végződő történetet szeretnék veletek megosztani, melyeknek pozitív kimenetelében főszerepet játszik a bukósisak (egészen konkrétan a Casco kerékpáros fejvédői). Azokhoz szólok inkább, akik amúgy is szokták viselni, őket szeretném megerősíteni abban, hogy jól teszik.

Oszlopnak 40-el? Bagatell...

Lottót nyerni nagyobb volt az esély, mint azt a nyomorult vasbeton oszlopot telibetalálni.

Kuttor Csaba, egykori olimpikon triatlonistánk tartotta edzőtáborát egy olyan útszakaszon, ahol az út szélén sehol egyetlen egy akadály nem volt található... sehol, kivéve azon az árva négyzetméteren, ahol egy úthiba kikapta Kurilla Fanni kezéből a kormányt. Sajnos a biciki ès talaj között egy vasbeton oszlop èltelenkedett, amit Fanni mèg a levegöben megpròbàlt lebontani, fejjel... Nem úszták meg a kórházi megfigyelést és a baleset utáni napokban jelentkezett némi fejfájás Fanninál, de szerencsére ennél nagyobb baj nem történt. Az esésről éppen nem készült felvétel, de a szerencsés kimenetelért felelős sisakot azért be tudjuk mutatni, íme:

Biciklis bukás 1 (egy) km/h sebességgel.

Tenner Tamás egy szép, madárcsicsergéses napon országúti kerékpárjával indult egy kellemes tekerésre. Közvetlenül indulás után egy magasabb járdáról engedte le épp országúti bringájának első kerekét, ezért sebessége közelített a nullához. Tamás nem szereti, ha a hátsó kerék durván ér földet, ezért egy picit felrántotta a bringa hátulját lábbal, hogy szépen leemelhesse az úttestre a bringa hátulját. A rántás vagy túl nagy volt, vagy elakadt valamiben az első kerék, esetleg véletlenül behúzta az első féket... nem tudni biztosan.

Ami tuti, hogy az első kerék tengelye körül 180 fokos fordulatot véve átfordult és ugrott egy fejest az aszfaltba. Épp olyat, amilyet a rámpáról vízbe ugrató trükkösbringások szoktak, bár valószínűleg ők sem véletlenül szokták aszfalt helyett a vizet választani. Némi nyakfájdalommal és a mutatványt esetleg meglátó közönség kigyúnyolásától való félelmmel telve Tamás módosított aznapra tervezett útvonalán és beiktatott egy fejvédőt árusító szaküzletet, mivel az addig használt darabja már elvégezte, amire rendeltetett (de pontosan ugyanolyan modellt választott, mert bevált):

Közlekedési balesetnél a fejed majd megvéd

A K2 Bike Shop egyik munkatársa nemcsak árulni, de hajtani is szereti a kerékpárokat, ezért általában jól érzi magát munkában és azon kívül is, amikor bringázhat. Akkor is jól érezte magát, amikor a forgalom résztvevőjeként keresztezte útját egy másik résztvevővel, akinek négykerekű járműve letessékelte a srácot a bringáról (ja nem, miután keresztezték egymást, már nem volt annyira jókedvű). Hogy végtagjait és felsőtestét védje, emberünk fejjel tompította az esést, így szerencsére karcolás nélkül úszta meg a nem várt helyzetet. Munkahelyére érve azonban élt dolgozói kedvezményével, mert új sisakra volt szüksége...

Még több kép a bukóról a képre kattintva...

Konklúzió

Valamennyi fenti esetben felfedezhető, hogy mely technológiai vívmány lépett működésbe a baleset következtében, vagyis hogy mi volt az, ami megmentette a srácok életét. A Casco fejvédői három részből állnak, amelyek ütközésnél az illesztés mentén válnak szét, elvezetve így az ütközés energiáját. Fanni esetében egyértelműen látszik, ahogy eltávolodtak egymástól a zónák.

Amikor pedig Tamásnak kedve szottyant előreszaltóval fejest ugrania az úttestbe, a Daimor vázszerkezetébe épített Frameworx merevítőháló áldásos hatása okolható azért, hogy a rémsztorira éhes olvasóink most csalódottak maradnak.

A Casco fejvédőinél kiemelkedő védelmet kap a tarkó, a megnövelt tarkóvédelmi zónával, vagyis azzal, hogy a sisak hátulja jóval lejjebb kúszik, mint egy átlagos fejvédő esetén. Jellemzően a közlekedési baleseteknél van erre kiemelten szükség, amikor egy hátulról jövő ütközés hatására háttal előre esik le a kerékpáros az aszfaltra. A fenti közlekedési incidesnél is tetten érhető, hogy a hátsó résznek kiemelt szerepe volt a baleset szerencsés kimenetelében.

Szóval, ha néha elbizonytalanodnál, hogy van-e értelme minden alkalommal fejedre tenned azt a fránya bukót, gondolj e jól végződő történetekre.

A Casco csak és kifejezetten fejvédő fejlesztéssel és gyártással foglalkozik (a kerékpáros fejvédők mellett sí/snowboard, lovagló- és katasztrófavédelmi bukókkal is), vagyis minden erőforrását ezen életmentő eszközök tökéletesítésére fordítja, így joggal feltételezhető, hogy szakértelmük és megbízhatóságuk az egyik legjobb ezen a területen.

