Élő szövet a fém vázon - de mennyit számít, mit rejt a fém váz?

Valóban többet nyújt egy ismert brand nevet viselő pedelec hajtás?

Előző cikkünkben megnéztük, miben nyújt többet egy pedelec egy hagyományos kerékpárnál, bemutattunk két bringát első agymotoros hajtással, és egy fejlett, nyomatékszenzoros, középmotoros gépet. Létezik élet efölött?

Csak a nevet kell megfizetnünk ha márkás elektromos hajtással szerelt bringát választunk, vagy valóban többet nyújt, mint a kevésbé borsos árú konkurensek?

A minőségi Pedelec hajtások piacát Európában és Észak-Amerikában a két nagy automotive gyártó - Bosch és Brose - mellett a Shimano uralja. Amíg a Bosch-t nem kell bemutatni szinte senkinek a szerszámgép-, vagy az autóiparban, addig a Shimanot sem kell senkinek bemutatni, aki látott már közelről biciklit. A világ legnagyobb alkatrészgyártója csak pár éve szállt be a ringbe, de rögtön egy olyan kiforrott, maximálisan felhasználóbarát rendszert dobott a piacra, amivel szinte azonnal elhódította a piac jelentős részét.

Ilyen Shimano rendszert találunk a Neuzer Menton bringákon, azaz pontosabban a STEPS 6000-res szériát, amit kimondottan túrázásra optimalizáltak. Ami a bringára ülve egyből szembetűnik, az a rendszer ergonómiája. A kezelőkonzol bármelyik oldalra felszerelhető, bár a váltókar miatt a legtöbb bringán úgyis bal oldalra kerül, ahogy a Mentonon is. A trendeknek megfelelően középmotoros, tehát a motor és ezzel a súlypont is a váz közepére került, a legoptimálisabb helyre. A férfi modellen az akku helyzete is ideális, mivel az alsócsőre került, a női modelleken, hogy az átlépési magasságon ne essen csorba - a csomagtartóra.

A kezelőkonzolról minden funkció elérhető, a mért sebesség/távolságadatokat mutatja, kiválasztható a rásegítési fokozat - Eco / Normal / High - leellenőrizhető az akkutöltöttség, sőt, megmutatja, hogy az adott fokozatban hány kilométert tehetünk még meg, mielőtt az akku teljesen lemerül. A konzolról kapcsolhatjuk a világítást is, így ezt menet közben biztonságosan megtehetjük.

A puding próbája az evés, így akkor lehet igazán megismerni a rendszert, ha beletaposunk a pedálba

A STEPS hajtás meglehetősen nyomatékos, a katalógus szerint 56 Nm-rel képes gyorsítani a bringát, de a programozás finomsága miatt még legerősebb fokozatban sincs rántás, a nyomatékot fokozatosan építi fel, így tapasztalat híján sem okozhat gondot a Menton kezelése. A nyomatékszenzornak köszönhetően ráadásul már az első pedálcsapáskor bekapcsolódik a villanymotor a hajtásba, a pedálozás abbahagyásakor azonnal leáll, de ekkor sem érezni rántást, megtorpanást. A Shimano STEPS igazi terminátorként - élő szövet a fém vázon - tökéletes szimbiózisban él a bringával és a bringással.

A három rásegítési mód neve nagyon találó. A Norm, azaz normál tökéletes a legtöbb helyzetre, a High fokozatnak inkább csak emelkedőkön van értelme. Az Eco pedig valóban gazdaságos: érezhetően gyengébb a rásegítés, viszont így 120 km-nél is nagyobb táv tehető meg egy feltöltéssel (ez persze a bringás súlyától és a tereptől is függ).

A Neuzer Menton két változatban készül

A trekking 9 fokozatú láncváltót használ, széles áttételtartománnyal, finom fokozatbeosztással. Ideális társ túrákra, legyenek akármilyen hosszúak: akár pár kilométeres a parti korzóig, akár egy európai karika fel egészen a Nordkappig. A csomagtartó felmálházható, a STEPS hajtás szinte meg sem érzi a plusz súlyt. Férfi és női vázzal is kapható, a női váz dupla csöves, így erősebb, merevebb, mégsem kell túl magasra emelni a lábunk a felszálláshoz. A férfi és a női bringa is inkább komfortorientált, felegyenesedett pózban tekerhetünk vele, bár ezen az állítható kormányszárral finomítani is tudunk kicsit. A nehezebb bringa megállításáról - pláne, ha fel is van málházva - Shimano hidraulikus tárcsafékek gondoskodnak, amik akár az Alpok lejtőin is képesek meggyőző fékerőt produkálni.

A city változat mono csöves vázát még könnyebb átlépni - ezt a bringát elsősorban városi tekerésekre, munkába járásra, bevásárlásra szánták. Ennek megfelelően 3 sebességes Shimano Nexus agyváltót kapott. Sík terepen és a dombokon egyaránt elboldogul, hiszen a villanymotor segít megmászni az emelkedőket, emiatt nem csak a városi közlekedésben állja meg a helyét, egy túrán is jó partner, feltéve, hogy a meredek hegyeket elkerüljük. A hatótávja ennek a bringának is több, mint 120 km, ezt városban persze nehéz kihasználni, de legalább nem kell minden nap töltőre dugni. Mivel a felhasználás nem feltétlenül indokolja, nem kapott a bringa tárcsaféket - Shimano V-fékek lassítják elől-hátul, méghozzá igen hatékonyan, ráadásul karbantartásuk egyszerűbb és olcsóbb, mint egy tárcsaféké.

Szóval valóban többet nyújt egy ismert brand nevet viselő pedelec hajtás? Megéri a többletköltséget?

Véleményünk szerint igen. A Mentonban duruzsoló Shimano rendszer sokkal érzékenyebb, mint a kicsit (vagy sokkal olcsóbb) társai, jobban idomul a felhasználóhoz. Úgy segít a tekerésben, hogy a jelenléte szinte észrevétlen marad, emellett a hatótávolsága is nagyobb, súlytöbblet nélkül: a komplett bringák alatt egy kicsivel 21 kg fölé tér ki a mérleg mutatója. Emellett azt sem érdemes elfelejteni, hogy a legismertebb kerékpáros alkatrészgyártó a hazai forgalmazónak hála 100%-os terméktámogatást tud adni (az eleve nagyon megbízható) rendszerre.

