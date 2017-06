Pedelec Tesztprogram

2017.06.15. 0

(x)

Lehet pár wattal több?

...mindig jó volna egy kicsit gyorsabban menni...

Persze hogy lehet. Egy pár extra watt egy bringásnak mindig hiányzik, mindig jó volna egy kicsit gyorsabban menni, vagy ugyanannyival, de csak lazán pörgetve. Olyan, mint a cheat-code a számítógépes játékokban, amikor olyan képességekre teszünk szert, amit nem érdemeltünk ki. A való életben azonban igenis kiérdemeltük, csupán "le kell venni a polcról" ;)

Erről szól a pedelecezés, és az előnyeit az alkalmi túrázótól a városi közlekedőn át a sportolókig bárki élvezheti. Mert a pedelec 100% kerékpár, megmozgat, felfrissít, hiszen a motor csak akkor segít rá, ha tekerünk. Viszont megtöbbszörözi az erőnket, így tempósan odaérhetünk úti célunkhoz, munkába, szülői értekezletre, vagy a következő hegy csúcsára.

Galériához klikk a képre!

Ha valaki már tisztában van azzal, hogy mit is jelent a pedelec, és úgy gondolja, most már könnyű dolga lesz, el kell, hogy keserítsem: a választék óriási, számtalan cég temérdek terméke gyakorlatilag minden felhasználásra külön-külön termékkel, vagy akár termékcsaláddal. Amiben segíteni tudunk, hogy adunk pár tippet a választáshoz, valamint megsúgjuk, hol lehet élesben is kipróbálni az ajánlott bringákat.

Szemezgessünk az étlapról: itt van elsőnek a Neuzer E-trekking

Röviden: Egyszerű, megbízható és megfizethető. Élettere a város és a környék bringaútjai.

Galériához klikk a képre!

Be lehet vele járni munkába, helyettesíti a reggeli kávét, de tempósan lehet haladni vele megerőltetés nélkül, így beérve nem kell átöltözni.

Egy gyereküléssel felszerelve el lehet vinni a kicsit reggel bölcsibe, és délután felvenni és nem szembesül azzal az ember, hogy a plusz súllyal nehezen indul meg a bringa. Sőt, aki próbált már gyerekutánfutót húzni, az tudja: combos munka! De nem egy pedeleckel. Ilyenkor kimondottan jól jön az az extra pár, pontosabban 250 watt. De trekkingről lévén szó, a hétvégi bringatúrára is kimondottan jó társ, a csomagtartón a három részes túratáska, hálózsák, sátor szinte észrevétlen marad, az emelkedőkön is gond nélkül fel lehet vele pörgetni. Nagy hegyekben azért nem érdemes gondolkodni, rásegítés ide-vagy oda, a 6 fokozatú váltó áttételtartománya limitált, de a hazai dombokra, vagy akár egy osztrák Duna-menti kerékpártúrára is bőségesen elég.

Az első agymotor 30 Nm nyomatékkal gyorsít, tehát még legnagyobb rásegítési fokozatban is barátságos, rántás nélkül kapcsolódik be a hajtásba, így idősebb embereknek is ajánlható, vagy olyanoknak, akiknek kevésbé biztos a kerékpárkezelésük.

Galériához klikk a képre!

A személyre szabhatóságot a hagyományos kormányszár biztosítja, ami szögében is állítható. A kormány magasságán kívül a kormány-nyereg távolság is tág határok között állítható, így megválaszthatjuk, hogy felegyenesedve, kényelmesen, vagy előre dőlve, sportosan szeretnénk-e bringázni.

A biztonságra is gondoltak a tervezők, a világítás az elektromos rendszer kezelőkonzoljáról kapcsolható.

A bringa formája a klasszikus iskolát követi férfi, vagy mély átlépésű női vázzal, első agymotorral, 28"-os kerekekkel, világítással, állítható szögű kormányszárral. Az akku 316 Wh-s, de így is 50km felett van a hatótávolsága. A rásegítés az EU szabályozásnak megfelelően 25 km/h-ig működik, afelett saját erőnkre támaszkodhatunk, de ez egy komfort bringa, nem száguldozásra tervezték.

A következő fogás az étlapon a Neuzer E-City

Az E-Trekking kistestvére, kisebb kerékmérettel, más váltórendszerrel. Formára, szerkezetileg, mint két tojás, de az E-City - ahogy a neve is mutatja - inkább városi felhasználásra készült. Ennek megfelelően három sebességes agyváltót kapott, ami teljesen gondozásmentes, csak teszi a dolgát. Egy valamire persze érdemes ügyelni: az agyváltó nem díjazza a terhelés alatti váltást, így érdemes váltás előtt abbahagyni a pedálozást, és a váltás után folytatni. Óriási előnye viszont, hogy álló helyzetben is lehet vele váltani, így lámpánál visszaválthatunk a legkönnyebb fokozatba - bár ez egy pedelecnél nem igazán szükséges, hiszen a motor úgyis segít gyorsan elérni az utazósebességet.

Galériához klikk a képre!

A 26"-os kereknek főleg az alacsonyabb bringások örülnek majd, vagy azok, akik egy kicsit agilisabb, fordulékonyabb bringára vágynak.

Az E-City tökéletes partner munkába járásra, bevásárlásra és a lurkók szállítására, hétvégi családi kirándulásra.

Sík, vagy enyhén dombos terepen – pl. egy Fertő-tó, vagy Balaton kerülés - kiváló túratárs, de a hegyekbe már nem ajánljuk. Jó választás azért is, mert a 396 Wh-s akkuval kimondottan nagy a bringa hatótávja.

És a desszert: Neuzer E650B

Vérbeli monti, de kompromisszumképes.

Például gyárilag olyan gumikat kapott, amik nagyon kis ellenállásúak, jól gurulnak, csendesek aszfalton is. Tehát mire ajánljuk? Bármire, terepezésre, aszfaltos túrákra, gyerekutánfutó vontatására, de érdemes felkészülni, hogy a lurkók utána már nem akarnak átülni a lomha családi autóba.

A nyomatéka síkon is lenyűgöző, de ahol igazán meg lehet érezni az erejét, az a hegy. Akár egy erdőgazdasági úton, akár egy ösvényen megy vele az ember, a különbség egy hagyományos bringához képest leírhatatlan. Aki nincs kondiban az is lazán tud követni egy élversenyzőt, minden eddig mászott emelkedő összezsugorodik, azok az emelkedők, ahol kifulladtál, vagy nem bírtad erőből, legyőzhetővé válnak. A bringa ráadásul nyomatékszenzoros, így folyamatosan figyeli a pedálra leadott nyomatékot és annak függvényében szabályozza a rásegítést.

Galériához klikk a képre!

A bringa lelke a legnevesebb és legrégebbi kínai elektromos rendszer gyártó a Bafang MAX rendszere. Középmotoros, így a kerékpár súlypontja a legjobb helyre kerül: alul középre. A rendszer a szabványnak megfelelően 250 Wattot teljesít, a nyomatéka viszont 80 Nm, ami az egyik legmagasabb érték a piacon. Érezni is lehet, ahogy a bringa megindul: az utolsó két rásegítési fokozatban mosolyra görbül az ember szája. Van persze a piacon több konkurens rendszer, ami hasonló teljesítményre képes, csak jelentősen magasabb áron. A rendszer a gyári beállítással 25 km/h-ig segít rá, de ez felülírható - és szerencsére ezt a magyar KRESZ meg is engedi. Vigyázat! Az EU előírások ezt nem engedik meg, tehát a külföldi nyaraláson nem érdemes felemelt limittel használni a bringát, mert sok pénzünk bánhatja. Fontos kérdés a hatótáv is, a 396 Wh-s akkuval aszfalton, sík úton több, mint 80 km-t tehetünk meg, de, ha elég kemény terepet kap a bringa a kerekei alá, ez persze jelentősen rövidebb is lehet. A sebességről, akkutöltöttségről, megtett útról nagyméretű kijelző tájékoztat, amin este automatikusan felkapcsol a háttérvilágítás. A rásegítés mértéke öt fokozatban szabályozható, amiből a kettő legerősebb valóban a befektetett erő többszörösét adja rá rásegítésként, a gyengébb fokozatokban viszont lényegesen kevesebbet fogyaszt, ami jót tesz a hatótávnak.

Galériához klikk a képre!

Az E650B, ahogy sejthető 650B, azaz 27,5" kerekeket kapott, 9 fokozatú Shimano Altus váltórendszerrel és Shimano hidraulikus tárcsafékekkel, elől 180-as féktárcsával, mert ami egyszer megindult, azt nem baj, ha rövid úton meg is tudjuk állítani. Azért sem árt, ha jó a fék, mert az erős rendszer könnyen bűnbe csábít. Emiatt olyan tempóval bringázhatsz, amihez nem vagy hozzászokva, így a reflexeid sem. Vállald a felelősséget a közlekedésben, magadért és másokért is!

A merev és erős alumínium vázat egy Suntour XCM teleszkópos villa egészíti ki, hogy a menetkomfort se hiányozzon.

Egy pedelec persze nagy beruházás, senkit sem bíztatnék arra, hogy próba nélkül vásároljon, hiszen még az új cipőt is felhúzza az ember a lábára, sétál, kocog benne pár lépést, természetes, hogy egy nagyságrendekkel drágább terméknél is megteszi. Sőt, arra bíztatunk, hogy ha még nem ültél rásegítéses bringán, akkor is látogass el egy kerékpárboltba, ha momentán nem tervezel vásárlást. Mert az élményt írásban lehetetlen átadni, ezt tapasztalni kell. Az alábbi linkre kattintva megnyílik az üzletek listája, ahol valamelyik fenti bringa elgurítható egy tesztkörre.

Pedelec Tesztprogram