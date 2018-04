2018.04.15. 0

Simon Ádám

Bikefun Sense kerékpáros komputerek

Ilyen komputerre vágyik egy hobbibringás

A Bikefun neve biztosan ismerősen cseng a legtöbbetek számára, hiszen nekik köszönhetően jutnak el Magyarországra többek között a Merida kerékpárok, a Northwave kerékpáros cipők és kerékpáros öltözetek, a CST gumik, meg még egy rakat hasznos kerékpáros alkatrész és kiegészítő, amit mind megtaláltok a bikefun.hu weboldalon. Az utóbbi években már sajátmárkás termékeiket is tesztelhettük, mint például a kerékpáros lámpákat, a bringás túratáskákat, bukósisakokat, sportszemüvegeket, vagy lakatokat és pumpákat.

Ezúttal kerékpáros komputereket kaptunk kipróbálásra, két vezetékes- és egy vezetékmentes modellt. Minden lényeges infót összegeztem az alábbi videóban, de alább el is olvashatod, ha nem hiszel a fülednek.

kellemes összegért cserébe mindazt tudják, ami egy hobbikerékpáros számára szükséges

Bikefun Sense kerékpáros komputer

Ahogy a többi Bikefun termék, úgy a komputerek esetében is együtt jár a kedvező ár a kellemes minőséggel, ami egy hobbikerékpáros számára vonzó összetétel.

Mindhárom Sense modell nagyon hasonló, külsőre csupán a gombok színében található eltérés, kezelésük is teljesen azonos, viszont tudásuk eltérő. A Sense 6-os vezetékes komputer 3 990 forintért nagy kijelzőn tájékoztat az aktuális sebességről, az aktuálisan és összesen megtett távolságról, számon tartja a maximum- és átlagsebességünket és persze a pontos időt is leolvashatjuk róla. A Sense 10 mindezt a tudást megfejeli még az aktuális menetidővel, kijelzi a sebességünk átlagsebességtől való eltérésének irányát és méri a külső hőmérsékletet, illetve elégetett kalóriát is számol. Vezetékkel 5 690, vezeték nélkül 8 990 forintért mindezt.

A zsinóros és rádiós eszközt is pár perc alatt, szerszámok nélkül felszerelhetjük a bringánkra a csomagban található gumikarikák és gyorskötözők segítségével. A dokkoló az egyik legelterjedtebb, elforgatós módon szorítja magához a komputert, kellően erősen és stabilan ahhoz, hogy rázós körülmények között is biztosan tartson.

Ha minden a helyén, akkor hozzá sem kell érned a komputerhez, csupán elindulsz és a mérés magától elindul. Az előlapi egyetlen gombbal lehet a funkciók között válogatni és ha szeretnéd, a beállításokban kiválaszthatod, hogy x idő elteltével mindig visszatérjen a nagyképernyős sebességkijelzéshez. A beállítások menüben a két hátlapi pöcök-gombra is szükségünk lesz, amiket nem kifejezetten kényelmes használni, viszont miután beállítottad a kerékméretet és néhány egyéb paramétert, nem kell többé hozzájuk nyúlnod.

A Bikefun Sense kerékpáros komputerek tehát kellemes összegért cserébe mindazt tudják, ami egy átlag hobbikerékpáros számára szükséges. Maximum a háttérvilágítás hiányát lehetne felróni neki, bár ezzel az árcédulával igazából még azt sem.

Bővebb infó itt...

Ajánló