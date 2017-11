2017.11.14. 0

Simon Ádám

BikeFun kerékpáros lámpák

Remek kerékpáros lámpák városi közlekedéshez.

Jól csengő márkanévvé nőtte ki magát mára a BikeFun, ami többek között a Merida kerékpárok, a Northwave kerékpáros ruházat, a CST kerékpárgumik vagy a Ritchey kerékpáros alkatrészek hazai importőreként vált ismertté (BikeFun Kft.). Olyannyira jól cseng, hogy mára tekintélyes termékpaletta (kerékpáros alkatrészek, szerszámok, gyermekülés, ruházat, stb.) viseli a BikeFun nevet, amik közül mi most a kerékpáros lámpákra fókuszálunk (lévén, hogy benne vagyunk a "hű-de-sötétvan-már-délután-négykor" szezonban).

A nálunk járt BikeFun kerékpáros lámpák jellemzően a láthatóság-növelést helyezik előtérbe, de esetenként akkor sem jönnek zavarba, ha áramszünet van az utcán.

Bikefun Stellar szett

Népszerű kialakítású láthatósági lámpaszett. Folyamatos és kétféle villogó/vibráló mód közül választhatunk. Mind a bekapcsolás és a módok közötti váltás kifejezetten könnyű és kényelmes még kesztyűben is, mert a nagy méretű lámpabúrát nyomogatva lehet a funkciókat elérni. Kampós-szilikonos rögzítéssel tudjuk kormányra, vagy nyeregcsőre, esetleg a villákra rögzíteni és azoknak is tökéletes, akik ritkán járnak konnektor, vagy számítógép közelében, ugyanis cserélhető CR2032 elemről üzemelnek.

Megbízható kivilágítás lakott területen belül ingázóknak. Alacsony ára miatt ez tipikusan az a szett, amit érdemes akár pótmegoldásként a bringán, vagy a táskában hordani arra az esetre, ha az elsődlegesen használt lámpánk lemerülne.

BikeFun Ray szett

A kis Ray jó eséllyel pályázik az egyik legnépszerűbb hátsó lámpa címére. Én legalábbis még nem láttam ehhez hasonló, ötletes hurokrögítő megoldást, amivel rém egyszerűen, gyorsan tudjuk a lámpát felpasszítani a nyeregcsőre. Kellően kompakt és csinos, fényereje több, mint kielégítő és a folyamatos módon kívül lassú és gyors villogásra is képes, ha köd, vagy eső indokolttá tenné ezt.

A szett előre tekintő tagja egy darab nagy fényerejű Osram LED segítségével teszi kellő távolságból láthatóvá a kerékpárost, de a 70 lumenre akkor is lehet számítani, ha elfogyna egy szakaszon a közvilágítás. Két erősségű folyamatos és egy villogó üzemmód között választhatunk, rögzíteni egy csavarral rögzíthető konzollal tudjuk a kormányra.

A szett mindkét tagja USB-ről tölthető.

BikeFun Stream szett

Újfent a hátsó lámpát emelném ki a szettből, ami kifejezetten menőre sikerült. Egy hosszú ledsor gondoskodik a hátsó láthatóságról három fokozatban (25%, 50%, vagy 100%) a folyamatos üzemmódban, vagy háromféle módon (lassú villogás, 25%, lassú villogás 100% és gyors villogás 50% fényerővel) villogva. A lámpa külön szekcióba szedi a folyamatos és villogó üzemmódokat, ami szekciók között a bekapcsoló gomb hosszan nyomva tartásával tudunk váltani. Folyamatos módban kikapcsolva a lámpát ízlésesen elhalványul a lámpá fénye, elég jól néz ki. A széles kivitelhez már csak a Knight Rider-ből ismert jobbra-balra hiányzik, de ez sajnos kimaradt belőle. A lámpa gumis rögzítésű konzolba helyezhető.

Az első lámpa kevésbé kompakt kivitelű, ám annál nagyobb felületű fényforrással rendelkezik. Fényereje lassú haladásnál elegendő tájékozódásra még akkor is, ha éppen nincs az úton közvilágítás és extraként töltöttség-visszajelző led is került a tetejére. Rögzítése gumis konzolba fogatással történik.

A szett első- és hátsó tagja is USB-ről tölthető.

BikeFun Jet

Számomra a Jet kialakítása áll a legközelebb a tökéletes városi kerékpáros lámpához. Kompakt, nem agyoncsicsázott, USB-ről tölthető és a kikerülésre érdemes gödröket is észre lehet venni töksötét útvonalon is, mérsékelt sebesség mellett. Full fényerő, fél fényerő és villogó funkciókkal bír, plusz töltöttség visszajelző LEDet is kapott.

A gumis rögzítés remélhetőleg elég strapabíró gyakori fel/levételhez is, ezt hosszú távú tapasztalatok híján nem tudtam kipróbálni. Ára szintén baráti, jó választás városi közlekedéshez.

A BikeFun kerékpáros lámpáit jó szívvel ajánlom városi kerékpározáshoz, mindegyik kellő láthatóságot biztosít és kifejezetten kellemes ár/érték aránnyal bírnak.

