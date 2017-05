2017.05.16. 0

Simon Ádám

Fúj és zár, fúj és zár...

Kerékpáros lakat- és pumpa mustra a Bikefun kínálatából.

Aki kerékpározásra adja a fejét, az előbb, vagy utóbb kénytelen lesz - ha nem is defektet javítani, de - minimum pumpálással pótolni az elszökött nyomást és a "hogyan tartsam biztonságban a kerékpáromat" kérdéssel is foglalkozni fog. A Bikefun kínálatából most erre a két esetre mutatunk megoldást.

Bikefun kerékpáros pumpák

Három modellt próbáltunk ki, két utazós- és egy műhelypumpát. Saját tapasztalataim szerint érdemes idővel beszerezni egy műhelypumpát otthonra, amivel gyorsan, könnyedén és precízen beállíthatjuk a nyomást és persze célszerű, hogy legyen nálad egy menet közben, ha netalán defektet kapnál.

Bikefun Pocket pumpa

Legnagyobb tehetsége a pumpának kétség kívül a mérete, merthogy nagyon picike. Simán elfér a kerékpáros mez hátsó zsebeinek egyikében is, a táskában meg végképp. Azon kívül, hogy picike, még jól is néz ki, bár ez az egyik legkevésbé fontos szempont számomra - esetleg annak, aki az alapcsomag részét képező vázkonzolon tartaná, nem elhanyagolható tényező. Amúgy a vázkonzol elég jól tart, de biztos-ami-biztos, egy tépőzáras rögzítőszíjjal még a macskaköves utakat is bevállalhatod.

Az apró pumpa különösen hasznos versenyzés közben, viszont éppen ezért a méret önmagában semmit sem ér, ha nem társul hozzá megfelelő nyomás-kapacitás. A gyári adatok szerint bő 5 bar (80 psi) a maximális elérhető nyomás, saját méréseim alapján ennél jóval többre képes a Pocket. Országúti kereket nulláról 4 bar-ra 200 mozdulattal tudtam fújni, ekkor még izmozni sem kellett. Belenyomtam még 100-at, még mindig könnyedén ment és ekkor már 6 bar nyomást mutatott a mérőm. A következő 100-nál jöttek már a gondok, kb 1 fújás / másodperc tempóval 7 bar-ig jutottam és ekkor úgy éreztem, hogy nincs kedvem folytatni. Hazajutáshoz, vagy verseny befejezéséhez ez is bőven elég lenne. Egy 26"-os montikereket 400 könnyed mozdulattal toltam fel bő 1 bar-ig.

Preszta és autószelepes gumikhoz is használható, váltani a szokásos "lecsavarom-kihúzom-megfordítom" módszerrel lehet.

A Bikefun Pocket GM-43LT pumpa korrekt kis masina, könnyű, pici és ezzel együtt nagyon hatékony.

Bikefun Control Mini pumpa

Számomra már ismert formájú és kivitelű pumpa, magam is ilyet használok a hétköznapokban. Persze a Pocket modellhez képest jóval nagyobb, így is alig lóg ki egy kerékpáros mez hátsó zsebéből, biztonságosan szállítható benne. Ja és a Pocket-hez hasonlóan ehhez is tépőzáras szíjjal bebiztosított, erősen tartó, vázra csavarozható konzol jár.

Markolata gumi és műanyag kompózíciójából készült, így kényelmes és stabil fogást biztosít és kialakítása révén az ujjadat sem fogod odacsípni.

Legnagyobb előnye az integrált nyomásmérő, ami elég megbízható információt ad a gumiban uralkodó nyomásról psi-ben. Nem rossz az ujjnyomogatásos nyomásellenőzrés sem, de ha túlbecsülöd a belepumpált levegőt, akkor könnyebben szerzel felütéses defektet. A kijelzővel viszont biztosan meg tudod állapítani, hogy elérted-e a gumira írt, minimálisan ajánlott értéket.

Nagyobb méretéből adódóan kevesebb fújással lehet megfelelő nyomást elérni, de mégis hamarabb, 6 bar-nál úgy éreztem, hogy elég lesz. Trekking kerékpáromnál 3-4 bar között szoktam úgy érezni, hogy azzal már kibírom amíg elérek egy műhelypumpáig.

Preszta és autószelepes gumikhoz is használható, váltani a szokásos "lecsavarom-kihúzom-megfordítom" módszerrel lehet.

Bikefun Steeltower műhelypumpa

Ahogy a cikk elején említettem, egy műhelypumpa aranyat ér, illetve úgy is mondhatnám, hogy - mint a fenti két kézipumpa esete is mutatja - nélküle megfelelő guminyomást beállítani lehetetlen, vagy csak sok fáradsággal lehet. Ha hallgatsz rám és beszerzel egyet otthonra, akkor például a Bikefun Steeltowerrel jól fogsz járni.

11 bar-ig (160 psi) hitelesített, én 9 bar-ig könnyedén teletömtem levegővel az országúti kerekemet. Ha vegyesen használsz preszta- és autószelepes tömlőket, akkor értékelni fogod, hogy az ún. "clever valve" átállítás nélküli illesztés mindkét típushoz alkalmazkodik mindenféle csavargatás, fordítgatás nélkül.

Az erős acél test strapabíró, nagy teljesítményű pumpává teszi a Steeltowert és a méretes nyomásmérője pedig precíz beállítást tesz lehetővé.

Bikefun kerékpáros lakatok

Két láncos lakat járt nálunk, egy vékonyabb, ámde pillekönnyű és egy brutál-killer-karate típusú, amihez illene fegyvertartási engedélyt is mellékelni.

Bikefun Rock láncos lakat

Fekete, zöld és piros színű borítással elérhető, integrált záras kerékpárlakat. Hossza elegendő a váz kényelmes oszlophoz rögzítéséhez és használaton kívül a vázra tekerve, vagy a táskában is kibírható terhet jelent csupán.

Lakatolásnál előny, hogy a kulcsot csak nyitáshoz kell használni, a lezáráshoz elég összedugni a lakat két végét és nem kell pluszban a kulccsal is bíbelődni. Érzésre viszonylag vékonyabb láncszemekből áll (a borítás teljesen takarja a "hardwert"), ezért banditák által kedvelt környéken nem hagynám éjszakára ott a bringámat vele.

Napközbeni rövidebb ideig tartó lakatolásokhoz, kellő rálátással bíró helyeken viszont praktikus, hasznos és (ha piros színű borítással választod) kellően távolságtartó hatású.

Bikefun Shackle láncos lakat

Nagyon hosszú, nagyon erős, nagyon elrettentő és cserébe nagyon nehéz lakat. A védőborítás alól kikandikáló láncszemek tekintélyt parancsolnak magunkak, ahogyan a zárásért felelős mini (vagy inkább mikro) u-lakat is.

A kis u-lakat gumiborítást kapott, a zárat kis fedél védi a beázástól és a szennyeződésektől. Régi acélvázas Atalámnál még azt is meg tudtam oldani, hogy a vázat, a hátsó és az első kereket is egy oszlophoz zárjam és ehhez nem kellett szétfűrészelnem a bringát - igaz, nem is fél pillanat volt a kivitelezés.

A lezárás elég könnyű az u-lakattal, viszont a Rockkal ellentétben itt záráshoz is kell a kulcsot használni.

Közhely, hogy minden zárat fel lehet törni, minden lakatot át lehet vágni, viszont nem mindegy, hogy mennyi ideig tart és milyen zajjal jár a roncsolásos művelet. A Shackle láncos lakattal még morcosabb környéken is ott mernék hagyni egy átlagos városi cirkálót, bár súlya és mérete miatt a szállítása nem egyszerű. Első sorban azoknak tudom elképzelni, akik társasházban laknak, a lakásba nem tudják megoldani a kerékpártárolást és a közös helyiségben, a ház előtt, vagy a zárt udvarban hagyják éjszakára szeretett bringájukat. Na erre tökéletes a Bikefun Shackle.

