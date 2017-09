2017.09.05. 0

Benecz Ferenc

Adrenalinbomba bringázás Innsbruck mellett

Nyugodtan kijelenthetjük, hogy Innsbruck az outdoor-sportok Mekkája. Télen számtalan sípálya, sífutó nyomvonal és egyéb télisport lehetőség vár, míg nyáron a vadvízi sportoktól, a kerékpározáson át, a hegymászásig szinte mindent megtalálsz itt. Mi most az egyik külvárosi részben, Muttersben jártunk, ahol vérbeli freeride bikepark található, ősztől gigahosszú flowtraillel kibővülve.

Fővárosunktól 7 órányi utazásra (feltéve, hogy nem fogunk ki útépítések és egyéb forgalmi akadályok miatt kialakult torlódásokat és a török vendégmunkások visszatérését), 2-3000 méteres hegyekkel körbe véve fekszik Tirol tartomány székhelye, Innsbruck. A több mint 130 ezres lakosságú város közúton kevesebb mint 40 km-re van Olaszországtól, a német határ mindösszesen 32 km, de Svájc sincs csak 110 km-re. Szóval elég jó helyen fekszik...

Egyik külvárosának, Muttersnek határában, a 2400 méter magas Nockspitze oldalára felkapaszkodó felvonó alatt alakították ki a bikeparkot 3 éve. Itt jelenleg két nyomvonal használható, melyek 2-2 szakaszra bontódnak. Felvonó a nyári szezon alatt egyelőre csak a Muttereralmbahn működik, de a tervek szerint jövőre már a Götznertől induló is futni fog.

Nyomvonalak

A Muttereralmbahn (1612m) felvonó tetejéről induló opciók: Crazy Family Trail (jelleg: gyökeres singletrail / hossz: 2,4 km / szintkülönbség: 350 m / nehézségi szint: 2), melynek folytatása a Braking Distance (jelleg: dózerút / hossz: 2,5 km / szintkülönbség: 300 m / nehézségi szint: 0). Illetve idén ősszel várható a Flow Trail I/II átadása (jelleg: flowtrail / hossz: 7,4 km / szintkülönbség: 650 m / nehézségi szint: 0-1).

A Muttererambahntól dózerúton közel végig szintben tekerve át lehet gurulni a Nockspitzbahn (1804m) tetejéhez, a 2017-es Crankworx Innsbruck downhill nyomvonalához: Auerhahn Trail (hossz: 2,5 km / szintkülönbség: 500 m / nehézségi szint: 2), melynek folytatása a Bulgarian Way (hossz: 2 km / szintkülönbség: 400 m / nehézségi szint 2 (szerintünk 3)). Ennek aljáról óránként indul shuttle bus vissza Muttersbe, hogy újra kezdhessük a kört.

Tesztélmények

Ahogy minden bikeparkban, most is a legkönnyebb nyomvonallal kezdtük az ismerkedést - a Crazy Family Trailen indultunk el, hisz a bikeparkokban a „family trailek” többnyire dózerutakon és azok mellett könnyed ösvényeken kialakított útvonalak. Az innsbrucki viszont tényleg őrült (crazy) családoknak való… A rengeteg gyökér – az ujj vastagságútól a 15-20 cm átmérőig – és a kisebb-nagyobb leléptetők megdolgoztatják mind a technikát, mind az izmaid. Igazán 160-180 mm rugóút alatti bringának nem is ajánlanám… eső után pedig kezdőknek egyáltalán nem.

A nyomvonal "csak" 2,4 kilométer hosszú, a felvonó középső megállójáig tart. Innen vagy visszamegyünk a tetőre, vagy dózerúton gurulunk le az aljába (még 300 méternyi szint lefele). Ősszel viszont átadják a felvonó tetejétől egészen az aljáig tartó Flow Trail ösvényt, mely tulajdonképpen új korszakot nyit majd a park életében, hisz végre a teljes szintkülönbséget ki lehet majd tekerni.

A másik nyomvonal dózerúton érhető el, miután felértünk a felvonóval. Pár perc alatt átérünk a Nockspitzbahn alatt húzódó Auerhan Trailhez. A felső rész élvezetes, gyors, kisebb ugratókkal és döntött kanyarokkal teletűzdelt. Ám nagyjából a közepétől vérbeli, klasszikus downhill pályává alakul. Nem véletlen lett itt kijelölve a Crankworx Innsbruck nyomvonala is. Hatalmas letörések, gyökeres rézsútok, tempós kanyarok és ugratók. Az aljában pedig mocsaras, saras mező… Kőkemény dh-élmény.

Természetesen a bikepark aljában találunk kerékpárboltot, szervizzel és kölcsönzővel (nem csak kerékpárt, hanem felszereléseket is bérelhetünk). A park nyitása és zárása erősen függ az időjárástól, de május végétől október végéig tervezett a nyitva tartás (szeptember közepétől zárásig csak hétvégente működik a lift). A felvonó napijegye 35 euro felnőtteknek.

Bővebb infó a bikepark-innsbruck.com oldalon.

Szállásunknak ezúttal is a Hotel Seppl****-t választottuk otthonossága, kiemelkedő kényelme és barátságos szolgáltatásai miatt (no meg, hogy közel található a pályához).