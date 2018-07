2018.07.18. 0

Kakuk András

Bringás álom a bécsi erdőben

Ilyet ide nekünk is!

Alex (Alexander Arpaci) erdész és egyben bringás is. A bécsi hegyekben azelőtt is sokan bringáztak, de nem hivatalos utakon. Mindenki ösvényeket épített magának, ami persze nem volt illendő, sőt legális sem. Alex egyszer csak gondolt egyet: miért ne lehetne a két világot összehozni?

"Bécs hatalmas. 2030-ra kétmillió lakója lesz, plusz egymillió a környező településeken. Úgy számoljuk, hogy kb. minden 5. vagy 7. embernek van montija" - meséli a Hohe Wand Wiese üzemeltetője.

Mi egy mindenkit kiszolgálni képes, családias MTB parkot szerettünk volna, mert általában a bikeparkok a profi versenyzőket vagy a nagyon haladókat célozzák meg.

Az egész 3 éve kezdődött amikor ajánlatot tettünk Bécs városának egy lepukkadt, régi sípálya üzemeltetésére. Persze a sípályát nem akartuk fenntartani, Bécsben rég nincs annyi hó, hogy itt síelni lehessen. Ezért is ment csődbe az előző üzemeltető.

Amikor megkaptuk a jogot, alapítottunk egy MTB egyesületet és leültünk beszélni az erdőtulajdonosokkal. A tulajdonosi viszonyok szerteágazóak, a város, az állam, az egyház és magánszemélyek is birtokolnak a környéken földet. Sikerült őket meggyőzni a projekt fontosságáról és azóta is minden hónapban van velük egy egyezetetés, ami a kérdés kényessége és a fejlesztések miatt is fontos.

Nemrég volt egy egyeztetés melyen a környező falvak polgármesterei is részt vettek, ahol egy kerékpárút menedzsment felállítását terjesztettük elő. Fontos, hogy ápolva legyenek az utak, mert ti tudjátok a legjobban milyen hamar tönkre lehet tenni, még egy gondosan kialakított kerékpárösvényt is. Tavalyi adatok alapján 24 000 kerékpározást számoltunk meg a parkunkban, ezért gazdaságilag is fontos, hogy ezek az emberek ne Saalbachba vagy Schladmingba menjenek bringázni, hanem maradjanak itt. Ehhez szükséges, hogy mindenki befektessen.

A családi központ mellé - ahol nyári bob működik - építettünk egy ún. flow és egy Uphill, azaz felfelé vezető ösvényt (fantasztikus, hogy egy mászós szakasz is lehet élvezetes és technikás, amin nem csak azt várja az ember, hogy mikor lesz már vége - a Szerk.). Emellett természetesen sok erdészutat, dózer utat is használunk, de sok nagyon élvezetes, egynyomtávos ún. single-trail ösvénnyel kötöttük össze őket.

Így most már összesen mintegy 60-70 km singletrail utunk van.

Ezt a hálózatot két körben építettük ki. Először 3 éve a saját tőkénket használva, majd tavaly közösségi finanszírozás segítségével további 50 000 Eurót sikerült összegyűjtenünk. Ezt az összeget befektetve sikerült kiépíteni a hálózatot.

A központunkban Kids line, pump trail is megtalálható. Azon kívül a pump trailen kívül, amit itt látsz van nekünk még egy, amivel iskolákba látogatunk el, hogy kerékpározásra tanítsuk a gyerekeket. Ha kell, elhozzuk őket ide a kerékpárcenterbe is, ahol a kölcsönzőből kerékpárt is tudunk nekik adni.

A helyszínen ezen kívül még van egy étterem. Ezt is úgy hoztuk létre, hogy a családoknak kedvezzünk. Ha egy család idejön akkor mér eleve elkölt egy nagyobb összeget a belépőkre, a kölcsönzőre. Nem kell, hogy még egy vagyont elköltsenek evésre. Ezért minden étel ára 10 Euró alatt van, még úgyis, hogy a legjobb minőségű, helyi alapanyagokat használjuk fel (a kaja tényleg fenomenális, még úgy is, hogy nem rántotthús :) – a Szerk). Az étterem mellett van egy kényelmes klub-helyiség is, ahol összejöveteleket, gyűléseket tartunk".

A Hohe Wand Wiese trailcenterrel egy olyan modellt állítottak fel, amely másolandó mintaként szolgálhat bármelyik kerékpáros közösség és az illetékes földtulajdonosok számára. Nem állítjuk, hogy "bezzeg külföldön minden jobb", sőt, természeti adottságait illetően nem is különbözik a hazai erdőségektől, de mindenesetre érdemes példát venni osztrák haverjaink módszereiről.

Amúgy nincs is annyira messze, szóval érdemes kipróbálni a bécsi erdő nyújtotta bringás lehetőségeket.

Bővebb infó itt...

Ajánló