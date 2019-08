2019.08.23. 0

Felvonóval a közeli hegyekbe a vénasszonyok nyara idején is

Túrázás, kikapcsolódás ősszel is Alsó-Ausztriában! A régió megannyi élményt kínál a Hochkaron, Raxon, Semmeringen, Schneebergen, Mönichkirchenben, St. Corona am Wechselben, Lackenhof am Ötscherben, Gemeindealpén és Hollenstein an der Ybbs-nél.

Ausztria hegyvidékein nemcsak a forró nyári napokban frissülhetünk fel. A nyár utolsó meleg napjait és a kellemes őszi napokat is egyre többen töltik a szabadban, túrázással hegyvidékeken vagy szurdokvölgyekben. A friss alpesi levegőre vágyók különböző erőnléttel, igényekkel rendelkeznek. Vannak, akik szívesen túráznak fel a völgyből egy hegycsúcsra, mások inkább a nyáron is üzemelő felvonók segítségével könnyedén jutnak fel az Alpokba, ahonnan számos kirándulást, különböző nehézségű túrát tervezhetnek.

Hegyi játszóterek, tematikus útvonalak a túrázók élményeinek gyarapításáért

Sok helyen már hegyi játszótereket, hegyi rollerpályákat, kerékpárösvényeket vagy tematikus útvonalakat, mint pl. hinta-ösvényeket, találhatunk, hogy minél több élménnyel gazdagodhassunk. Ehhez a „szabadtéri luxushoz” a magyar kirándulóknak nem is kell messze utazniuk, hiszen karnyújtásnyira a magyar határtól közeli hegyekre, magaslatokra lelni, melyek kiváló infrastruktúrával rendelkeznek, mint pl. a Rax-felvonó, a Schneebergbahn, a Hochkar vagy az Ötscher magaslatai.

Összegyűjtöttük, hogy Alsó-Ausztria hegyvilágában hol működnek nyári felvonók, meddig üzemelnek és milyen lehetőségek várnak a kirándulókra fenn a magasban, hogy minél több alpesi élménnyel lehessen gazdagodni még a vénasszonyok nyarának idején is. Sőt, aki részt vesz a hütte nyereményjátékban, annak a hegyekben tett túrázás még érdekesebb és emlékezetesebb lesz!

Hegy/település Felvonómenetrend Attrakció Árak Hochkar - 4 üléses felvonó Nyári menetrend szép idő esetén:

kedd-vasárnap: 9:00-16:00 (hétfő szünnap)

Szeptember 14-től - október 27-ig:

szombat, vasárnap - Hochkar - 360° Skytour kilátó, függőhíd

- Gyerek via ferratta: Bergmandl Klettersteig

- Helikraft via ferrata mászóútvonal

- Szállás és hütték a hegyen

- Mendlingtal-szurdok

- Ybbstaler Solebad fürdő

- Rafting a Salza folyón Hegy vagy völgymenet:

felnőtt 14 Euró, gyerek 9,50 Euró Hegy és völgymenet:

felnőtt 19,50 Euró, gyerek 13 Euró Lackenhof am Ötscher - Kétüléses felvonó a Nagy-Ötscherre Nyári menetrend szép idő esetén:

2019.szept. 15-ig: 8:30-12:15-ig és 13:00-16:30-ig (szombaton, vasárnap és ünnepnapokon 17:00-ig) - Csodás panoráma az Ötscher csúcsig 1893 méteren

- Hütte a felvonó hegyi állomásánál

- Lunzer See alpesi tó Hegy vagy völgymenet:

felnőtt 12,50 Euró, gyerek 9 Euró

Hegy és völgymenet: felnőtt 17 Euró, gyerek 11,50 Euró Gemeindealpe-Mitterbach - négyüléses felvonó a középállomásig

-majd kétüléses felvonó Szeptember 22-ig minden nap:

9:00-17:00-ig (utolsó hegy- és völgymenet 16:30) - 1626m-en körpanoráma, ill. túraútvonalak, játszótér, hütték

- Erlaufsee alpesi tó

- Ötschergräben szurdokvölgy, ill. Ötscher Natúrpark bejárata

- Mariazeller Banh vasút megálló a településen

- Mountaincart - hegyiroller-pálya a középső állomástól Hegy vagy völgymenet:

felnőtt 10 Euró, gyerek 6,50 Euró

Hegy és völgymenet:

felnőtt 13 Euró, gyerek 8,50 Euró Hollenstein an der Ybbs / Königsberg Bikepark / Tányéros felvonó downhill kerékpárosok számára Novemberig:

Péntek délután 13:00-17:00,

szombat, vasárnap- és ünnepnapokon 9:00-17:00 - 1,8 km freeride trail, downhill kerékpárpálya

- Kerékpárkölcsönzés

- Hegyi kerékpárpálya, kb. 300 km kitáblázott útvonal

- Hollenstein szabadstrand az Ybbs folyón

- Ybbstal-kerékpárút

- Túraútvonalak a hegyi állattartó gazdaságokhoz Napi jegyek: felnőtt: 23 Euró, ifi 19 Euró, gyerek: 15 Euró Rax - kabinos felvonó Hétköznapokon 8:00-17:30, szombat-vasárnap 8:00-18:00, indulás 30 percenként - 7 perc alatt kb. 1000 m szintkülönbség - 1547 m-re visz a lift

- Számos hütte, túraút

- online jegyfoglalás - hétvégente javasolt Hegy és völgymenet: 28 Euró

egy irányban: 16,50 Euró

különböző gyerekkedvezmények Schneebergbahn Szalamandra vasút Puchberg am Schneeberg településről 2019.04.27-10.27-ig: naponta a Hochschneebergre, hegymenet: 9:00-16:10, menetidő: 40 perc - Túraútvonalak 2074 m-re

- Hütték

- Alpesi játszótér

- Erzsébet kápolna

- Ausztria legmagasabban fekvő galériája, a VOKA - "Top Art 1800"

- Online jegyfoglalás Felnőtt: Hegy és völgymenet: 28 Euró Egy irányban: 16,50 Euró



Gyerek (6-15 év):

Hegy és völgymenet: 19 Euró

Egy irányban: 14 Euró Schneeber 4 üléses felvonó Losenheimból Naponta - augusztusban 08:30-12:00 12:30-17:30

csütörtök–vasárnap,

Szept. 1- nov.3.: 08:30-12:00 12:30-17:30 - Edelweißhütte - túraútvonalak

- Wunder Wiese - nyári sípálya, csúzda, játszótér

- Gyerek hegyi roller (8-14 év)

- Pisztrángos étterem Forellenhof Felnőtt: Hegy és völgymenet: 11,50 Euró Egy irányban: 9 Euró



Gyerek (6-15 év): Hegy és völgymenet: 9 Euró

Egy irányban: 6,50 Euró Mönichkirchen

4 üléses felvonó A roller-, mountaincart- és a 4 üléses felvonók menetrendje:

szeptember 22-ig: mindennap 9:00-17:30,

2019.09.28-10.27-ig: szombat, vasárnap, ünnepnapok: 9:00-17:30 - Mountaincart hegyi roller

- Hegyi kerékpáros ösvények

- Hinta túraút, 17 állomással Felnőtt: Hegy és völgymenet: 11,50 Euró

Egy irányban: 8,50 Euró



Nyugdíjas (60 év-)/ifi (15-18) Felnőtt: Hegy és völgymenet: 10,50 Euró

Egy irányban: 8,00 Euró)



Gyerek (6-14 év): Hegy és völgymenet: 8,50 Euró

Egy irányban: 6,50 Euró St. Corona am Wechsel / Wexl Trails - kerékpáros gyerek felvonó 2019.05.30-09.29-ig: mindennap nyitva

Wexl Trails, Mini Bikepark: 9:00-18:00

Motorikpark: 9:00-18:00

Corona Coaster nyári bob: 10:00-18:00

- Nyári bob

- Wexl Trails: mini bikepark, pumptrack, flow trail, singletrail, Panoramatrails - hegyi kerékpárútvonalak

- Motorikpark – motorikus készségeket, egyensúlyt fejlesztő játszótér



16 éves kortól 9 Euró

www.familienarena.at 3-15 éves korig: 6 Euró16 éves kortól 9 Euró Bikepark Semmering - kabinos felvonó 2019. július-augusztus: minden nap 9:00-17:00 - Kb. 12 km hegyi kerékpáros útvonal

- Túraútvonalak

Felnőtt: 34 Euró

Gyerek: 19 Euró

Kamasz/nyugdíjas: 29,50 Euró

www.semmering.com Napijegyek:Felnőtt: 34 EuróGyerek: 19 EuróKamasz/nyugdíjas: 29,50 Euró



Nyári hütte-nyereményjáték a hegyekben: 22 hütte és 3 pecsét most sok-sok nyereményt ér!



Alsó-Ausztria hüttéi állnak a középpontban akkor, amikor a népszerű hütte-nyereményjáték számos túrázót sarkall arra, hogy meglátogassa a régió legszebb hüttéit és ott pecséteket gyűjtsön. A nyereményjátékon való részvételhez három pecsét szükséges. A részvevőket értékes nyeremények várják (szállásutalványok hüttében vacsorával és reggelivel, felvonójegyek, túrahátizsákok, Genießerzimmer-szállásutalványok, az alsó-ausztriai Wirtshauskultur étterem-utalványai, Niederösterreich-CARD, stb.). A gyűjtőfüzet október 26-ig a résztvevő hüttékben található meg.

Három különleges későnyári ajánlat





Kirándulások az Almokhoz, azaz hegyi állattartó gazdaságokhoz





Szívélyes vendéglátás és csodás kilátás különleges helyszíneken: Az Ybbstali Alpok egy igaz bennfentes tipp a túrázás és a természet kedvelőinek. Tíz vendéglátással is foglalkozó alpesi gazdasághoz kirándulhatunk el az Ötscher, Hochkar & társai térségében. Igazi hegyvidéki élmények különböző nehézségű útvonalakon.

Schneeberg a legjobbakkal

Peter Groß és Hannes Rottensteiner túravezetők mindenkinél jobban ismerik a Schneeberget és a „Schneeberg a legjobbakkal” ajánlat keretein belül hajnalban indulnak Alsó-Ausztria legmagasabb hegyére, hogy ott megcsodálhassák a napfelkeltét.

„A világ mozgásban van!” tartományi kiállítás és néhány napos kikapcsolódás





A Bécsújhelyen megtekinthető tartományi kiállítást összeköthetjük egy néhány napos kirándulással a régióban. Pl. élvezhetjük az alpesi kilátást a világörökséghez tartozó Semmering-Rax vidékén vagy túrázhatunk a Bucklige Welt és a Wechsel hegység térségében.





További információ:

www.also-ausztria.info

