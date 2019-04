2019.04.11. 0

13 lélegzetelállító bringaútvonal Máltán

Vadregényes terepútra vágysz, amerre kevesen járnak és tiéd az egész út és turistamentesen élvezheted a panorámát? Bringázz ezeken a máltai útvonalakon!

Nincsenek hegyeink, de lenyűgöző tájak, azok igen

vallják a máltaiak.



Málta változatos domborzata, dombokkal és völgyekkel tagolt tájképe idáig nem vonzott túl sok kerékpárost, legalábbis egyenlőre.

A változatos terep olykor hihetetlen látványos útvonalakat rejt, ahol még a tapasztaltabb kerékpárosok is alaposan megdolgoztathatják lábukat és kerekeiket.



Íme egy kis ízelítő Málta és Gozo legjobb kerékpáros útvonalaiból





1. Victoria Lines Gozo szigetén (Viktória vonal)



A magasan húzódó út csendes, off-road jellegű és időnként extra bónuszt is tartogat, tisztább napokon egészen Szicíliáig is el lehet innen látni.

Íme 18 válogatott útvonal a Victoria vonalak mentén, letölthető GPX-trackekkel!







2. Mġarr domb



Mġarr egy kis település, melyet hullámzó dombok öveznek. Innen lefelé gurulhatunk egyenesen a tengerhez, vagy a sziget közepén található farmok irányába, a kérdés csupán az, hogy az irány kelet vagy nyugat.

Bringázz Mġarr környékén! Térképek, GPX-trackek itt!







3. Xemxija-tól Għajn Tuffieħa öbölig

Hosszabb útvonal, egyes szakaszokon erőteljes emelkedőkkel, ám ez egy „kötelező program” azok számára, akik nagyobb erőfeszítésre vágynak.



4. Valletta erődje



Málta fővárosát biciklivel körbejárva egész közel kerülhetünk a történelemhez. A tavalyi Európa Kulturális Fővárosa idén is temérdek kulturális eseményt és látnivalót ígér.

Kerékpárútvonalak Valletta környékén itt!



5. Parti út



A Coast Road azon kevés főutak egyike, ahol dedikált kerékpár sávon haladhatunk, legalább is az út 80%-án. Ezt az utat célszerűbb télen és nem a nyári szezonban biciklivel bejárni, mert akkor kisebb a forgalom és a kellemetlen „kipufogó szmog”.



Tengerparti kerékpárút Máltán.



6. Tarxien vidéke



Őskori templomokkal, zöld völgyekkel és szélesen elterülő érintetlen természeti környezettel tökéletes kerékpáros terület bármely időszakban.

Bringázás Tarxien környékén!



7. San Ġwann-tól Naxxar-ig



A városi biciklizők közkedvelt útszakasza. Az útvonal mindvégig városi környezetben, utcákon keresztül húzódik, miközben egyik városból a másikba érünk.



Kerékpárútvonal Naxxar környékén.







8. Mellieħa domb



Mellieha környékén - kilátás a tengerre, lankás domboldal, kis forgalmú főút – minden adott, ami egy átlag bicikliző álomtúrájához szükséges.



Letölthető bringaútvonal Mellieħa-ból Sliema-ba.



9. Fawwara trail



Köszönhetően a közeli nemzeti parknak ezen az úton több madárral és kirándulóval is találkozhatunk.



Il-Fawwara Siġġiewi kerékpárútvonal Málta északi pontjához.







10. Gudja vidéke



Gudjatól keletre Ħal-Għaxaq felé számos érintetlen természeti területet és forgalommentes útvonalat is felfedezhetünk.



Safi - Gudja - Ħal-Għaxaq - Żejtun - Marsaxlokk - Birzebbuga - Safi kerékpárútvonal GPX



11. Luqa Repülőtér környéke

Érdemes ezt a területet is bejárni, főleg a légiparádék idején, amikor a szikrázó kék égen parádézó repülők és egyéb légi járművek adják a hátteret.

Bringaútvonal a Luqa reptér környékén letölthető GPX-Trackkel.



12. Dingli „sétány”

A legizgalmasabb és legmeredekebb máltai túra- és kerékpárutak ezen a területen találhatók, pazar kilátással, de erősen esős és szeles időben nem javasolt, mert nagyon veszélyes.



Útvonal a Dingli sziklákhoz, amit mi magunk is kipróbáltunk.



13. Dwejra sziklás útja Gozon



Gozo legrégebbi kápolnája – az Angyali Üdvözlet kápolna – mellett elhaladó úton biciklizve érdemes egy frissítő állomást beiktatni a közeli kútnál, amit még a Johannita lovagok építettek. Innen haladjunk tovább Lunzjata völgy felé, hogy ott megnézzük a St Gregory katakombát. Megéri az időt rászánni.

A Dwerja öbölhöz legközelebb elhaladó útvonal itt!





Mennyibe kerül a kerékpárbérlés Máltán?

A kölcsönzői árak több dologtól is függhetnek, például az egyes kölcsönzők árképzésétől, a szezontól és a bérlési napok számától (+ kiegészítő felszerelések, mint pl. sisak). Általában azonban elmondható, hogy a költség normál kerékpárra €10 - €15/nap, e-bike-ok esetében pedig €20 - €25/nap közé tehető.

Hol lehet kerékpárt bérelni?



Tipp: Ecobikes Malta



Az Ecobikes Malta széles választékban kínál minőségi kerékpárokat akár rövid, akár hosszabb időintervallumokra. A kínálatban találunk hegyikerékpárokat, trekkingeket és e-bike-okat egyaránt.



Még több infó itt: www.bikerentalmalta.com

ecobikesmalta@gmail.com

Cím: TriqL-Imsell, Bugibba, Malta





Tipp: On 2 Wheels Gozo



Az "On 2 Wheels" kerékpárkölcsönző Marsalforn-ban, az északi tengerparton található.



Még több infó itt: www.on2wheelsgozo.com

on2wheels@gozo.com

Cím: 36, Rabat Road, Marsalforn, Gozo





Málta és Gozo kerékpáros e-bookok

A Máltán és Gozo-n található kerékpárutakról a kerékpárosok által feltöltött útvonalakon kívül hivatalos e-bookok jelentek meg, melyeket letöltve részletesen betekinthetünk az egyes útvonalak leírásaiba. Ízelítőként néhány oldalas kivonatba is belepillanthatunk, különben a kiadványok egyáltalán nem drágák, 6 Euróba kerül darabja.

Málta kerékpárútvonalak e-book kivonat

Gozo kerékpárútvonalak e-book kivonat

Málta és Gozo kerékpáros e-bookok 6 Euróért!

Cycle Malta and Gozo kerékpáros guide

Abban az esetben, ha jobban kedveled a nyomtatott kiadványokat, érdemes megrendelned a "Cycle Malta and Gozo" kerékpáros guide-ot, amelyben 12 kerékpárút (9 Máltán és 3 Gozón) összesen 335 km hosszan kalauzol végig Málta és Gozo szigetének természeti és kulturális látványosságai között. A nyomtatott kiadvány szállítási költséggel együtt 9,10 Euróba kerül.





Rendeld meg a kerékpáros guide-ot postai kiküldéssel!

Vezetett kerékpártúrák

Ha pedig a sok online kerékpáros útvonal, e-book, guide book is kevés, egyes aktív túrákat szervező cégeknél vezetett kerékpártúrára is be lehet jelentkezni:

Vezetett kerékpártúrák Gozo szigetén:



Gozo Adventures

10-15 vagy 20-30 km-es túrák Gozo szigetén, többféle nehézségi kategóriában.



- Fél nap: 45 Euró/fő

- 1 nap: 65 Euró/fő, piknik ebéd az árban

- csoportos és családi árak ajánlatkérésre



Még több infó: www.gozoadventures.com

info@gozoadventures.com

Cím: 35, Saint Mary Street, Victoria, Gozo Malta, VCT 1520











Még több infó kerékpározáshoz, kerékpárbérléshez:

www.visitmalta.com

