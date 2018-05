2018.05.14. 0

Keresztszalag és ügyelet

Ezt érdemes tudni az elülső keresztszalag sérülésekről

Tévhit, hogy csak a sportolók vannak kitéve az elülső keresztszalag sérülésnek, szakadásnak.

A jelentős terhet cipelő térdet a csavarodó mozgások viselik meg a legjobban, amely bármely aktív életvitel során jelen van az ember mozgásában.

Akik küzdöttek már komolyabb térdsérüléssel biztosan találkoztak már azzal a fogalommal, hogy keresztszalag szakadás. Ha nem is saját térdsérülésük kapcsán, de nagy valószínűséggel "bajtársaik" közül többen szenvedtek már el ilyen sérülést. Ez ezért is valószínű, mert az egyik leggyakoribb térdsérülés. Az sem véletlen, hogy sokaknak a sérülésről a nagyon hosszú felépülési időszak jut az eszébe, ugyanis régebbe a több hónapos, lassú rehabilitációs időszakot hozó műtétre támaszkodhattak csak a betegek. Ám manapság egyre többen választják a jóval rövidebb felépülési időt igénylő, úgynevezett anatómiai keresztszalagpótló beavatkozást.

Keresztszalag szakadás

A keresztszalag a combcsontot és lábszárcsontot köti össze. A szakadás lehet részleges és teljes, a beteg általános állapotától is függ, hogy szükség van-e a műtétre és hogy javasolják-e azt a szakorvosok. A sérülést nem mindig egyszerű diagnosztizálni, mivel a röntgen - a töréstől eltérően - nem feltétlenül mutatja a problémát, míg az MR vagy az ultrahangos vizsgálat viszont már igen.

Miért is fontos az elülső keresztszalag megfelelő állapota vagy a sérült elülső keresztszalag megfelelő pótlása vagy rehabilitációja? Azért, mert az elülső keresztszalag nem megfelelő működése ízületi kopást idézhet elő, amiszintén egy jelentős mozgásszervi probléma. Manapság több mint négyezer műtétet végeznek hazánkban keresztszalag szakadás miatt.

A szalag pótlására különböző műtéti technikák állnak rendelkezésre.

Vannak helyek, ahol még mindig a hosszabb, több hónapos rehabilitációt igénylő technikára alapozott műtéteket végzik, de néhány kórházban és kiemelten a magánintézményekben a rövid felépülést ígérő, kétköteges, anatómiai technikát alkalmazzák. Azonban felfedezhetők részletekben rejlő különbségek is. A legfontosabb talán az, hogy nem mindegy, hogy az új szalagokat csak az eredeti tapadási hely közelében vagy pontosan ott rögzítik-e. A pontos illesztés speciális artroszkópos technológiát igényel. Ha valaki elülső keresztszalag műtétre kell, hogy elszánja magát, érdemes utánanézni, hogy ez a technika hol áll rendelkezésre, ugyanis ez rövidebb kórházi ellátás és a gyorsabb rehabilitáció kulcsa. Ennél a műtéti technikánál bizonyítottan kevesebb a későbbi rásérülés aránya.

Ez az eljárás kíméletesebb és gyorsabban gyógyul a beteg, mindössze egyetlen kórházi napot vesz igénybe és a műtét után három héttel akár autót is lehet vezetni. A betegek a műtétet követő 6. héttől már futni, kerékpározni kezdhetnek.

Baleseti ügyelet

Láttam, hogy jó kezekben van a gyermekem...



Egyáltalán nem mindegy, hogy a szeretteink milyen ellátásban részesülnek egy-egy váratlan baleset után. Ketten mesélnek az élményeikről.

Egy váratlan és fájdalmas sérüléssel járó baleset után számtalan összetevője lehet annak, hogy kire milyen tapasztalatok várnak a kórházakban, ám a legtöbben azért lelkiekben fel vannak arra készülve arra, hogy sajnos nem azt kapják, amit a kiszolgáltatott helyzetben remélnének. Persze szép számmal akadnak emberséges, együttérző és megfelelően odafigyelő egészségügyi dolgozók és olyan intézmények, ahol mindezek adottak. Természetesen minél kisebb leterheltségű egy baleseti ügyeleti szolgálat, minél korszerűbb és teljesebb a felszereltség, annál nagyobb az esélye annak, hogy az ott dolgozó ápolói és orvosi munkatársak is nyugodt és megelégedettséget jelentő ellátásban tudják részesíteni a beteget. Így tudnak nemcsak emberhez méltó, hanem a problémamegoldáson túlmutató plusz mentális támogatást is biztosítani, amely segít túllépni a baleset traumáján is. Két nőt kérdeztünk arról, milyen tapasztalataik voltak a baleseti ellátás kapcsán.

"A lányom gimnáziumba jár és egyik hévégén, iskolák közötti kosármeccsen úgy érkezett a talajra, hogy az ellenfél lábán landolt a cipője, majd onnan tovább a padlóra fordult a bokája. Valószínűleg elrántotta a másik gyerek a lábát alóla. A lényeg, hogy nagy fájdalmai lettek a lányomnak és a bokája azonnal dagadni kezdett. Volt jégspray valakinél, az sokat segített. A lányomat, ismerősöm javaslatára -akinek jó tapasztalatai voltak- egy magán baleseti ügyeletei ellátó helyre vittük. Azonnal ellátták, egy nagyon kedves fiatal orvos foglalkozott vele, aki nem hagyta, hogy pánikba essen, sokat viccelődött. Részleges szalagszakadást állapítottak meg, kapott egy bokarögzítőt a bokájára, és szerencsére nem kellett műteni. Az első sokk után én is hamar megnyugodtam, amikor láttam, hogy jó kezekben van a gyermekem. Akik bárhol máshol is baleseti sebészeten orvosi segítségre szorulnak, nekik azt kívánom, hogy soha rosszabbat ne kelljen megélniük."

"Amikor anyukám elesett egy viszonylag közel eső magánkórház baleseti ügyeletére vittük. Azonnal várakozás nélkül fogadtak és nagyon segítőkészek voltak. Az első pillanattól kezdve biztonságban éreztem az anyámat. Megröntgenezték, kiderült, hogy nincs törése, zúzódásokkal megúszta. Azt is láttam, milyen sokat jelent neki, hogy odafigyelnek rá és a nővérkék és az orvos is kedves volt. Vizsgálat után részletesen elmagyarázták mit tegyünk otthon a további gyógyulás érdekében. Mit csinálhat anyukám, mit nem. Hogyan jegeljük, hogyan polcoljuk fel a lábát. Kontrollra is visszavártak, minden rendben zajlott, anyukám hamar felépült. Ha a gyerekekről lett volna szó, szerintem ugyanígy járunk el."

