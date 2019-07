2019.07.08. 0

Ép testben ép lélek - Futás ASICS-cipőben!

Ha rászántad magad a futásra, jöhet a futócipő kiválasztása.

Ezerrel tombol a nyár, és körülötted már mindenki fut, mert javában készül az őszi futóversenyekre, vagy a bikiniszezonra „gyúr”? Ha már eldöntötted, hogy te is futócipőbe bújsz, és hódolsz ennek az egész testet átmozgató sportnak, akkor az első és legfontosabb lépést már megtetted.

Ha pedig az elhatározást szeretnéd rövid időn belül tettekké formálni, akkor bizony szükséged lesz egy jó futócipőre, ami hosszú-hosszú kilométereken elkísér majd, és sok futóélményednél a társad lesz.

Ha biztosra akarsz menni, akkor olyan márkát válassz, amely hosszú ideje azért dolgozik, hogy a sportolók számára egyre jobb és jobb termékeket készítsen.

Ilyen az ASICS is, amely 1949 óta készít sportcipőket, 1979 óta pedig egy komplett, 16 ezer négyzetméteres területen fekvő kutatóközpontban fejleszti és teszteli nemcsak a már kész modelleket, de a különböző mozgásfolyamatokat is megfigyeli, elemzi, és tanulmányozza a legújabb, cipőkészítésnél használt anyagokat.

Tudtad, hogy az ASICS cég története 1949-ben kezdődött? Kihachiro Onitsuka ekkor alapította meg aprócska cipőkészítő üzletét Kobe városában. A kis üzletből alig egy év alatt az ONITSUKA TIGER nevet viselő, komoly vállalat alakult. És ekkor született az ASICS márkanév is: az alapító ekkor választotta az „Anima Sana In Corpore Sano” latin kifejezést a vállalat alapfilozófiájának, ami azt jelenti: „Ép testben ép lélek”. Az egyes szavak kezdőbetűiből lett a mára már világszerte népszerűvé vált ASICS márka.

Node, mielőtt bevetnéd magad egy pláza sportboltjába és megvennéd a legelső szembejövő ASICS feliratú cipőt, ami passzol a pólódhoz, javasoljuk, hogy a futócipővadászatod inkább egy kifejezetten futásra szakosodott üzletben kezdd el. Miért?

ASICS futócipőt a Nyúlcipőboltból

Persze a sokféle sportot átölelő nagyobb üzletekben is hatalmas kínálat fogad majd, és nagy eséllyel találnál az igényeidnek megfelelő lábbelit, de ha szeretnéd szakértői segítséggel beszerezni a lábfejednek, bokádnak, futási stílusodnak legmegfelelőbb darabot, akkor futócipőboltba menj, utad pedig egyenesen a Nyúlcipőboltba vezessen!

Itt ugyanis nem pusztán megajánlanak egy, a futós szokásaidhoz passzoló cipőt, hanem akár – előzetes bejelentkezéssel – egyedi lábdiagnosztikát is végeznek rajtad, hogy a lábadhoz leginkább illő cipőt vidd haza.

Az eladók maguk is futók, így ismerik az összes lehetséges dilemmát, kérdést, ami egy futócipő-vásárlásakor felmerül az emberben, tudják, mit kell tenni, ha ugyanabban a cipőben ötször egymás után véresre horzsolódik a kislábujj, esetleg napokra megfájdul a térd vagy a csípő. És ha még ez sem lenne elég, akár egy egyedileg formázott talpbetétet is készítenek, hogy tökéletesen összeszokhass a kiválasztott cipővel.

Online futócipő-választó

A fentieken túl van még egy jó hírünk! Nagy vonalakban akár előzetesen lecsekkolhatod, hogy milyen cipő való neked, hiszen a Nyúlcipőbolt futószaküzlet weboldalán egy erre fejlesztett intelligens választó „kiszámolja”, hogy a nemed, testsúlyod, a futóterep, a heti átlagosan megtett kilométerek, a bokád állása, a lábfejed szélessége alapján milyen cipőt kellene megvenned.

Ez az alkalmazás természetesen nem pótolja, csak támogatja az üzlet szakképzett eladóinak tanácsát, de iránymutatásnak szuper dolog. Mivel éppen futócipővásárlás előtt állok, és ősszel több félmaratont is szeretnék futni – egyet a Garda-tónál - gyorsan ki is próbáltam a 10 lépéses alkalmazást, és most beszámolok az eredményről.

Paraméterek, amik alapján a cipőválasztást indítottam, ragaszkodva az ép testben ép lélek filozófiáját követő ASICS márkához, amit már általános iskolában is előszeretettel nyűttem az atlétika edzéseken:

nő, 55 kg-nál kisebb testsúly, talp elülső részére való terhelés, normál szélességű lábfej, normál lábmozgás, normál helyzetű térd, aszfalt vagy más kemény felület, 4.5-6 perc/ km tempó, 21-60 km heti futótáv.

A Nyúlcipőbolt futócipő-választójának döntése alapján, a megadott feltételeknek 2 ASICS modell tett eleget, és az ASICS Gel Cumulus, valamint az ASICS Noosa Tri 11 modelleket kínálta fel a rendszer.

A Noosa Tri 11 leírása például tökéletesen illik a nyári futóhangulatomhoz és az őszi terveimhez: Triatlon - sebesség - Nyár! Az ASICS Noosa Tri 11-el a márka tulajdonképpen újraélesztette az egyik legnépszerűbb könnyű futócipőjét, hogy egy kiválóan szellőző, nagyon könnyű felsőrésszel és varrásmentes technológiával örvendeztesse meg még akár a kissé pronáló lábú futókat is. Szelíd alátámasztásával ad stabilitást, és a teljes hosszban végigfutó Guidance Line és a Propulsion Trusstic technológia miatt a cipőt jóféle átgördülés és maximális lépésdinamika jellemzi. (Már látom is magam, amint a Garda-tó körül hasítok benne).

Mivel aszfaltra vagy más, keményebb felületre keresek lábbelit, annak is örülök, hogy a gél csillapítás sem marad el a modellből, a kényelmemről pedig az elasztikus gyorsfűző is gondoskodhat majd. Részletek az ASICS Noosa Tri 11 cipőről.

A Nyúlcipőbolt cipőválasztójának második, nekem kínált ASICS modellje az új ASICS DS Trainer 24 lett, ami kerek perec azt ígéri, hogy ha ezt a cipőt választom, akkor garantáltan szárnyalni fogok, simán lefaraghatok a korábbi félmaratoni időmből, mert hozzásegít a gyorsabb futásokhoz. Hmm, bár nem vagyok egy méricskélős, időmániás típus, ez így azért elég jól hangzik.

Ahogy az is, hogy ez a modell számos újdonsággal rukkolt elő, kezdve a versenyspecifikus talptól (ha megyek a boltba, ezt még kicsit körbejárom), szélesebb lábfejre is passzoló kötött felsőrészen, a Doumax alátámasztáson át egészen az új gumikeverékig, ami miatt a talp még az élesebb, lendületesebb kanyarokban is tapadást ad. Részletek az ASICS DS Trainer 24 cipőről.

Most, hogy a virtuális nézelődésen túl vagyok, azt hiszem, indulok is valamelyik üzletbe, hogy személyesen is tanácsot kérjek, felpróbáljam a cipőket és még a héten gyorsan haza is hozhassam valamelyiket!

