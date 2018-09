2018.09.14. 0

Hétvégén újra Nagy Sportágválasztó!

Az eseményen a résztvevők 104 különböző sportágat tudnak a helyszínen kipróbálni.

Hétvégén újra tömegeket mozgat meg a Budapesti Nagy Sportágválasztó!

Szeptember 14-15.-én immár 23. alkalommal kerül sor a Budapesti Nagy Sportágválasztóra, amely alkalmanként átlagosan több mint 20 000 embert vonz.





Összesen 104 féle sportágat lehet kipróbálni

Idén összesen 104 hagyományos és kevésbé ismert sportágat próbálhatnak ki az érdeklődők, akik egy országos rekordkísérletnek is részesei lehetnek. A sportolás mellett a rendezvényre látogató sportbarátok olimpiai, világ- és Európa-bajnokokkal is találkozhatnak, beszélgethetnek, sőt: akár együtt is mozoghatnak velük a nyílt edzéseken.







Nyíri Zoltán, a Ferencvárosi Torna Club operatív igazgatója beszámolt arról, hogy az egyesület számos szakosztállyal képviselteti magát a rendezvényen. Hangsúlyozta, hogy bár nem lehet mindenkiből olimpiai bajnok, a sporttal csak nyerhet az ember.

Véleménye szerint érdemes már kiskorban elkezdeni, mert a mozgás sok olyan dologra megtanítja a gyerekeket, amelyeket később, felnőtt életükben és a munka világában is jól tudnak kamatoztatni. Ilyen a kitartás, az összefogás, a mások segítése, az összehangolt csapatmunka. De talán ennél is fontosabb az egészség, amely heti 3-4 alkalommal történő sportolással megőrizhető. Ennek pedig, bár nem gyakran beszélünk róla, nemzetgazdasági haszna van – tette hozzá.

Rámutatott arra a tényre is, hogy minél több gyerek sportol, annál több élsportoló nevelődik ki. A mozgásra nevelésben pedig legnagyobb szerepe a szülőknek van, hiszen ők azok, akik munka után, fáradtan is elviszik a gyerekeket sportolni. Ezért a Sportágválasztóra természetesen a szülőket is szeretettel várják.

Dr. Kiss Gergely háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó, a Nagy Sportágválasztó kommunikációs igazgatója örömét fejezte ki, amiért a Ferencváros – mint Magyarország legnépszerűbb sportegyesülete – szívesen működik együtt a szervezőkkel. Véleménye szerint az egyesületek felelőssége óriási, hiszen a Ferencváros pályáin havonta egy kisvárosnyi gyerek és felnőtt fordul meg.

A Sportágválasztó izgalmas kiegészítő programjai közül Kiss kiemelte a véradási lehetőséget, illetve a katasztrófavédelem bemutatkozását.

A rendezvény egyik nagy büszkesége, hogy szombaton délben egy hivatalos rekordkísérletre kerül sor: a szabadtéren egyszerre kipróbálható és jelen lévő sportágak számának csúcsát igyekszenek majd megdönteni.

Kótai Mihály, profi ökölvívó, váltósúlyú világbajnok, a Ferencváros Ökölvívó Szakosztályának szakosztályvezetője elmondta, hogy a pénteken érkező gyermekcsoportoknak lehetőségük lesz végignézni egy igazi válogatottedzést, amelybe akár ők is bekapcsolódhatnak. A nyílt edzést az éppen a felkészülési időszakában járó Szaka István magyar bajnok fogja vezetni, akivel dr. Kiss Gergely is megmérkőzik.



A sajtótájékoztatón megszólalt Kopcsik Laura, Európa-bajnoki bronzérmes taekwondós is, akinek hét évvel ezelőtt éppen az egyik Sportágválasztón sikerült rátalálni sportágára, amelyben ma már sorra ér el szép nemzetközi eredményeket.







Berecz György tűzoltóezredes, az Országos Katasztrófavédelmi Sportegyesület elnöke beszámolt arról, hogy kollégái közreműködésével a Nagy Sportágválasztón látványos keretek között mutatják be sporttevékenységüket. Megemlítette azt is, hogy a tűzoltók életében központi szerepet játszik a sport, hiszen a megfelelő fizikai erőnlét kulcsfontosságú a hivatásuk gyakorlásához. Ezért minden évben ellenőrzött körülmények között, hivatalos felmérésen kell bizonyítaniuk, hogy megfelelő kondícióban vannak-e.

A sportbemutató mellett az egyesület nem titkolt célja, hogy a Sportágválasztón felkeltsék a gyerekek érdeklődését a tűzoltóhivatás iránt. A látogatók betekinthetnek a szakma kulisszái mögé: többek között egy füstsátorban próbálhatják ki, hogyan tájékozódik egy tűzoltó zárt térben, például egy lakástűznél – és természetesen a tűzoltás élményébe is bele lehet majd kóstolni egy ún. tálcatűzoltás keretében.





Major János, a Magyar Vöröskereszt Országos Igazgatóságának véradásszervezési országos szakmai vezetője megemlítette, hogy nagy örömükre szolgál, hogy a Sportágválasztó szervezői ismét megkeresték őket az együttműködés reményében. A jelenlévők megtudhatták, hogy a rendezvény különösen jó lehetőség egy sikeres véradási akció lebonyolítására. Ennek oka, hogy a látogatók nyitottabbak a egészséges életmódra, így valószínűleg egészségesebbek is, ami azt jelenti, hogy alkalmasak a véradásra. Kiemelte továbbá, hogy a Sportágválasztó nagyszerű alkalom arra is, hogy a szülők példát mutassanak gyermekeiknek ezen a téren is – hiszen vért adni csak 18 éves kor fölött lehet.





XXIII. Budapesti Nagy Sportágválasztó rendezvényinformációk:

Időpont: 2018. szeptember 14–15., 9–17 óra

Helyszín: Merkapt Sportközpont, Budapest, X. kerület, Maglódi út 12/a

A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött!







Regisztrálni itt lehet!

