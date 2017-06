2017.06.01. 0

Fenyvesi Zoli: mindenkit a mozgásra bátorítok

A jótékonysági akció keretében 24 napnyi aktív időt gyűjtenek

Egy krankingen, azaz egy kézzel tekerős álló biciklin gyűjtöttek össze pontosan 6 óra 50 percnyi aktív időt a Suhanj! Alapítvány és a D24 jótékonysági akciójának keretében a velencei-tavi K&H Mozdulj! kerékpáros nap résztvevői. A célkitűzés egy a mozgásukban korlátozottak számára is használható fitneszgép vásárlása az alapítvány integrált edzőtermébe, amelyhez a nyár végére 24 napnyi aktív sportolással töltött időnek kell összejönnie.

Felelősségemnek érzem, hogy ne csak példát mutassak a sportolásommal, de azokat is bátorítsam a mozgásra, akik eddig nem találták az utat hozzá

– emelte ki Fenyvesi Zoli, aki maga is rendszeresen tart kranking edzéseket itt.

„Intenzíven és pörgősen élem az életemet. Igyekszem a szabadidőmben megtalálni az egyensúlyt, hogy a munka mellett a sport, a szórakozás és a divat is helyet kapjon” – mondja Fenyvesi Zoli, vagyis Wheelchairguy, akit a Tiszta szívvel mozifilm kerekesszékes főszereplőjeként ismerhettünk meg először. Ma már azonban a hazai divat és blogger közösség egyik leginspirálóbb tagja, emellett hosszú ideje önkénteskedik a látás- és mozgássérültek, valamint értelmi fogyatékkal élők számára az épekkel közös sportprogramokat szervező Suhanj! Alapítványnál is.

„Ez a tevékenységem a tavaly augusztusban nyílt integrált Suhanj! Fitness edzőterem megnyitásával kibővült. Másodmagammal kranking edzéseket tartok épeknek és fogyatékkal élő társaimnak, mert felelősségemnek érzem, hogy ne csak példát mutassak a sportolásommal, de azokat is bátorítsam a mozgásra, akik eddig nem találták az utat hozzá” – teszi hozzá.

A teljes mértékben – azaz a sportolásban is – akadálymentes edzőterem mindenkinek lehetőséget biztosít a mindennapos aktív életmódra, ugyanakkor speciális berendezéseket igényel, melyeket nem könnyű beszerezni. Hogy megvásároljanak egy a mozgásukban korlátozottak számára is használható fitneszgépet, a Suhanj! Alapítvány és a D24 most indult közös jótékonysági akciója összesen 24 napnyi aktív mozgással töltött idő összegyűjtésére ösztönöz.

„Ha mindenki csak 5-10 percet tölt aktívan, sportolással többek között a meghirdetett tömegsportesemény-helyszíneken, akkor legalább 3-4 ezer résztvevőt sikerül majd megmozgatnunk a nyár végéig a közös cél érdekében. Ahogy a D24 is egész napos frissességet és aktív segítséget nyújt a fogyasztóinak, úgy a karitatív program keretében is meg szeretnénk teremteni a lehetőséget arra, hogy minél többen választhassák a tevékeny, sportos életmódot, legyen szó épekről vagy mozgássérült társaikról” – hangsúlyozta Szederkényi Zita, a D24 kommunikációs vezetője.

A jótékonysági akció első állomása a velencei-tavi K&H Mozdulj kerékpáros nap volt, ahol a résztvevők éppen egy krankingen, azaz egy kézzel tekerős álló biciklin gyűjtötték össze az első 6 óra 50 percnyi aktív időt. Természetesen az eseményen a Suhanj! Alapítvány csapata is részt vett: a 19 fős delegációnak tagja volt négy handbike-os és egy autista versenyző, valamint öt látássérült, akik tandem biciklik segítségével teljesítették a távot.