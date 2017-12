2017.12.07. 0

Karácsonyi síelés Donovalyban 12 Euróért!

Már üzemelnek a „Négyüléses” és a P2 tányéros Záhradište felvonók!

Karácsonyi síelés mindössze 12 Euróért!

Ne is keresgélj tovább, íme egy hihetetlenül jó ajánlat: Budapestről csupán 3 órás autóút és kedvező árak a magyarok által igen kedvelt szlovák síterepen, Donovalyban! Érdemes az egész családot már most az előszezonban felpakolni, hiszen majd' december végéig nem csak a felnőttekre, hanem a gyerekekre is igen kedvezményes síbérlet árak várnak!





Lássuk a részleteket...

Készülj, melegíts, csatolj! Donovalyban a 2017/2018-as síszezon az alacsony árak szellemében indul. Síelj 2017. december 24-ig (még dec. 25.-én is) mindössze 12 Euróért 7 órás (egész napos) síbérlettel. Sőt, az előszezonban egyéb síbérletek is elérhetőek rövidebb síelésre: fizess mindössze 10 Eurót, ha 4 óra síelés is elegendő egy nap alatt, illetve a 7 órás gyermekbérlet 12 éves kor alatt csak 10 €-ba, vagy a 4 órás csupán 8 €-ba kerül.



További fejlesztések, kedvezények, rugalmas megoldások az idei szezonban



Gyermekek 8 éves korig INGYEN* síelnek!

Donovalyban az idei szezontól 8 éves korig síelhetnek ingyen a gyermekek! Ez az ajánlat akkor érvényes, *ha a kísérő felnőtt 3-7 napos síbérletet vásárol.

Amennyiben a felnőtt kísérő 3 naposnál rövidebb síbérletet vásárol, az ingyenes gyermek síbérlet 6 éves korig vehető igénybe. A teljes szezonra szóló síbérlet esetén is 6 éves korig lehet ingyen síelni.



Akik a szabadságot szeretik: a 8-órás síbérlet nekik szól

A 8-órás síbérlet azok számára alkalmas, akik szeretik élvezni szabadságot és nem szeretik lekötni magukat egy szezonbérlet megvásárlásával. Gyakori látogatói a síközpontnak, de nem síelnek egész nap. A sílift kapuján történő első átlépéskor 1 óra kerül levonásra a síbérletből, ez idő alatt a síbérlet tulajdonosa korlátlan számban csúszhat le a sípályán és használhatja a sífelvonót.

Ha az első óra elteltével újra már nem lép át a beléptető kapun, akkor a kártyán még 7 óra marad, melyet bármikor felhasználhat nappali vagy esti síelésre. A következő óra a beléptető kapukon való újabb átlépéskor kerül levonásra, az első átlépéstől számított 60 perc eltelte után.

A 8-órás bérleteket bármikor lehet használni – akár nappali, akár esti síelésre a teljes 2017/2018 síszezonban.

Síelés reggeltől estig a Záhradište felvonókkal!

A tavalyi sikerre való tekintettel idén is folyamatosan, megszakítás nélkül üzemelnek a „Négyüléses” és a P2 Záhradište felvonók 8:30 - 21:00 között. Azaz este sem kell abbahagyni a síelést, egész nap folyamatosan síelhetünk. Így a rugalmas bérletekkel a síelőknek lehetősége nyílik, hogy kombinálják a nappali és az esti síelést. Ha például 13.45-kor kezd valaki síelni, a 7 órás bérlettel akár este 20.45-ig síelhet Zahradiste-n! Természetesen továbbra is van lehetőség csak esti síelésre bérletet venni, melynek érvényessége 16.00-21.00-ig tart.

Az idei szezonban minden bérlet ára megegyezik a tavalyival!



Hójelentés itt!



Attrakciók:

- Ingyenes korcsolyapálya

- Riders park - snowpark

- Gyerek PATTY SKI Funpark gyerek programokkal

- 18,4 km sífutópálya

- „Hó ejtőernyőzés”, kutya- és lovas szánozás