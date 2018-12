2018.12.18. 0

Menetrend szerinti busszal Budapestről Donovalyba!

Naponta akár 3 járat a téli szezonban, csupán 3,5 órás menetidővel!

Donovaly kedvelt sítelepére menetrend szerinti távolsági busz indul Budapestről:

December elején a legtöbb európai sítelepen elindult a szezon, így akár már az ünnepi pihenés során is lehetőség lesz elővenni a léceket. Szlovákia egyik legkedveltebb pályarendszere Donovalyban menetrend szerinti távolsági busszal is megközelíthető a téli hónapokban.







Hétvégén akár 3 indulási időpont közül is választhatunk

A FlixBus téli menetrendjében napi rendszerességgel kínál összeköttetést Budapest és Donovaly között, a síelni vágyók a hétvégi napokon akár három indulási időpont közül is választhatnak. Az első busz 06:55-kor indul Budapestről, Donovalyból pedig 17:30-kor jön vissza az utolsó járat. A menetidő csupán 3,5 óra, a busz a sípályák közelében teszi le az utasokat, így autó nélkül is kényelmesen és rugalmasan kivitelezhető egy hétvégi túra.







Síelés Donovalyban

A síterepen könnyű és közepesen nehéz pályák találhatók, összesen több mint 10 kilométeren lehet síelni, a leghosszabb pálya 2200 méteres. Az idei szezonban a sípark weboldala szerint a napi jegyek ára 13 és 34 euró között mozog időszaktól függően, a 16:00 és 21:00 közötti esti órákban akár ennél olcsóbban is lehet síelni. Az extrémebb élményekre vágyók freestyle trükköket is gyakorolhatnak különböző elemeken és ugratókon, az egészen kicsik pedig a síoviban tanulhatnak. Donovaly a síelésen kívül is ígér izgalmas téli élményeket, hótalpas és kutyafogatos túrák is foglalhatók a hegyen.

Sífelszerelés helyben is bérelhető, de különleges poggyászként a FlixBus ügyfélszolgálattal egyeztetve akár a busz csomagterében is szállíthatók a sílécek.

Összeköttetés Időtartam Napi indulások

száma Jegyár a Flixbus.hu

oldalon (Ft-tól) Speciális

poggyász (Ft/db) Budapest <> Donovaly 3 óra

35 perc 2/3 3199 2700

Kapcsolat:

www.flixbus.hu

