2017.02.27. 0

Kakuk András

Miért Donovaly? Ha indok kell...

Olcsó is, közel is van, 35 cm hó na és Dodo.

Hóhelyzet

Napi frissítésű hójelentésünk (2017.02.27) szerint Donovalyban 35 cm hó található és csütörtök magasságában újabb havazásra van kilátás! Az aktuális hóvastagságot, időjárás és havazás előrejelzést, sőt hóbiztosság mutatót itt találsz: Donovaly Hójelentés

Közel van

Bár ez lakhelytől függően szubjektív, de elmondható, hogy Észak Magyarországhoz ámblokk közel van. Budapesttől 203 km. 3 óra alatt ki lehet érni, még úgy is, hogy autópálya kb. 10 km-nyi van. Interaktív térképünkön egy mozdulattal megtudod mennyi kiérni sok egyéb hasznos infó mellett.

Fotó: parksnow.sk

Olcsó

Igen olcsó. Szlovákiában főszezonban 18 és 26 Euró között mozognak a 2016/17-es szezonra a napijegyek. Donovaly napijegyének (7 órás jegy) listaára 26 euró a főszezonban. Ellenben, ha előre megveszed a Lupus Travel-nél, akkor 20% kedvezményt kapsz. Ez így napijegynél már csak 20,8 euró, ami az egyik legolcsóbb Szlovákiában. Pláne, ha az osztrák napijegy árakhoz viszonyítjuk, ahol könnyen 40 Euró felé mehet az ár. Ott 20 és 60 Euró között mozognak az árak. Magyar viszonylatban sem rossz a 20,8 Euró ami kb. 6400 Ft. Itthon 6700 Ft-os napijegy árával Eplény a legdrágább, ahol összesen 4,3 km pálya van, míg Donovalyban 11 km.

Ezen felül ingyenes koripályával is találkozhatunk.

Szállás: Ha ügyesek vagyunk és leleményesek, akár 12 Euró per főtől is kaphatunk szállást. Ehhez 7 fős apartmant kell választanunk. Átlagban 20 Euró per fő környékén bőven van választási lehetőségünk.

A mi javaslatunk: Donovaly szállás

Buszjárat: Ha nincs autónk vagy egyedül mennénk, javasolt a 2016/17-es szezontól, a hétvégi rendszerességgel indított közvetlen buszjáratra jegyet vennünk, amely 5900 Ft-ba kerül személyenként. A Cartour Travel fog minket szállítani.

Magyar oktatók

A Patty Ski síiskolában idén már 6 magyar oktató segítségével tanulhatnak nem csak a gyerekek hanem a felnőttek is.

Snowpark: Szlovákia legnagyobb snowboard parkja. Itt készül a Szlovák Snowboard válogatott is. A 3 ugratóval és még sok más további elemmel rendelkező Riders Parkot választották Szlovákia legjobb snowboard parkjának. (boardlife.sk és freeskier.sk felmérése alapján). Az utóbbi 2 szezonban mindig a Donovaly Riders Park volt az először megnyitó snowboard park!

Fotó: parksnow.sk

Közép-Európa legnagyobb gyermek FUN PARKJA

A Donovalyban található FUN PARK ideális helyszín arra, hogy megtanuljunk síelni. A meglévő 2.500 m2 területet további 10 000 m2-el növelték. Ezzel egyből Európa második legnagyobb gyermek síparkjává vált. A Nová Hoľa és Zahradište pályarendszerek között elhelyezkedő Parkban magyar oktatók, továbbá Lulu, Dodo, Yeti és Brumik segítségével tanulhatnak síelni a csemeték.

A FUN PARK immár 9 varázsszőnyeggel (gumiszalagos sífelvonó a kicsiknek) várja a kicsiket, így félelem nélkül, vidáman tanulnak meg síelni. Ezenkívül egy motoros „carousel” (sí-körhinta) szintén nagy segítséget nyújt a gyermekek síoktatásában. A gyerekek már 3 éves kortól beléphetnek a síovi területére, ahol játszva tanulhatnak síelni.

Minden nap déli 12.00-kor egyedi „Show on Snow” előadás! Ember nagyságú mesefigurák Dodo, Lulu, Dörmi (Brumik) és Parksnow egér szórakoztatják a gyerekeket, majd egy felejthetetlen motoros szán vonatozással lehet zárni a programot.

Mindenki aki részt vesz a Dörmi (Brumik) síovi tanfolyamon ajándékot kap!

Foglalás és rendelés egyenesen a szállodák recepcióján, Budapesten a Lupus-Travelnél vagy a Boci-Travelnél!

Park Snow kártya

A vendégkártyához akkor juthatsz hozzá, ha szállást foglalsz min. 2 éjszakára valamelyik partnerszállodában. Tekintettel arra, hogy növelték a szolgáltatások körét, az elérhető kedvezményeket, a vendégkártyáért egy jelképes összeget, 2,20 Eurót kell fizetni.

A legattraktívabb kedvezmények, melyeket a kártyával kaphatsz:

- kedvezmény 3- napos és 6- napos síbérletekre a PARK SNOW Donovalyban

- kedvezmények sí és snowboard felszerelések kölcsönzésekor, valamint sí és snowboard iskolákban és aquaparkokban

- további információkat kedvezményekről a www.parksnow.sk weboldalon találsz

Fotó: parksnow.sk

Gopass - All Season Skipass

Nem csak szezonbérlet, annál sokkal több. Használatával 7 szlovák sípáradicsomban síelhetünk. Ezen felül a kártya ingyenes belépést biztosít a Tatralandia wellness központba is, ha lenne olyan nap amikor nem a síelést választjuk. Apróbetű természetesen van, az árak mellett itt azt is megnézheted...