Donovaly az idei síszezonban is kedvezményekkel hódít!

Donovaly minden évben még többet kínál: Karácsonyi síelés 13 Euróért, kedvezményes szezonbérletek, 8 órás síbérlet, 6-8 éves gyerekek ingyen síelhetnek, Honda Kupa, esti síelés, Park Snow Card kedvezmények és még sok más!

Síbérlet - gyorsabban, kényelmesebben és olcsóbban





Vedd meg a síbérleted még otthon kényelmesen a fotelből!

A PARK SNOW Donovaly a 2018/19-es síszezonban is folytatja a tavaly sikeresen bevezetett online síbérlet árusítást. Minden látogatónak adott a lehetőség, hogy már otthon, kényelmesen megvegye síbérletét, mielőtt megérkezne a síközpontba. Több előnyt is élvezhetnek: időt spórolhatnak, mert nem kell sorba állni a jegypénztárnál, rögtön síelhetnek ahogy a liftek elindulnak - ez mindenképpen a legnagyobb előnye az online vásárolt síbérleteknek, mindemellett egyúttal pénzt is spórolhatnak.



Hogyan működik? Ahhoz, hogy előre tudjunk regisztrálni és vásárolni számítógépen, vagy mobiltelefonon már rendelkeznünk kell egy chipkártyával. Nem számít, hogy a kártya egy nyári kirándulásból, felvonóhasználatból, bobpálya használatból, netán tavalyi Donovaly síelés után maradt nálunk. Sőt, akár SKIDATA rendszert használó osztrák vagy másik szlovák síparadicsomból is lehet kártyánk. Ha megvan a kártya száma - általában rányomtatják a kártya hátoldalára – rátölthető a síbérlet az interneten keresztül ezekre az okos kártyákra. Mindössze regisztrálni kell a www.parksnow.sk weboldalon. Meg kell adni a személyes adatokat, a chip kártya számát és attól a pillanattól kezdve már tudunk is spórolni a síbérlet vásárlásakor.





Minden vásárlás után pont kerül a kártyára

Minden vásárlás után pontot kapunk, amit fel lehet használni kedvezményként, vagy ha elég pont gyűlt össze, akár ingyen síbérletre is váltható.



1 Euro = 1 pont. Minden pont 5 centet ér. Például ha veszünk egy felnőtt 7 órás síbérletet 29 Euróért a főszezonban, 29 pontot kapunk, amely a későbbiekben 1,45 Euró kedvezményre váltható be. A fennmaradó összeget bankkártyával lehet fizetni a síközpont biztonságos fizetési felületén.





Milyen síbérleteket lehet online megvásárolni? Mindenféle síbérletet, amit a síközpont kínál. A 3 órástól az egész szezonbérletig, akár felnőtt, ifjúsági vagy gyermek bérletet is. Az ISIC, ITIC és az EURO26 kártyával történő vásárlás is lehetséges. A kártya érvényességét a kártyakibocsátó biztonságos online kapcsolaton keresztül hitelesíti.

A síbérlet eladása így gyorsabb és sokkal hatékonyabb. Nincs szükség fotóra a többnapos síbérletekhez a bérletpénztárakban. Ez nem jelenti azt, hogy a síbérletek a jövőben átruházhatóak lesznek, de a modern technológiának köszönhetően a sílifteknél az új kapuk ellátják az ellenőrzés feladatát. Túl azon, hogy ezek a kapuk az első áthaladás alkalmával aktiválják a síbérletet a chip kártyán, ezek a kapuk azt is látják, hogy csak az a személy használja-e a kártyát aki vásárolta a jegypénztárban vagy az interneten.



További részletes információk a síbérletekről és az általános szerződési feltételekről megtalálhatóak >> ITT! <<





Karácsonyi síelés mindössze 13 €-ért!

A 2018/2019 síszezon az alacsony árak szellemében nyílik meg. Síelj Donovalyban 2018 december 24.-ig (dec. 24.-én is) mindössze 13 €-ért, 7 órás (egész napos) síbérlettel. Az előszezonban egyéb síbérleteket is ajánlunk rövidebb síelésre. Fizess mindössze 11 €-t ha 4 óra síelés is elegendő. Gyermekbérlet 12 éves kor alatt csak 11 € (7 órás), vagy 9 € (4 órás).





Síelj minden nap a teljes szezonban mindössze 200 €-ért!

Vásárolj szezonbérletet és síelj minden nap Donovalyban! Az egyedülálló ajánlat kortól függetlenül mindenki részére elérhető 2018. december 24.-ig! Ugyanazért az árért lehet vásárolni átruházható 10 napos bérletet, amely megosztható a családtagok vagy a barátok között. A szezonbérlet előnye a 10 napossal szemben, hogy a szezonbérlet az esti síelésre is érvényes, míg a 10 napos csak a nappali síelésre, 08.30 – 16.00 között.





27. HONDA KUPA – Donovaly, 2019. február 9.

A HONDA Kupa, hivatalos nevén Országos Amatőr Gyermeksíbajnokság 1993 óta minden évben megrendezésre kerül.

Az Alacsony-Tátra és a Fátra között meghúzódó Donovalyban (Dóval) először 2012-ben került megrendezésre a verseny. Az új helyszínválasztás kitűnő döntés volt, hiszen azóta is minden egyes verseny nagy sikernek örvend. A HONDA már 10. éve folyamatos főtámogatóként segíti a gyermekek versengését. A magyar szervező csapat kezdetektől fogva szinte ugyanazon kollégákkal dolgozik.

A verseny sajátossága, hogy ez az egyetlen olyan országos síverseny, ahol az igazán komoly versenyzők nem indulhatnak.

Idén kissé tovább szigorodik a HONDA Kupa versenykiírása, elsősorban annak érdekében, hogy az igazi amatőröket sikerüljön külön választani a már aktív versenyzőktől. A verseny maradjon továbbra is az amatőr sízőké!

Az elmúlt 26 évben szerencsére sokat fejlődött a magyar sísport. Egyre többen kedvelték meg a sísportot, a magyarországi síelők száma jelentősen növekedett, ma már 570 ezer főre tehető.



Nevezési határidő: 2019. február 7. 15 óra.





elkapott a versenyláz? nevezz a Honda Kupára!







Gyermekek 8 éves korig INGYEN síelnek Donovalyban!

Szlovákiában szinte minden síközpontban 6 éves korig ingyen síelhetnek a gyermekek, amennyiben érvényes síbérlettel rendelkező felnőttel együtt síelnek. Donovaly szakít ezzel a tradícióval, itt 8 éves korig síelhetnek ingyen a gyermekek! Ez az ajánlat akkor érvényes, ha a kísérő felnőtt 3-7 napos síbérletet vásárol.

Amennyiben a felnőtt kísérő 3 naposnál rövidebb síbérletet vásárol, az ingyenes gyermek síbérlet 6 éves korig vehető igénybe. A teljes szezonra szóló síbérlet esetén is 6 éves korig lehet ingyen síelni.





Reggeltől este 21 óráig tartó síelések!

A korábbi évek pozitív visszajelzései alapján idén is folyamatosan, megszakítás nélkül üzemel a „Négyüléses” és a P2 Záhradište felvonó 8:30 - 21:00 között. Azaz este sem kell abbahagyni a síelést, egész nap folyamatosan síelhetünk. Így a rugalmas bérletekkel a síelőknek lehetősége nyílik, hogy kombinálják a nappali és az esti síelést. Ha például 13.45-kor kezd valaki síelni, a 7 órás bérlettel akár este 20.45-ig síelhet Zahradiste-n! Természetesen továbbra is van lehetőség csak esti síelésre bérletet venni, aminek az érvényessége 16.00-21.00-ig tart.



Küldj egy eredeti üdvözletet Nová hol’a-ból, az új fotópontról!

Hogyan csináld? Menj fel sífelvonóval Nova hol’a-ra. Jobbra, szemben az állomással látni fogod az új fotópontunkat. Helyezd a síbérleted vagy a retúr sífelvonó jegyedet a leolvasóra, és állj vissza a fotópontra a barátaiddal 10 másodpercen belül.

Mosolyogj és várj a villanásra -> Pár percen belül a fényképed megtalálod a SKILINE mobilapplikáción vagy a www.skiline.cc oldalon, a statisztikával együtt arról, hogy hány kilométert síeltél Donovalyban. A síbérlet száma a nyugtán is megtalálható.





Közép-Európa legnagyobb gyermek FUNPARKJA

A Gyermek FUNPARK Donovaly ideális hely a síelés megtanulására – Mistrikyben, a Nová hoľa és Zahradište pályarendszerek között található. A Patty Ski eredeti 2 500 m2-es területét még közel 10 000 m2-el növeltük 2011. decemberében, amivel egyből a gyermek síparkok legnagyobbjai közé került és Európa második legnagyobb gyermek síparkja lett. A FUNPARK-ban 9 db Sunkid varázsszőnyeg (futószalagos gyermek sífelvonó) segíti, hogy a gyermekek sokkal gyorsabban, félelem nélkül, játékosan tanuljanak síelni. Továbbá van egy motoros síkörhinta, ami szintén nagy segítség a síoktatásban. A gyerekek a síoviban már 3 éves kortól tanulhatnak síelni, és főleg nekik ill. a teljesen kezdőknek nyújt jelentős segítséget a varázsszőnyeg és a „síkörhinta”.

Minden nap 12.00-kor mindenkit szeretettel várunk az egyedi „Show on Snow” előadásra, sok játékkal, vidámsággal, majd egy felejthetetlen „motoros szán-vonatozással” zárjuk a programot. Ember nagyságú Dodo, Lulu, Brumik és „PARK SNOW egér” szórakoztatják a gyerekeket.

Foglalás és rendelés egyenesen a szállodák recepcióján!





Gyermek FUNPARK árlista

jegy típus/időszak TOP szezon

2018.12.25-2019.01.06

Belépőjegy Főszezon

2019.01.07-03.10.

Belépőjegy 1 óra 7 Euró 6 Euró 2 óra 12 Euró 10 Euró 1 nap 15 Euró 13 Euró 1 nap Park Snow kártyával 12 Euró 11 Euró

Donovaly - sífutóknak is!

A sífutás kedvelőit is nagyszerű sífutópályákkal várja Donovaly. Két „cross-country” sífutópálya áll rendelkezésre: Polianky - Močiarov és Donovály - Šachtička. A folyamatosan karbantartott pályák teljes hossza 18,4 km. Hétvégére a pályák mindig korcsolyázó (skate) stílusra vannak előkészítve.

A sífutópályák új térképéhez ingyenesen hozzáférhetsz a helyi infócentrumban, vagy >> ITT <<.





A legjobb snowpark a Donovalyban található – Riders Park Záhradište

A PARK SNOW Donovalyban üzemel a legjobb* snowpark Szlovákiában (*a www.boardlife.sk és www.freeskier.sk weboldalak felmérései alapján). A teljes kiszolgáló „csapat” célja, hogy a központ a szezon elején mihamarabb megnyíljon, melyet a szezon folyamán folyamatosan karbantartanak.

Az utóbbi két szezonban a RIDERS PARK Donovaly mindig az elsőként megnyíló szlovák park volt. A parkban 3 ugrató és 12 akadály található, melyeket a szezonban időnként változtatnak, újabb és újabb kihívás elé állítva a snowboardosokat. Minden szezonban új akadályok készülnek, mint pl. az előző szezonban a zenés CHILL OUT ZÓNA.



A Riders Park Záhradište a 2018/2019 síszezonban is az akrobatikus sízők és a szlovák snowboard válogatott felkészülési központja lesz.

Egész napos síelés főszezonban felnőtteknek már 20 €-tól!

PARK SNOW Card vendégkártya - Vedd kezedbe téli üdülésedet!





Mi az a PARK SNOW Card?

A PARK SNOW Card vendégkártyát már az előző szezonokból ismerik a Donovalyba látogatók. A vendégek tudják mi mindenre használhatják a kedvezménykártyát, amit partner szálláshelyeinken kapnak, minimum 2 éjszakás tartózkodás esetén. A kártyával sok szolgáltatáshoz nagyon kedvező áron juthatnak hozzá. A vendégeknek a vendégkártyáért 2,20 Eurót kell fizetni. Bónuszként a kártya mellé egy „klasszikus” képeslap is jár, melyet feladhatsz vagy ajándékként is megtarthatod.



A legvonzóbb kedvezmények, melyeket a kártyával elérhetsz:

- kedvezmény 3- napos és 6- napos síbérletekre a PARK SNOW Donovalyban

- kedvezmények sí és snowboard felszerelések kölcsönzésekor, valamint sí és snowboard iskolákban és aquaparkokban

- további információk a kedvezményekről >> ITT <<

A PARK SNOW Card vendégkártya a kulcsa a Donovalyn és Szlovákia szerte lévő partnereknél eltöltött tökéletes üdülésnek!





Hogyan juthatsz hozzá a PARK SNOW Card vendégkártyához?

A kedvezményekre jogosító vendégkártyát a síközpontba való érkezés előtt a szállásadónál rendelheted meg, melyet a recepción, vagy az infócentrumban vehetsz át. A kártya típusa függ a Donavalyban töltött éjszakák számától is, más típusú kártya jár rövid (2-4 éjszaka) és más típusú hosszabb tartózkodás esetén (5-7 éjszaka). A kártya ára 2,20 Euró. A vendégkártya igénylés feltétele, hogy minimum 2 éjszakára foglalj szállást valamely szállásadó partnernél. Természetesen minden vendég (6 éves kortól) megkapja a saját kártyáját, így mindenki élvezheti a kártyával járó kedvezményeket!



Hogyan működik a PARK SNOW Card vendégkártya?

Egyszerűen! Csak vidd magaddal a kártyád és igazold vele magad a partnereknél, majd élvezd a vele járó kedvezményeket! Minden PARK SNOW CARD elfogadóhely matricával van ellátva.





8 órás síbérlet

A 8 órás síbérlet azok számára alkalmas, akik szeretik élvezni szabadságot és nem szeretik lekötni magukat egy szezonbérlet megvásárlásával, gyakori látogatói a síközpontnak, de nem síelnek egész nap. A sílift kapun történő első átlépéskor 1 óra kerül levonásra a síbérletből, ez idő alatt a síbérlet tulajdonosa korlátlan számban csúszhat le a sípályán és használhatja a sífelvonót.

Ha az első óra elteltével már nem lép át újra a beléptető kapun, akkor a kártyán még 7 óra marad, melyet bármikor felhasználhat nappali vagy esti síelésre. A következő óra a beléptető kapukon való újabb átlépéskor kerül levonásra, az első átlépéstől számított 60 perc eltelte után.

A bérleteket bármikor lehet használni – akár nappali, akár esti síelésre a teljes 2018/2019 síszezonban.



További attrakciók PARK SNOW Donovalyban:

- Ingyenes korcsolyapálya

- Riders park - snowpark

- Gyerek PATTY SKI Funpark gyerek programokkal

- 18,4 km sífutópálya

- „Hó ejtőernyőzés”, kutya- és lovas szánok









Kapcsolat:

PARK SNOW Donovaly

Telefon: +421-48-4199-881

info@parksnow.sk

www.parksnow.sk





Infofocentrum Donovaly

Szállásfoglalás:

+421-48-4199-900

info@infodonovaly.sk

