2019.09.30. 0

A legjobb őszi túrák Magas-Stájerországban

Élményekkel teli ősz vár: 109 kerékpártúra- és 132 gyalogtúra útvonal csábít felfedezésre a régióban!

A mindössze 4 órányira fekvő Magas-Stájerország ősszel is tökéletes úti cél!



Magas-Stájerország lassan az ősz legszebb színeit ölti magára, túrázásra csábítva az őszi kirándulások szerelmeseit.

Számos változatos nehézségű túraútvonal vezet a legszebb folyókhoz és tavakhoz. Különleges stájer finomságokkal egybekötve minden egyes kirándulás egy külön élménnyé válik.

A régióban összesen 109 különböző kerékpártúra útvonal vár!



Azonban Magas-Stájerország nem csak a túrázók számára jó választás, hanem a kerékpárosoknak is ideális úti cél.



Tökéletes kerékpáros ajánlatok, a régión áthaladó megfelelően kiépített kerékpárút hálózat, kerékpár- és e-bike kölcsönzők, kerékpárosbarát vendéglátóhelyek és tapasztalt kerékpáros guide-ok teszik az ajánlatot teljessé.

1. Kerékpártúrák hegyen-völgyön: változatos túrák a Mürz völgyétől egészen a Seeberg kerékpárútig

2. Mura menti kerékpárút: Ausztria egyik legszebb folyómenti kerékpárútja 457 km hosszan, jól kiépített kerékpárúton - északról déli irányba

3. Mountainbike túrák: számos többféle nehézségű túraútvonallal, változatos tájakon. Például a Hochschwab körül kerékpározva csodás panorámában lehet részünk: tipp -> kerékpártúra a Schießlingalmra vagy az Aflenz-i Bürgeralmra, Leobentől az Eisenerzi Alpokig: Mugel, Präbichl túra, Töllinghöhe vagy az Eisenerz útvonal.

4. Semmeringi Bringapark: összesen 13 kilométer, különböző nehézségű downhill pályákon

5. Aflenzi Bikearena: számos jelölt ösvény a Hochschwab hegység lenyűgöző panorámájával a háttérben

6. BikeAlps a Mariazell-i Bürgeralpe-n: downhill pályák mind profiknak és kezdőknek, változatos nehézségi fokokban

7. E-bike és kerékpárkölcsönzés: a régió összes kölcsönzője és e-bike töltőhelye

132 gyalogtúra a legszebb természeti felfedezésekért!

Fedezd fel az érintetlen természetet Magas-Stájerország szívében, a 2277 m magas Hochschwab hegységben! A hegycsoport egy körülbelül 400 m²-nyi területen, egy lenyűgöző mészkő fennsíkon helyezkedik el, nyugat felől Präbichl, keleti irányból pedig a Seeberg nyereg határolja. Ezen kívül pedig Európában itt található a legtöbb zerge egy helyen.

A hegység lábánál fekszik a Zöld-tó Tragößben, amely egy olvadékvíz tó és 2014-ben Ausztria legszebb helyének választottak meg az ORF "9 kincs, 9 helyszín" című műsorában. A tó vízszintje évről évre változik, a téli csapadék mennyiségétől függően. A tó különlegessége smaragdzöld színében rejlik, a hochschwabi folyók tiszta vizének köszönhetően.

A túrázók számára azonban nem csak a Hochschwab lehet ideális úti cél, hanem számos más túraterületet és túraútvonalat is felfedezhetnek. Például az Eisenerz és a Fischbachi Alpok, valamint a mészkőalpok keleti oldala, a Hohe Veitsch, a Schneealm és a Rax. A túrázás során komolyabb fizikai igénybevételt jelentő hegyi túrák és hangulatos tanösvények útvonalai között válogathatunk, mint például Bründlweg, Stanzer Sonnenweg, Wulfingweg, Bründlweg vagy az Aquazelle Altenberg. A túraútvonalak mentén található számos hütte és menedékház hagyományos magas-stájer hütte ételekkel és valódi stájer vendégszeretettel várja a túrázókat.





Aki pedig igazi túra-ínyencségre vágyik, induljon el a 18 szakaszból és 300 km hosszú túraútvonalból álló BergZeitReise útvonalán!

Apropó, milyen lenne egy üdülés kulináris élmények nélkül?

Attól függetlenül, hogy valamelyik hegycsúcsot hódítjuk meg vagy egy üdítő folyómenti sétán veszünk részt, megkóstolni a helyi specialitásokat szinte kötelező! A régió egész területén, akár hüttékbe, fogadókba vagy éttermekbe tér be a vándor, mindenhol helyi finomságok várják! Mindegy, hogy a Hohe Veitsch, Stuhleck (Panorama-Restaurant W11), a Mariazeller Bürgeralpe vagy a Gemeindealpe Mitterbach-i s´Balzplatzerl hüttéit érintjük, mindenhol hasonló finomságok elfogyasztásában lehet részünk. Kulináris hütteélmények >> ITT! <<



Ha megjött a kedved: 2019. október 18-20.-án élményekben gazdag hétvége vár!

Csomagajánlat:

- érkezés pénteken, 2019.10.18.-án

- 2 éjszaka büféreggelivel

- antipasti és kis borkóstoló egy helyi fogadóban

- Éléskamra fesztivál 2019.10.19.-én

- snapsz a tábortűz mellett

- egy üveg frissen préselt, saját készítésű almalé



Csomagár fejenként: 117 Euró



Foglalás:

Gasthof Eberhard

Raiffeisenstrasse 24.

St. Michael in Obersteiermark 8770,

www.gasthofeberhard.at

Ilse Blachfellner-Mohri

st.michael@gasthof-eberhard.at

+43 (0) 3843 2222





Őszi események, amelyekhez a csatlakozhatsz a régióban:

- Alpaka túra: október 4., Wilder Berg, Mautern

- Múzeumok éjszakája: október 5., Ausstellungswelten Mürzzuschlag

- Zillertali Oktoberfest: október 12., Sporthalle, Kindberg

- Telihold túra: október 13., Wilder Berg, Mautern

- Gyerek halloween az Oberkapfenberg-i várban: október 31., Burg Oberkapfenberg, Kapfenberg



További információ:

Tourismusregionalverband HOCHsteiermark,

8600 Bruck an der Mur, Wiener Straße 46

tel.: +43 (0) 3862 55020

tourismus@hochsteiermark.at

www.hochsteiermark.at





