Őszi kerékpártúrák a B20 Lackenradweg kerékpárúton

A szomszédos Burgenland egy igazi kerékpáros paradicsom. Összesen több mint 2500 km kerékpárutat találunk itt, ebből egyedül 1000 km a Fertö tó régióban. A B10 Fertő tó kerékpárút mellett több rövidebb kerékpárút is kiemelhető. Egyik ezek közül az 52 km hosszú B20 Lackenradweg, amely a Fertő-Fertőzug Nemzeti Park szívében és az UNESCO világörökség területén keresztül halad át.

B20 - Lackenradweg

Kerékpározás az UNESCO világörökség területén, a Fertő-Fertőzug Nemzeti Parkban







Fél méter mély, sós vizű kis tavak és ebből több mint 80 darab: ezeket a szikes tavakat (Lacken) egyszer mindenkinek látnia kell! A természetvédelmi területek mentén vezető körtúra nagy népszerűségnek örvend fiatalok és idősebbek körében egyaránt. A Fertő–Fertőzug Nemzeti Parkban tett kerékpártúra alkalmával hol aszfaltozott, hol murvás utakon kerekezhetünk nádasok és legelők, sós vizű tavak és szőlőskertek között egy olyan tájon át, ahol mellesleg világhírű borokat készítenek.



Aki szereti a természetet, semmi esetre se hagyja otthon a távcsövét: a kerékpártúra során tett pihenők alkalmával több, mint 300 - állandóan vagy csak nyaranta itt élő - madárfaj szebbnél szebb egyedeiben gyönyörködhetünk. Egy kis kitérővel könnyedén eljuthatunk a Fertő–Fertőzug Nemzeti Park Információs Központjába is, és egy vezetett kirándulás alkalmával számos érdekességet tudhatunk meg a környező tájról, valamint az itt élő állat- és növényfajokról.

Látnivalók a kerékpárút mentén:



- Podersdorf világítótorony és szélmalom (egész Ausztriában összesen 2 olyan szélmalom található, amely működőképes, az egyik itt, Burgenlandban)

- Frauenkirchen (kb. 2 km-re a kerékpárúttól): Bazilika, St. Martins Termálfürdő és Lodge

- St. Andrä im Zicksee: Zicksee sok-sok kacsacsaláddal, egy, a még látható gémeskutak közül, hordókészítő manufaktúra

- Illmitz: Nemzeti Park Információs központ

- Sandeck: szürkemarhák, vízibivalyok, fehér szamarak

- Hölle: kilátótorony, mangalicák

Töltsd le a B20 Lackenradweg útvonalát!





Tippek/fontos információk: az út nem végig aszfaltozott. Közvetlenül az út mentén csak Illmitzben találhatók éttermek/vendéglők, ezért elegendő folyadékkal, étellel készüljetek! A Nemzeti Parkba belépőknek javasoljuk, hogy távcsövet vigyenek magukkal.

Programmtippek a környéken:

Fertő-Fertőzug Nemzeti Park



Fedezd fel az egyedülálló Fertő-Fertőzug Nemzeti Park páratlan állat- és növényvilágát kirándulások, vezetett felfedezőtúrák vagy az illmitzi információs központban tett látogatás alkalmával. A nemzeti park élővilágának sokszínűsége jelentős mértékben a Fertő tónak, az azt körülölelő nádgyűrűnek, az időszakosan kiszáradó sós vizű, szikes tavaknak, a kisebb-nagyobb homokkal borított területeknek, valamint a réteknek és legelőknek köszönhető. Az Alpok és a magyar Kisalföld közötti határvidéken olyan állatok és növények élnek, amelyekkel az alpesi, az ázsiai vagy a mediterrán területeken is találkozhatunk.

A fajok rendkívüli sokszínűsége, valamint az európai-afrikai vándormadarak pihenőhelyeként betöltött fontos szerepe teszi a nemzeti parkot egyedülállóvá.





Látogatói programok és vezetések:

A Fertő-Fertőzug Nemzeti Park egész évben kínál idegenvezetéseket, természetesen az évszaknak megfelelő témákhoz kapcsolódva. Az idegenvezetésekre előre meghatározott időpontokban kerül sor és 3 órán át tartanak. A természetben tett kirándulások szilárd burkolatú utakon vezetnek. Az információs központ emellett időszaki kiállításokat és filmvetítéseket is kínál. A Fertő-Fertőzug Nemzeti Parkhoz hét település tartozik: Andau, Apetlon, Illmitz, Neusiedl am See, Podersdorf, Tadten és Weiden am See.







A nemzeti park területének 50 százaléka természetvédelmi magzóna, ahol nincs földhasználat. A természetvédelmi pufferzóna ezzel ellentétben nagyrészt kultúrtáj, ahol tájvédelmi intézkedések biztosítják a természeti értékek megőrzését.

A nemzeti park területeit 6 részre osztották: Apetlon–Lange Lacke, Illmitz–Hölle, Podersdorf–Karmazik, Sandeck–Neudegg, Waasen–Hanság és Zitzmannsdorfi-rétek.





A Fertő-Fertőzug Nemzeti Parkot 1993-ban alapították. A magyar oldalon már 1991 óta létezik a Fertő-Hanság Nemzeti Park. A védett természeti terület nemcsak Ausztria első országhatárokon átnyúló nemzeti parkja, hanem a Természetvédelmi Világszövetség által elsőként elismert nemzeti parkja is.





Kapcsolat:

Nationalpark Informationszentrum

Hauswiese, A - 7142 Illmitz

Tel. +43 (0)2175/3442

info@nationalpark-neusiedlersee-seewinkel.at



Az információs központ egész évben nyitva tart!

- Áprilistól-októberig H-P: 8-17 óráig; szombat-vasárnap és ünnepnapokon 10-17 óráig

- Novembertől-márciusig H-P: 8-16 óráig







Fertő-Fertőzug Nemzeti Park programok 2019. január - 2020. február - letölthető brosúra itt!

Komppal Rusztba vagy Mörbischbe

Hogy színesítsük a programot, a tó másik oldalának felfedezéséhez komppal indulunk Podersdorfból Rustba vagy Illmitzből Mörbischbe.

Letölthető 2019-es komp menetrend itt!

St. Martins Termálfürdő és Lodge







Európa egyik legvarázslatosabb és leglátványosabb természeti környezetében, a Fertő–Fertőzug Nemzeti Park szélén található a St. Martins Termálfürdő és Lodge. Tökéletes hely ínyenceknek és felfedezőknek: hangulatos és exkluzív négycsillagos superior menedékhely, valamint ideális kiindulópont a nemzeti park érintetlen természeti környezetében tett szafarikhoz.

A St. Martins termálfürdő és lodge tágas wellnessoázissal, napfényes fürdőrészleggel és öt különböző szaunával, valamint gőzfürdővel várja a kikapcsolódni vágyókat. A szálloda vendégei igazán különleges módon fedezhetik fel a Fertőzugot.



A termálfürdő nyitva tartása: 9-22 óráig

Utolsó belépési időpont 20 órakor







Falumúzeum Mönchhofban

2019. április 1-október 31.-ig

Nyitva keddtől vasárnapig és ünnepnapokon.

Nyitva tartás 10-18 óráig

Utolsó belépési időpont 17 órakor



Falu a faluban, a mezőgazdasági épületektől kezdve a különböző kézműves műhelyeken és mozin át egészen a templomig - ez mind megtekinthető a Haubenwallner család falumúzeumában, Mönchhofban (Barátudvar). Egy igazi, teljesen valóságos falucska a család egykori szőlőskertjében iskolával, vendégházzal, szatócsbolttal, mozival, hivatallal, postával, tűzoltósággal, különféle kézműves műhelyekkel és egy templommal. A szabadtéri múzeumban megismerhetjük a régi idők pannon kultúráját és az itt élők mindennapjait. A családot többször is kitüntették tevékenységükért.

Halbturn kastély

A kastélypark egész évben nyitva áll a látogatók előtt.

„Selyemút“ kiállítás

2019. április 12-november 10.-ig

Nyitva tartás keddtől-vasárnapig és ünnepnapokon 10-17 óráig



A halbturni kastély Burgenland legjelentősebb barokk épületegyüttese, amely egykoron a császári család vadász- és nyári rezidenciájaként szolgált. A tartomány északi részén található díszes kastély és park egész Burgenland egyik legértékesebb történelmi látnivalójának számít. A művészetek és a kultúra igazán fontos szerepet játszanak a halbturni kastély (Féltorony) életében. A vonzó kulturális programok, a számtalan színvonalas esemény, a kastély prémium borászata és borszaküzlete, valamint a Knappenstöckl kastélyszálló és étterem évről évre látogatók ezreit vonzza a kastélyba. A halbturni kastély, a történelem eme különleges helyszíne mindenképp megér egy látogatást.

Pamhagen Sztyepp Vadaspark

Nyitva tartás:

2019. március és október 10-17 óráig (belépés 16 óráig)

2019. áprilistól-szeptemberig 9-18 óráig (belépés 17 óráig)



A Pamhagen Sztyepp Vadasparkban a látogatók közvetlen közelről láthatják a régióban élő állatokat. A dámvadak, farkasok, hiúzok, mangalica sertések és racka juhok mellett egy kengurupár is megcsodálható. A mintegy 13 hektárnyi parkban 50 állatfaj látható.





Ha erre jársz, itt szállj meg!

Községek több szálláslehetőséggel és kiemelt gasztronómiai ajánlattal:

Illmitz

Podersdorf

Apetlon

Frauenkirchen

Camping:

St. Andrä am Zicksee és Podersdorf





Kerékpárszervizek és kölcsönzők Burgenlandban







A kerékpárosok igazán otthonosan érezhetik magukat Burgenlandban: változatos és szerteágazó kerékpárútvonal-hálózat várja a sportág kedvelőit a Fertő tótól a napsütötte Közép-Burgenlandon át egészen Dél-Burgenland dimbes-dombos vidékéig. A Fertő-Fertőzug Nemzeti Parktól a szelíd dél-burgenlandi dombhátakig.

Aki igazi kényelemre vágyik, az a helyszínen található számtalan szerviz- és kölcsönző egyikében bérelhet kerékpárt. További információk a foglalás menetéről, a költségekről és a kerékpárokról a szervizállomásoknál szerezhetők be.

Kerékpárkölcsönzés itt!

Aktuális rendezvények Burgenlandban

Libafesztivál - 2019. október-november

Ôsszel a libából készült fogásoknak fôszezonja van Burgenlandban. Ez elegendô indok arra, hogy a Gans Burgenland fesztivállal megfelelô módon megünnepeljék a tartomány titkos címerállatát.



A számtalan kisebb rendezvény mellett hét nagy gasztronómiai fesztivál is várja a látogatókat kézmûves termékekkel, élôzenével és gyermekprogramokkal, valamint természetesen libából készült különféle finomságokkal:



- az Alles Gans Bad Sauerbrunnban (10.04–06.)

- a Vila Vita Ínyencfesztivál Pamhagenben (10.12.)

- a Gans Burgenland Ínyencfesztivál Rustban (10.11–13.)

- az Oggaui Libafesztivál (10.12. és 13.)

- Podersdorfban a Libafelvonulás (10.18–20.)

- a Festum Martini Novum (11.09–11.) a dél-burgenlandi St. Martin an der Raab településén

- és a Márton-napi ünnepségek a közép-burgenlandi Markt St. Martinban (11.01–11.)

A fenti helyszíneken rendezett fesztiválok mind-mind a regionális ízek és a libából készült specialitások különleges ünnepei. Az ínyencfesztiválokon való részvételt izgalmas szállásajánlatok egész sora teszi még vonzóbbá.

További programok, rendezvények szerte Burgenlandban itt!







További információk a Burgenlandi kerékpárutakhoz:

Burgenland Tourismus GmbH

Johann Permayer-Straße 13, 7000 Eisenstadt

Tel. +43/2682/63384-0

www.burgenland.info

info@burgenland.info

facebook.com/visitburgenland

instagram.com/visitburgenland





TOP kerékpártúrák Burgenlandlandban

Letölthető kerékpáros kiadvány tippekkel a Fertő tó, Közép- és Dél-Burgenland kerékpárútjaihoz:





szálláslehetőségek, térképek, turisztikai információk, hasznos alkalmazások- és webhelyek

