2017.04.20. 0

(x)

Hogyan válasszak kerékpárt? A Superior szakértői segítenek!

Superior tesztlehetőség minden hétvégén

Nem akármilyen SUPport-tal rukkolt elő a Superior márka forgalmazásában élen járó eBIKE.hu és a márka által szponzorált Superior Újbuda MTB SE.

Mindannyian tudjuk, hogy kerékpárt vásárolni összetett dolog és hosszútávú döntés: Milyen fajta bringát vegyél 29er-t vagy 27-est? Vagy nem is kell igazából MTB jó lenne egy cross-trekking? Milyen árfekvésben gondolkodj, és mekkora vázméret való neked?

És a lényeg, amit egy bolt állványán sosem sem fogsz megtudni: Hogy muzsikál terepen a bringa?

Gyere és próbáld ki velünk élőben, valós körülmények között, egy felszabadult tekerés keretein belül leendő kerékpárod!

Az olcsó és kényelmes online vásárlás előnyeit élvezheted, de nem kell zsákbamacskát venned

2017-ben valós körülmények között is kipróbálhatod a Superior egyes modelljeit. Nem akármilyen gépeken tekerhetsz: ha egy kedvező árú aluvázas montira vágysz, választhatod azt is, de ha kipróbálnád mennyivel tud többet kihozni belőled egy karbonvázas gép a maga 8-9 kilogrammos tömegével, arra is lehetőséget biztosítunk!

eBIKE.hu: - Az gondoljuk, ez egy nagyszerű márka, és idén sokkal nagyobb hangsúlyt fektetünk rá a korábbi évekhez képest. Emellé dukál egy komoly support. Cikkeinkben mindent meg fogunk mutatni a márkáról, amit tudnod kell, köztük azt is, milyen technika segítette XCO dobogós helyezéseihez Búr Zsoltit.

A forradalmi kezdeményezést a csapatvezetőkkel egyeztetve közösen alakítottuk ki, nagyon büszkék vagyunk rá, hiszen hasonlóan rendszeres, könnyen elérhető valós próbalehetőségről nem tudunk a környezetünkben!

A jelentkezés egy teljesen egyszerű Google form-on történik név és emailcím megadásával, amire az Újbudások válaszolnak 1-2 napon belül a részletekkel.

Jelentkezz most!

Hogyan jött az ötlet hogy új Superior bringákat „dobjatok be” tesztelésre?

Az alapvető elképzelés megvolt korábban, hogy a bringáinkat közelebb kell vinni a vásárlókhoz. Persze bele lehet szubjektíven szeretni a monitor előtt ülve avagy egy áruházban sétálva egy bringába, de koránt sem biztos, hogy az úgy fog viselkedni, ahogy elképzelted. Rengeteg technológia van ma már, amik a leírásokban nagyon jól hangzanak, de aki nem próbálja őket, nem érzi hasznosságukat, és csak bullshitnek gondolja, pedig a fejlesztések nagy része valóban előre visz.

Könnyű manapság kerékpárt vásárolni?

Igen is meg nem is. Dunát lehet rekeszteni a márkákkal, bringa-szakágakkal, boltokkal, ez előny is, meg nyilván a bőség hátrányokkal is jár. Nem lehet 10 bringám, de akkor melyik legyen?

Egy hiperben szűk választékból fognak rád tukmálni valamit, ha egyáltalán kapsz bármi segítséget. Weben pedig a vásárlónak eléggé naprakésznek kell lenni, hogy 5-10, - de nyugodtan írhatnék 50-100-at is - ajánlatból ki tudd választani a saját elvárásaidnak megfelelő modellt. Kezdjük a felhasználási területtel, mint gyakori dilemma: tetszik a fixi, vagy a fatbike, becsípődik az embernek, és nehezen látja az ellenérveket. Aztán ott van vázméret is, amivel már eleve jelentősen szűkül a kör. Egy boltban meg nyilván a pénz az, ami gátat szab az elképzeléseknek.

Ebben elég nagy segítséget ad a tesztlehetőség.

Ezt csak élőben tesztelve lehet kipróbálni, mennyivel jobb egy precíz váltás, vagy könnyű váz, egy Remote lockout a vállról zárhatónál, vagy egy jól személyreszabott olaj/levegős villa. szóval mennyivel tud többet egy új, friss eresztésű Superior az olcsóbb de ezer kompromisszumot rejtő használt montinál, aminél borítékolható a hajtáscsere, fékgenerál, az ismeretlen előélet, a „ki nem mondott múlt” :)

Hol lehet próbálni?

Jelenleg az Újbudások segítségével a Kamaraerdőben vannak szombatonként a közös tekerések, ahol kint vannak a tesztbringák, és előzetes egyeztetéssel lehet mennyi velük.

Mik az elvárásaitok a programmal kapcsolatban?

Hosszútávban gondolkodunk, szeretnénk minél több Superiort látni az emberek alatt a városban és a versenyeken egyaránt :) De erre az évre csak azt tűztük ki célnak, hogy minél többen megismerjék valójában ezt a márkát, amit a mostani kondíciók mellett kijelenthetjük: hazai kínálatból meglátásunk szerint közel - ha nem - a legjobb vételnek számít minden szerénységet félretéve.

Elég nagy a harc, de mi ezt szeretjük, mert tudjuk, hogy a multikkal és a külfölddel szemben is vannak komoly ellenérvek, amikben mi sokkal jobbak vagyunk. Mondhatjuk a garanciális ügyintézés, az alkatrészutánpótlás előnyeit, vagy a hazai vállalkozások és gazdaság támogatását.

Nem csak kerékpárban, sőt talán nem is elsősorban kerékpárban voltunk eddig piacvezetők, hanem alkatrészben, de a Superior megállapodásnak köszönhetően már kerékpárban is nagy reményekkel kezdjük meg a felzárkózást.

Jelentkezz most az ingyenes tesztelésre!