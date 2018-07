2018.07.06. 0

Vertich Tamás

Superior & Rock Machine 2019

Amiért érdemes várni 2019-et.

Nemrég szlovákiában jártunk a Superior és a Rock Machine hazai forgalmazójának (Bikelogistics) jóvoltából a 2019-es termékbemutatón. A nyálcsorgatás és fotózás mellett néhány modellt meg is tekerhettünk egy rövid ideig, ami alapján bizton állíthatom, van mire várni 2019-ben.

Elsőként a Superior merevfarú csúcs montit, a Team Issue-t próbáltuk ki. Jelentős változás itt nem történt, a jól bevált geometriát és anyaghasználatot követték, hiszen ami jó azon nem feltétlenül kell változtatni. Fullosan felszerelt montitól azt kaptam amire számítottam.

Egy roppant jól irányítható, nagyon merev, igazán átgondolt bringát. A mai technikai szintnek megfelelően minden benne van, elöl-hátul átütő tengely a megfelelő merevség érdekén, szépen kidolgozott váz – ötletes, hogy figyeltek a bowden vázba lépésére, hogy véletlenül se törjön meg, amikor befűzik azt. Tudom, hogy apró részlet, mégis felettébb hasznos, hogy a vázméret mellett a javasolt felhasználói testmagasságot is feltüntetik (mivel általában gyártónként eltérnek ezek az értékek).

Mivel az idő szűkösen állt csak rendelkezésre, teszt helyett inkább csak egy gyors kipróbálásra volt lehetőségem. Még két modellt gyorsan el is vittem egy-egy körre, elsőként a Rock Machine Blizzt. Ez egy karbon trail bringa, 1x12-es edge szettel szerelve. A Superiorhoz hasonlóan ezt a kerékpárt is átütőtengellyel vértezték fel és szintén odafigyeltek a bowdenek ergonómiájára. A hajtásoldalon a karbon váz keresztmetszete nagyobb, tengelytávolsága (1135 mm) éppen optimális felfelé és lefelé is. Tökéletes ár/érték arányű maratonozós bringa.

Végül egy Rock Machine Gravelride 500-ast gurítottam el gyorsan. Alu vázas, átütőtengelyes és elöl6hátul hűtőbordás tárcsafékek. Az első villába és a hátsó támvillába integrált felfogatási pontok kerültek a csomagtartóknak és sárvédőknek, ha hosszú túrára indulna vele az ember (megjegyzem, jó döntés egy ilyen bringát választani erre a célra). Gondolva a professzionális felhasználókra, előkészítették a zárható teleszkópos gyeregcső kábelezésnek is a helyet. Akik ezzel járnának hétköznap munkába és hazafelé esetleg az ösvényeken keresztül csapatnának kicsit, nem lőnek bakot ha ezt választják.

