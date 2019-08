2019.08.28. 0

Beszámoló az Úttárs 24 órás MTB maraton és piknikről

Idén augusztus végén lezajlott az év egyetlen 24 órás MTB versenye, méghozzá jelentős sikerrel!

Medencés 24 órás verseny még nem volt!

Rekerdidő, mindössze 1-1,5 hónap alatt szervezte meg a Superior Racing Team az egyébként hiánypótló 24 órás versenyt. A helyszín kiválasztása - a Budapest közeli törökbálinti Fortuna Kemping - tökéletes volt minden szempontból. Az infrastruktúra, a megközelítés hibátlan, valamint a versenyzők, kisérők kényelmét a 24 órában használható úszómedence is szolgálta.

3 km dimbes-dombos emberpróbálás

A dimbes-dombos versenypálya első próbára mindenkinek feladta a leckét, hiszen meglehetősen embertpróbálóra sikerült. A három km-es körön, mely egy része erdőben és domboldali réten haladt, egymást érték a lejtők és emelkedők, valamint az éles de élvezetes kanyarok, összességében 80 méter szinttel körönként.

A bátrabbaknak ugrató is színesítette a kijelölt pályát

Búr Zsolt a bátrabbaknak két Eleminátor ugratót is beépített a pályába a fotósok nagy örömére. A pályajárás alkalmával a versenyzők zöme meghökkent ezen a kihíváson, de a verseny előrehaladtával és a pálya begyakorlásával egyre inkább az a vélemény kapott hangot, hogy végre igazán megmérettettünk és ennek a pályának a legyőzése 24 órán keresztül igazi kihívás volt.

A Prévo Kft. mint fő támogató és névadó, két dolgozói Úttárs csapattal is képviseltette magát, mely két csapat fej-fej mellett küzdve és egymást is segítve végül azonos kör számmal végezte a versenyt.

Néhány hihetetlennek tünő adat két kiváló versenyzőtől egyéniben:

Hudák Szilvia összesen 46 kört tett meg, ezzel 138 km-t tekert és 4462 méter szintet gyűjtött, ami körülbelül a Mont Blanc magassága. Ladányi Miklós 73 körön át elképesztő 219 km-t tekert és 7081 m szintet abszolvált.

Fantasztikus teljesítmény egyéniben ezen a nehéz pályán!

A jótékonykodás sem maradt el a versenyen

A verseny önmagán túl a Superiorok hitvallásának megfelelően jótékonysági célokat is szolgált, hiszen a 3 órás jótékonysági futam és a másik támogató a jarritos üdítőital értékesítéséből származó bevételét Vaszil György parasportoló számára ajánlották fel. A befolyt 250.000 Ft-tal jelentősen hozzájárulva György fekvőbringájának beszerzéséhez.

Jövőre is lesz?

A szervezők nem titkolt szándéka volt, hogy siker esetén évente megismételjék a 24 órás versenyt. Az indulók száma (17 csapat, 24 fő egyéni induló) és a pozitív visszajelzések alapján, Sós Sándor szervező azzal a mindenki számára üdvös közléssel zárta az idei egyetlen 24 órás versenyt, hogy 2020 tavaszán 12 órás, 2020 nyarán pedig újra 24 órás verseny szervezésére készül a csapat.







Kölcsönös elégedettség minden szempontból

Szabó György a Prévo Kft. tulajdonosa is maximálisan meg volt elégedve a régi idők szellemiségét, nyugalmát, hangulatát idéző rendezvénnyel, így bizonyos, hogy 2020-ban is lesz Úttárs 24 órás csapatválttó.

Nem csupán a Főváros, de Törökbálint is gazdagabb lett ezzel egy nívós sportrendezvénnyel, a hagyomány folytatása jegyében Törökbálint alpolgármesterei Földvári László és Géczy Krisztián adták át a dobogósok díjait.

Várjuk tehát a 2020-as 24 órás MTB verseny pontos időpontját és kiírását!

