2018.04.24. 0

(x)

Gál László - Specialized Brand Ambassador

Bemutatkozik a Specialized magyar márkanagykövete.

A Specialized márkát mindig is innovatív és úttörő fejlesztéseiért, valamint jól átgondolt termékeiért szerettük. A cég a marketingben és a brand építésben is élen jár a kerékpáros piacon, kialakítva olyan egyedülálló marketing csatornákat is, mint pl. a márkanagykövet (brand ambassador) szerepe a cég termékeinek népszerűsítésében. Aki esetleg nem ismeri ezt a fogalmat, talán ismeri trail/enduros berkekből Hannah Barnes nevét, vagy ha azt nem is, a mosolyát biztosan. Ő például a Specialized Woman márkanagykövete, aki elsősorban nem az enduro versenyzésen keresztül, hanem sokkal inkább a minden napok bringázásain, túráin keresztül, illetve utazásai során ismerteti meg a nagy S-el járó életérzést mindenkivel.

Magyarországon a Specialized hazai forgalmazója az idei évre szintén továbbgondolta marketing tevékenységét és bevezeti itthon is a márkanagyköveti vonalat. Míg MTB kategóriában Pósa Peti, addig országúti vonalon Gál László képviseli a Specialized márkát, aki aktív kerékpáros és kerékpáros aktivista egy személyben. A vele készült rövid bemutatkozó videónkat itt láthatjátok először:

A legfrissebb infókért figyeljétek a Specialized Hungary facebook oldalát!

Ajánló