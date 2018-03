2018.03.14. 0

Pósa Peti - Specialized Brand Ambassador

Bemutatkozik a Specialized magyar márkanagykövete.

A Specialized márkát mindig is innovatív és úttörő fejlesztéseiért, valamint jól átgondolt termékeiért szerettük. A cég a marketingben és a brand építésben is élen jár a kerékpáros piacon, kialakítva olyan egyedülálló marketing csatornákat is, mint pl. a márkanagykövet (brand ambassador) szerepe a cég termékeinek népszerűsítésében. Aki esetleg nem ismeri ezt a fogalmat, talán ismeri trail/enduros berkekből Hannah Barnes nevét, vagy ha azt nem is, a mosolyát biztosan. Ő például a Specialized Woman márkanagykövete, aki elsősorban nem az enduro versenyzésen keresztül, hanem sokkal inkább a minden napok bringázásain, túráin keresztül, illetve utazásai során ismerteti meg a nagy S-el járó életérzést mindenkivel.

Magyarországon a Specialized hazai forgalmazója az idei évre szintén továbbgondolta marketing tevékenységét és bevezeti itthon is a márkanagyköveti vonalat. Nagy örömünkre szolgál, hogy MTB oldalon csapatunk oszlopos tagját, Pósa Pétert választották erre az új szerepre, így első kézből kaphatunk választ Petitől arra, hogy pontosan mit is jelent ez a program.

Pósa Peti

"Nagy megtiszteltetésként ért a felkérés, hiszen már évek óta használok különféle Specialized bringákat és kiegészítőket, ennek köszönhetően pedig igazi Speci-fanná váltam. Így különösen nagy öröm, hogy ilyen formában is megoszthatom másokkal, amit nekem jelent ez a márka.

Fontos az elején kihangsúlyozni, hogy ez az együttműködés nem szponzoráció, hanem egy közös munka a hazai forgalmazóval, aminek a célja a márka és a termékek népszerűsítése.

Szeretnénk minél több hazai bringással megismertetni a Specialized szellemiségét, bemutatni a legújabb fejlesztéseket, különlegességeket, termékújdonságokat.

Ehhez készítünk majd rengeteg kép- és videó anyagot, és szervezünk közös bringázásokat is, ahol sokkal személyre szabottabban tudják majd az érdeklődők kipróbálni a legújabb modelleket, fejlesztéseket. Az idei évben némileg átalakul a Test the Best program is, a változás célja pedig szintén az, hogy még személyesebb legyen a kapcsolat a márka és az érdeklődők között.

Ezt a személyes kapcsolatot fogom én márkanagykövetként segíteni, a Specialized szakkereskedő partnerein kívül engem is nyugodtan lehet kérdezni, keresni. Kérdezni pedig bármit lehet, legyen szó egy-egy adott kerékpárról, kiegészítőről, ruházati termékről, vagy akár szerviz-tippről. Szívesen látok bárkit magam mellett egy-egy bringázás alkalmával is, de fogok szervezni nagyobb közös tekeréseket is, ahol kötetlenül lehet dumálgatni a montizás szépségeiről.

Én ugyan versenyzem is enduro szakágban, ami még komplexebb képhez segít, hiszen extrémebb körülmények között is használom a Speci termékeket, de ettől függetlenül én is csak egy lelkes, amatőr bringás vagyok, aki kétgyermekes családapaként, munka mellett kerékpározik – szívből, mert szeretem ezt a sportot, az életem része gyermekkorom óta."

Kövessétek Peti kalandjait Specialized bringája nyergében

