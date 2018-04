2018.04.04. 0

Simon Ádám

Egy bringa mindenre?

Cube, Kross, Merida és Scott mountainbike körkép

...bár hegyi ösvényekre készültek, komfortjuknak és sokoldalúságuknak köszönhetően alkalmasak tókerülő kerékpártúrák, csomagos-kirándulások, vagy akár hétköznapi közlekedések teljesítéséhez is.

Miközben a kerékpártípusok egyre inkább szegmentálódnak és a különböző felhasználási igények alapján speciális kategóriákba csoportosulnak (például országúti vonalon a gravel, vagy az aero, illetve mountainbike kategóriában az all-mountain, enduro, xc, stb.), a piacon egy ezzel a tendenciával ellentétes igény is folyamatosan jelen van...

Egyetlen bringát "minden" felhasználási körülményre

Míg hazai viszonylatban sokan anyagi lehetőségeik miatt nem engedhetik meg maguknak, hogy egynél több kerékpárjuk legyen, tőlünk nyugatabbra főként a praktikum áll a jelenség hátterében. Az egyre jobb minőségű kerékpárokkal ugyanis azok is belekóstolnának az erdei ösvényeken gurulásba, akik számára amúgy a komfort is kiemelt szempont. Számukra lehetőség a sárhányó, csomagtartó, vagy akár a kitámasztó felszerelése is.

Idei mountainbike körképünkhöz azokat a nagyjából 300ezer forint értékű, 29"-es kerekű, merevfarú, tárcsafékes, minőségi hegyibringákat kerestük, amelyek felszereltsége a belépő-szinthez képest magasabb minőséget képvisel, de kialakításukban alkalmasak a többcélú felhasználásra is. Olyan Cube, Kross, Merida és Scott bringákat mutatunk be, melyek bár hegyi ösvényekre készültek, komfortjuknak és sokoldalúságuknak köszönhetően alkalmasak tókerülő kerékpártúrák, csomagos-kirándulások, vagy akár hétköznapi közlekedések teljesítéséhez is.

Cube Attention SL A "legmindenebbre" jó mindenes monti.

Kross Level 6.0 Túramonti hosszútávra.

Merida Big.Nine 500 A legmontisabb mindenes.

Scott Aspect 910 & 930 Sokoldalú Scott duó.

