2018.04.04. 0

Simon Ádám

Cube Attention SL gyorsteszt

A "legmindenebbre" jó mindenes monti.

A kipróbált bringák közül a Cube paripa volt az arany középúton. Terepen, dózeren, akár hétköznapi felhasználás mellett rosszabb útviszonyokra, vagy hosszabb túrákra is ideális.

Az Agile Ride Geometry-nek (ARG) köszönhetően az Attention SL egy stabil és jól irányítható bringa terepen, a Shimano Deore és XT 2x10 sebességes hajtás meredek helyzeteknél jött jól. A 2.25-ös gumik száraz talajon kielégítően tapadtak és a 100 mm-t mozgó RockShox villa a rázós úton vette jól az akadályokat.

Nem kifejezetten versenygép. Nyilván egy-egy hazai maratonon elindulhatsz vele, ha szeretnél, de igazán elemében az élvezetes, sport jellegű tekeréseken van és kényelmes üléspozíciójának köszönhetően hosszabb túrákra is bátran bevethető. Nem véresen verejtékező küzdelmekre, hanem élményszámba menő, izgalmas tekerésekre született.

Megjelenésében vagány, ízléses kék a váz és az alkatrészek is, illetve a vázban elvezetett kábelekkel és a szépen formázott vázcsövekkel elismerő pillantásokra számíthat. Többrétegű fényezést is kapott, hogy intenzív felhasználás mellett is hosszú évekig eredeti pompájában ragyoghasson.

