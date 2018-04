2018.04.04. 0

Scott Aspect 930 és 910 bemutató

Sokoldalú Scott páros

A Scott bringáit ugyan nem volt alkalmunk kipróbálni éles körülmények között (Nektek viszont lehetőségetek lesz rá a Tesztnapon), két olyan modellt ismertünk meg egy picit a 300ezres ár alatt, illetve felett, melyek méltán szerepelhetnének sokak vágyálmai között. Az Aspect széria jól kiforrott alumínium vázában kábel-elvezetés növeli a letisztult megjelenést és a gondosan összeválogatott, a vázhoz színben is passzoló alkatrészek ízléses összhatást keltenek, amit még a drágább modellek is megirigyelnének.

Az Aspect széria sokoldalúsága abban rejlik, hogy a 29"-es kerekekkel és a 100 mm-t mozgó RockShox (vagy SR Suntour) teleszkóppal egy rossz minőségű dózerúton, de még a göröngyös hegyi útvonalakon is élvezetes marad a kerékpározás (a kerékpárutak töredezett aszfaltjáról nem is beszélve).

A felszereltséget illetően természetesen a 910-es modell az, amelyiket szívesebben választanánk (az alacsonyabb szám magasabb felszereltséget jelöl), ám a 930 exkluzív fekete/arany (hívhatnánk fekete/sárgának is, de az nem olyan menő) színvilága miatt nincs oka elégedetlenkedni annak sem, aki inkább ezt választja. Hogy konkrétabb legyek: a magasabb felszereltség alatt a Shimano Deore XT váltót és Rock Shox 30 villát értem a Shimano Deore váltóval és SR Suntour XCR telóval szemben, de mindkét modell Ritchey és Syncros komponensekkel, valamint Kenda Slant külsővel van felszerelve,

Mint említettem, a geometria kifejezetten kényelmesre sikeredett, ami a sárhányó-, csomagtartó- és akár kitámasztó felszerelését is lehetővé tevő vázkialakításnak hála akár többnapos, csomagos kerékpártúráknál is megállná a helyét, de az sem lenne szentségtörés, ha hétköznapi, városi terepen vetnéd be (pláne, ha figyelembe vesszük sok közút állapotát).

