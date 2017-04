2017.04.03. 0

Simon Ádám

Cobi

Kerékpár-felokosító (7+1 az 1-ben) kütyü.

Van az úgy, hogy az ember tesztel egy lámpát, vagy egy komputert, de általában egyszerűen körülírható, hogy mi is az az izé, amiről a cikk szól. A Cobit ezzel szemben nem olyan könnyű egy szóban leírni, mert egy afféle kerékpár-felokosító eszközről van szó; mindjárt ki is fejtem, hogy miről beszélek.

Megállapítás #1

Ez egy kerékpáros lámpa extrákkal

No igen, egyértelmű, hogy ez egy lámpa, mert van rajta egy nagy, fényt kibocsátani képes felület, ami helyzetjelzőként is funkcionál, plusz lehet váltogatni a tompított és a reflektor üzemmódok között, sőt, fényérzékelőjének segítségével mindezt magától is képes szabályozni.

A Cobi testét a kormány közepére lehet felhelyezni, így éppen középen lesz a fő világítási forrásunk. Vezetékkel kapcsolódik hozzá egy ötgombos (jobbra, balra, fel, le és egy középső gom) kezelőszerv, amit a markolat mellé célszerű rögzíteni, hogy a kormány elengedése nélkül is elérhessük. A Cobira egy adapter segítségével rátehetjük okostelefonunkat, ami a Cobi appon keresztül a fedélzeti komputer kijelzőjeként fog funkcionálni. Ezzel az appal tudjuk beállítani a kívánt fényerősséget, illetve azt, hogy a kezelőgombokkal melyik két világítási mód között váltogathassunk (én az automata és a reflektor módokat lőttem be).

Opcionálisan egy hátsó lámpát is felszerelhetünk, ami vezeték nélkül kommunikál a fejegységgel, így annak világítását szintén a kormányról tudjuk vezérelni (vagy a környezeti fény függvényében a Cobi automatikusan kezeli).

Index

A hátsó lámpa ezen kívül kialakításának köszönhetően irányjelzésre is alkalmas, amit a jobb és a bal kezelőgombokkal lehet működtetni. Ugyan elég jól látszik, a köztudatban (és a KRESZben) nincs benne ez a fajta irányjelzés, úgyhogy csak a karlendítés mellé kiegészítésként alkalmazandó.

Féklámpa

Elvileg a GPS-adatokból mért sebességváltozás alapján féklámpa funkcióval is kéne bírnia a hátsó lámpának, ám ezt nekem sehogy sem sikerült kicsikarnom belőle - pedig ez tán még hasznosabb is lenne, mint az index (Az egyik promóvideóban egyébként ehhez a funkcióhoz megjegyzésként odaírták, hogy szoftverfrissítésre vár még).

Mind az első-, mind pedig a hátsó lámpa fényereje messze meghaladja a KRESZ által előírt értékeket, tökéletesen alkalmas teljes sötétségben kerékpározáshoz (a reflektort illendő tompítottra váltani, ha jönnek velünk szemben).

Okostelefon (Android és iOS) nélkül egyébként a Cobinak csak a világítás üzemmódját tudjuk használni, azt is elég nehézkesen. A világításnak ezen kívül is van még szerepe, mindjárt ki is fejtem a 3. megállapításban.

Megállapítás #2

Ez egy csengő

A magyar KRESZ azt mondja, hogy a hangjelzésre alkalmas eszköz a kerékpáron csak csengőhangot adhat ki, és mivel ez a Cobi hangjelzésére is ráillik, hatásosan használható hangjelzésre vagy csengetésre is. A kormányon lévő kezelővel lehet pittyegtetni és tapasztalatom szerint működik a figyelemfelkeltő funkciója.

Megállapítás #3

Ez egy riasztó

Hölgyeim és Uraim, a Cobi - szerintem - legnagyszerűbb funkciója a mozgásérzékelős tolvajkergető riasztó funkció. Miután lelakatoltam a bringát, a Cobi appban rányomok a kis lakatra és ahogy az autók szokták, a Cobi blip-blipel (vagyis hang- és fényjelzéssel nyugtázza a beriasztást). Innentől kezdve, ha valaki megmozdítja a kerékpárt, a Cobi először csak egy rövid figyelmeztetőt csippant, majd további molesztálás hatására hangos szirénázásba és villogásba kezd elöl és hátul is. A riasztót inaktiválni szintén az okostelefonos appon keresztül lehet (ja és természetesen először párosítani kell a telefont és a Cobit, úgyhogy nem lehet más okostelefonnal sem lenyúlni).

Megjegyzés: a párosítás nagyon könnyedén ment Androidos és iPhone telefonnal is. Az eszközök firmware frissítése néha csak sokadik alkalommal sikerült Android rendszeren.

Oké, de mi van akkor, ha éjszakára hagyom ott a bringát valahol, de a kivehető akkut elviszem magammal tölteni?

Kérem szépen, legnagyobb meglepetésemre, a Cobi még két nap pihenő után is riasztott, amikor megmozdítottam, az erre a célra integrált biztonsági akkunak köszönhetően... zseniális.

A Cobit leszerelni nem egyszerű, egy imbusz segítségével kell négy helyen csavarozgatni, úgyhogy levadászni sem lehet feltűnésmentesen.

Megállapítás #4

Ez egy navigációs eszköz

Nos, ez a funkció persze nagyrészt az applikációnak köszönhető, ám a Cobi nem pusztán a kerékpárra felszerelt eszköz, hanem a hardware és software által nyújtott szolgáltatások összege (ha értitek mire gondolok). Egyik a másik nélkül nem lenne teljes. Így tehát, ha már van egy okostelefonról irányítható lámpaként is funkcionáló riasztód, akkor milyen tökjó, ha még navigációra is használhatnád. A Cobi által használt térkép meglepően részletes (olyan nyomvonalakat is ismer, ahol évente talán egy-két túrás jár), ám nem ismeri az összes újonnan épült kerékpárutat (pl. a Szilas-patak mentit). Bár megadható, hogy milyen típusú kerékpárom van, ettől még simán bevitt a dzsindzsába országúti kerékpárral is, ergo a navigációnak mindegy a kerékpár típusa.

Ezzel együtt városban közlekedésnél, akár turistaként, akár városlakóként új címekre kerekezésnél jó támpontot nyújt a Cobi navigációja. Jellemzően keresi a nyugodt útvonalakat (de megadhatod neki, hogy Te nagyon gyorsan akarsz haladni), gyorsan újratervez és egész pontosan belövi a várható érkezési időt is.

Megállapítás #5

Ez egy fitnesz kütyü

Bluetooth pulzusmérővel a Cobi jelzi a kerékpározásunk intenzitását, az elégetett kalóriákat és az ilyenkor szokásos fittségi infókat.

Megállapítás #6

Ez egy kerékpár-rádió és kommunikációs eszköz

A telefonon tárolt zenéket az appon keresztül is lejátszhatjuk, ami vagy szólhat retrósan a telefonból, vagy akár bluetooth fülhallgatón keresztül is hallgathatjuk. Ugyanígy, ha bejövő hívásunk van, vagy mi szeretnénk hívást kezdeményezni, azt is megtehetjük a Cobi app elhagyása nélkül.

Megállapítás #7

Ez egy telefontöltő

Gondolom már elképzelted, hogy mobilod az igénybevételtől pillanatok alatt úgyis lemerül, de szerencsére ez nincs így. A giganagy Cobi akksiról micro usb, vagy lightning csatlakozón keresztül töltheted is készülékedet, így lemerülés kizárva.

Megállapítás +1

A Cobit hagyományos, kizárólag emberi erővel hajtott kerékpárral teszteltem és riasztója, valamint fejlett világítási funkciói miatt már eleve hasznos kiegészítőnek ítéltem. Ha azonban valaki elektromos kerékpárhoz használja, a fentebb felsorolt funkciókon felül a rásegítés mértékét és további beállításokat is kezelhet a Cobi kezelőfelületén keresztül.

Összegzés

Számomra a Cobi legerősebb funkciója a riasztó és a kormányról vezérelhető világítási funkciói viszik a pálmát. A navigáció gyakran változó úticélok, kirándulások és városlátogatások alkalmával jó tud jönni. És habár a navigációra, a zenelejátszásra, vagy a fitnesz funkciókra is könnyen lehet másik appot találni, a Cobi mindezeket a kerékpározás közben hasznos alkalmazásokat egyetlen appon belül kínálja, ami valljuk be, elég kényelmes. A közösségi finanszírozásból beindított projektnek van néhány gyermekbetegsége (navigációnál úttípusok kiszűrése, féklámpa funkció), de fiatal rendszer lévén, a frissítésekre nem kell sokáig várni, folyamatos a fejlesztés.

A Cobit az ebikeshop.hu-tól kaptuk kipróbálásra, köszönjük!

Még több infó a Cobiról itt:

ebikeshop.hu