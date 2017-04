2017.04.06. 0

Bryton Rider 100 és Rider 530 teszt

A Rider 100-as alap- és a Rider 530-as csúcsmodellt teszteltük.

Mostanra talán már elég sok bringás hallott a Bryton kerékpáros komputerekről, és valószínűleg pont abban a kontextusban, hogy ez az egyik legolcsóbb GPS-es kerékpáros komputer. Ahogy az ilyenkor lenni szokott, sokak fejében fordul meg, hogy vajon miért ilyen alacsony az ára, mivel tud kevesebbet, mint a többi márka hasonló készüléke, jó-e egyáltalán. Lelövöm a poént már az elején: a Bryton GPS-es kerékpáros komputereken nyakon csíphetők az „olcsósítás” jelei, de emellett tökéletesek arra, amire valók. A hazai kínálat mindkét végét kipróbáltuk, és ezennel közzé tesszük a tapasztalatokat.

Bryton Rider 100

Hiába ez a modell tudja a legkevesebbet, annyira kedvező az ára, hogy ezt ajánlanám a legszívesebben mind közül. Potom összegért (20.990 Ft) juthatsz hozzá egy GPS-jel vételére alkalmas, apró kerékpáros komputerhez, aminél az átlag bringásnak nincs is szüksége többre. Mérete kellemesen apró ahhoz, hogy ne befolyásolja túlzottan a bicikli összképét, de kényelmesen leolvashatók a kijelzőn megjelenő adatok. Gyorsan és pontosan érzékeli a műholdakat, bluetooth kapcsolaton keresztül szinkronizálhatjuk a rögzített útvonalakat okostelefonunkkal (és így a Stravával is), és kezeli az ANT+ kompatibilis mellkaspánt és pedálfordulat-mérő által felvett adatokat is.

Háttérvilágítását automatikusan ki- és bekapcsolja az aktuális napi naplementéhez és napfelkeltéhez igazítva (fél óra csúsztatással), de ezt manuálisan is állíthatod. A 100-as modellben nincs aktivitás közbeni gyorsmenü, vagyis ha éppen rögzíted az útvonalad, akkor nem fogod tudni módosítani a háttérvilágítás beállításait (erre az automata mód jó megoldás, kivéve, ha barlangokon keresztül tekersz).

A kijelzőn egyszerre maximum 5 adatot jeleníthetsz meg, de akár 5 külön oldalt is létrehozhatsz. Az 1,6"-os kijelzőn mutatott adatok jól olvashatóak, ám vélhetően ez az egyik modul, ami a kedvező árhoz hozzájárul. Meglehetősen fapados, olykor-olykor el is csúszik egy-egy sor pixel, de ez abszolút megbocsátható, és a használhatóságot nem - maximum a felhasználói élményt - rontja.

A menükezelés megszokást ignéyel, első blikkre kevésbé ergonómikus. A bal szélső gomb néha a "vissza" funkciót hívja elő, máskor pedig lapozni lehet vele, és amíg nem szoktál hozzá, könnyen eltévesztheted.

A telefonos applikáción szebb és színesebb formában tudod visszanézni a megtett útvonalakat. Érdekes, hogy bár nem jelzi ki menet közben a magasságadatokat, a szintdiagramot mégis kirajzolja utólag, így utólag le tudod csekkolni, hogy milyen magasságokig jutottál. A sorban következő Ride 310 modell már menet közben is kezeli a magasságot. A webes felület gyakorlatilag a mobil verzió felnagyított változata, gondolom első sorban a mobilos használhatóságra optimalizáltak.

A műszer rögzítése a konzolba forgatással történik, a konzolt pedig a mellékelt, különböző méretű gumikarikákkal lehet a kormányra fogatni. Egyszerű és stabil.

Ez mondjuk nem a Bryton, hanem a GPS-es kerékpárcomputerek sajátja, hogy ha nem indítod el az útvonal rögzítését, akkor ugyan kijelzi a sebesség adatokat, de távolságot nem rögzít hozzá, így az ODO érték (ha nyomon követnéd az összes megtett távot mondjuk a szervizelés ütemezése miatt) nem fog változni. A Bryton ezt a problémát azzal hidalja át, hogy felhívja a figyelmedet, ha haladást érzékel, és rákérdez, hogy el akarod-e indítani az útvonalrögzítést. Ügyes.

Bryton Rider 530

A „mindent tudó” 530-as modell egy valóban nagy tudású eszköz, nagy méretű, dizájnos házban (úgy látszik, mégiscsak felfogadtak egy szépérzékű tervezőt is). Gombokból itt már ötöt találunk (ki/bekapcs+világítás, oké/kör, vissza, lapozás le+gyorsmenü és lapozás fel), így a funkciók és menüpontok közötti navigálás is kényelmesebb. A gumizós konzolok mellett egy előrenyúló, csavarral rögzíthető konzolt is mellékelnek a kütyü mellé, amivel a stucnival egy vonalban, éppen középen tarthatjuk a Rider 530-at. Természetesen a Rider 100 funkcióit mind tudja, úgyhogy azokat nem írom le újra.

Adatátvitelhez még a wifit is képes használni, olyannyira, hogy ha párosítjuk az otthoni routerrel, akkor mobiltelefon vagy számítógép nélkül is szinkronizálható az eszköz. A párosítás hosszú és bonyolult wifijelszó esetén sűrű anyázásokat fog eredményezni, mert az ábécé betűi között oszlopos görgetéssel tudunk lavírozni, a kis- és nagybetű, valamint a számok között pedig még plusz egy váltással tudunk variálni. Szerencsére ezt csak egyszer kell majd beállítanunk (vagy maximum annyiszor, ahány routerrel használni szeretnénk). Nekem valamiért a munkahelyi, router-switch-tűzfal-kávéfőző-miafene útvesztőn keresztül érkező hálózaton nem működött a szinkron, az otthoni fali kimenet-router kombón át viszont pöpecül. A szinkronizálás kétirányú, egyrészt megy a felhőbe a rögzített edzés, másrészt érkezik a firmware frissítés és az online készített útvonal a navigációhoz. A szinkronizáció manuálisan kezdeményezhető a menüből.

Tartozékok

A nálam járt Rider 530 a fullextrás csomagban érkezett, vagyis volt hozzá pulzusmérő pánt és sebesség/pedálfordulat-szenzor is, természetesen ANT+ technológiával. Ezen felül wattmérővel és Di2 váltóval is szinkronba hozható, így a teljesítményt és az aktuális sebességfokozatot is nyomon lehet követni a 2,6"-os kijelzőn. Egy képernyőn egyszerre akár 12 különböző adatot is megjeleníthetünk (az elérhető 83-ból), csak közben a tekerésről se feledkezzünk meg. Az alapvető sebesség-táv adatokon felül maximum, minimum és átlagértékeket is mutat, körök esetén körre bontva (wattmérő esetén 3, 10 és 30 másodperces lebontásban is), mutatja a magasságot, az emelkedést/süllyedést, az aktuális emelkedő/lejtő meredekségét százalékban, a hőmérsékletet, pulzust, pulzuszónákat, a célig hátralévő időt és távot navigáció esetén, stb.

A rögzített edzéseket és útvonalakat a készüléken is vissza lehet nézni, kielégítő részletességgel - mobiltelefonon, vagy számítógépen persze színesebb és nagyobb lesz mindez.

Edzés

A Rider 530 nem csak arra jó, hogy utólag visszanézhessük, hogy merre jártunk, hanem komoly edzőpartnerként is megállja a helyét.

Amikor hozzám került az eszköz, már nem találtam olyan funkciót, hogy telefonos appon keresztül tudjak rá edzést feltölteni, de ismerősök elmondásai alapján egy korábbi verzióban még volt ilyen lehetőség. Jelenleg a kütyü menüjén keresztül lehet edzést létrehozni, amit aztán el is menthetünk későbbi felhasználásra.

Alap edzés

Bemelegítés, munka és levezetés blokkokat állíthatunk be. A blokkok közötti váltást végezhetjük manuálisan is, vagy megadhatunk kalória, idő vagy táv értékeket, de célértéket is beállíthatunk tempó, pulzus, maximum pulzuszóna vagy laktátküszöb pulzuszóna alapján.

Intervall edzés

A bemelegítés és levezetés megadása mellett beállíthatjuk az intervallum alatt végzendő munkát, a pihenőt és az ismétlésszámot, és akár több ilyen különböző részfeladatot is megadhatunk.

A komputerre gyárilag fel van töltve két felmérő edzés is, ami segít megállapítani a pulzuszónákat. A körszámlálást az idő és táv mellett egy konkrét GPS koordinátához is köthetjük, ami annak kifejezetten előnyös, aki mondjuk egy versenypályán megy körbe-körbe, többször egymás után.

Navigáció

Tapasztalataim szerint jócskán fejlesztést igénylő, de mindenképp hasznos és jóságos funkciója az eszköznek a navigáció, vagyis – pontosabb kifejezéssel élve – a nyomvonalkövetés. Követendő nyomvonalat három módon lehet létrehozni.

Bryton app

A mobiltelefonos appon vagy a webes felületen egy google térképen lehet pontokra bökni, amik között automatikusan berajzolódik az utcákra tűzött útvonal. A két pont közé így berajzolt útvonalat viszont nem lehet már manuálisan huzogatni, úgyhogy, ha tudod, hogy az egyik elágazásnál a másik nyomvonal jobb lenne, mint amit a program berajzolt, akkor előbb oda kell egy pontot tenned, majd aztán csak a célhoz. Kis gyakorlással jól használható ez a módszer, ráadásul az ilyen módon elkészített útvonalaknál még utcaneveket is kiír a Rider 530. Az elkészült útvonalat feltöltheted a szerverre, majd a Rider 530-ra egy wifis szinkronnal tudod lehívni (bluetoothon keresztül nem működik). Az így letöltött útvonalak nem tárolódnak tovább a szerveren, vagyis, ha törlöd a készülékről, akkor újra létre kell majd hoznod, ha újra használni szeretnéd.

Navigáció előzőleg rögzített útvonal alapján

Ha már egyszer végigjártál egy adott útvonalat, akkor a Rider 530 menüjéből visszakeresve abból is létrehozhatsz tracket, amin aztán végigvezet a komputer. Ennek a funkciónak a nagy hiányossága, hogy nem lehet "visszafelé"-módba állítani, vagyis a track-en a start és a cél nem cserélhető fel, ami akkor okozhat nehézséget, ha vissza szeretnénk találni oda, ahonnan jöttünk. Tegyük fel, eljutottál A-ból B-be, ott megpihensz és szeretnél visszatalálni B-ből A-ba. Az előzőleg rögzített útvonalból útvonalat generálsz és rányomsz az indulásra. Mivel éppen a B ponton ácsorogsz, a Bryton boldogan értesít, hogy megérkeztél és nem mutat semmi mást a képernyőn. Ezt úgy lehet kiküszöbölni, ha indítás előtt egy picit eltávolodsz a B ponttól és akkor már láthatod a nyomvonal rajzát a kijelzőn.

Útvonal feltöltés USB kábelen keresztül

A készülékre egy USB kábelen keresztül közvetlenül is feltölthetsz gpx kiterjesztésű fájlokat, amiket aztán az eszköz képes kezelni. Megjegyzés: egy ilyen felmásolási próbánál valahogy nem sikerült megfelelően szétválasztani a számítógépet az eszköztől és sikerült teljesen megfagyasztanom a Rider 530-at. Se reset, se akkulemerülés, semmi nem segített. Végül egy szervizprogrammal sikerült feléleszteni, de minden adat elveszett a készülékről, úgyhogy kábeles kapcsolatnál körültekintőbbnek kell lenni.

Apró, de nem végzetes probléma, hogy nekem soha nem mutatott előre a nyomvonalam. Az irányomat jelképező kis nyíl 12 órát mutatott, de a nyomvonal olyan 11 órához tartott mindig, mintha folyamatosan driftelnék (a készülék is menetiránynak megegyezően állt, tehát nem gondolom, hogy az iránytű miatt volt).

Komolyabb gondom akadt viszont akkor, amikor letértem a nyomvonalról, mert olyankor össze-vissza helyezte egymáshoz képest az engem jelképező kis nyilat és a nyomvonalat. Próbáltam kitalálni, hogy vajon milyen metódus alapján dolgozik, de azt sehogy nem tudtam megmagyarázni, hogy miért mutatja hozzám képest balra az egyébként jobbra futó útvonalat. Gondoltam azt próbálja mutatni, hogy merre kéne visszatérnem, de ez sem bizonyult igaznak. Ez a funkció szerintem mindenképpen frissítésre szorul.

Végítélet

Meglátásom szerint a Bryton egy ígéretes hardver alapokra építkező, szoftveresen még fejlesztést igénylő rendszert kínál, amit, ha helyén kezelünk, akkor remek alternatíva az elérhető árú GPS-es kerékpár komputerre. A Rider 100-ast éppen azért szeretem, mert az alapfunkciók, az útvonalrögzítés tökéletes és zökkenőmentes, mégis nagyon kellemes áron beszerezhető, tuti beruházás.

A Rider 530 már nagyobb fába vágta a fejszéjét a fejlettebb funkciók ígéretével. Gyanítom, sokak számára a navigáció lenne izgalmas, de az útvonalelhagyások alkalmával szerzett tapasztalatok alapján nem ajánlanám nyugodt szívvel erre a célra. Remélhetőleg szoftverfrissítéssel javul majd a helyzet.

Edzéscélokra és kismilliónyi adat kezelésére viszont tökéletes alternatíva, a megbízhatóan működő, fejlett szolgáltatások és a szenzorokkal megspékelt csomag ezen az áron kifejezetten jó vétellé teszik az 530-ast.

Triatlonosok számára is ajánlom a kerékpáros szakasz mérésére, mert tekerés közben kényelmesebb a kormányra rögzített kijelzőt nézni és nem a karon lévő órát figyelgetni. Erre akár amatőr szinten a Rider 100-as is alkalmas.

