Idén is több tízezren látogattak el a SPAR Budapest Maraton® Fesztiválra

Idén 34. alkalommal, a szeptember 28-29-i hétvégén került megrendezésre a SPAR Budapest Maraton® Fesztivál. Magyarország legnagyobb szabadidős sporteseményére 30 982-en regisztráltak és közel 90 ország 5125 futója vett részt a versenyen.

Az idei SPAR Budapest Maraton® Fesztiválon összesen félmilliárd futólépést tettek meg a versenyzők. Az utolsó szeptemberi hétvégén nagyon sok résztvevő, szurkoló családtag és barát támogatta a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a SPAR Magyarország közös jótékonysági akcióit is, a mozgó játszótérprogram segítésére és a gyerekkönyvek gyűjtésére szervezett kezdeményezést.

SPAR Budapest Maraton® Fesztivál: idén 34. alkalommal!

Ebben az évben is a legtöbb külföldi nevező brit, francia és német színekben versenyzett, újdonság, hogy sokan érkeztek Brazíliából is. A futók között 2019-ben is számos ismert közéleti szereplővel találkozhatott a több tízezres szurkolótábor, köztük színészekkel, zenészekkel és népszerű sportemberekkel.

Ebben az évben is a legtöbb külföldi nevező brit, francia és német színekben versenyzett, újdonság, hogy sokan érkeztek Brazíliából is. A futók között 2019-ben is számos ismert közéleti szereplővel találkozhatott a több tízezres szurkolótábor, köztük színészekkel, zenészekkel és népszerű sportemberekkel.

A klasszikus táv teljesítése mellett ezt minden induló a fizikuma és képessége szerint tehette meg: kisebb távokon, váltóban, párban, családdal vagy akár gyalogolva. Közöttük különleges eseménynek számított a FODISZ Esélyegyenlőségi futama, amelyen több mint hatszáz mozgás-, látás- vagy mentális képességeiben sérült fiatal és gyermek indult neves élsportolókkal, művészekkel, közéleti személyiségekkel együtt.

A SPAR Életmód programmal is megismerkedhettek az érdeklődők

Európa egyik legszebb és látványában páratlan útvonala a Duna két partján vezetett, a rajtot és a célt a budai Pázmány Péter sétányon, az ELTE Lágymányosi Campus előtti útszakaszon állították fel. Itt kapott helyet a SPAR standja is, ahol az érdeklődők megismerkedhettek a vásárlók körében egyre népszerűbb SPAR Életmód programmal, vagy például az idén megjelent új recept- és egészségtudatos életvitelt támogató könyvvel. A látogatók közvetlenül a SPAR szakértőitől kaphattak válaszokat a sporttal és a minőségi táplálkozással kapcsolatos kérdéseikre.



Mozgójátszótér és mesekönyvek hátrányos helyzetű gyerekeknek

Mint ahogy korábban is, úgy a 2019-es maratonon is a SPAR stratégiai partnerével, a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal közösen támogatta az „Ide hozzuk a játszóteret!” programot. A szervezet mobil játszóterei az ország több mint háromszáz kistelepülésére viszik el a játék örömét, hogy a hátrányos helyzetű családok gyermekeinek is részük legyen az élményben. A SPAR a standja teljes bevételét, 1 millió forintot a Magyar Máltai Szeretetszolgálat mozgójátszótér-programjára ajánlotta fel.





Rengetegen adományoztak a sportfesztivál másik jótékonysági kezdeményezésén is: a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a SPAR hagyományos jótékonysági kezdeményezése által rengeteg mesekönyvvel segítették a rendezvény résztvevői a rászoruló gyermekeket.



„Rendkívül büszkék vagyunk arra, hogy a SPAR Magyarország több éve a Budapest Maraton® Fesztivál névadó szponzora, mert a rendezvény – a kialakult és elkötelezett tábora mellett – egyre több új, hazai és külföldi embert győz meg a szabadidős sportolás egészségességéről. A sport nem csak a testnek tesz jót, hanem a léleknek is, hiszen egy kiváló közösségi élmény. Ennek az összetartó erőnek köszönhető az is, hogy minden évben egyre többen érzik annak fontosságát, hogy a jótékonysági kezdeményezéseinket támogassák” – mondta Maczelka Márk, a SPAR kommunikációs vezetője.

