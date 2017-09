2017.09.16. 0

Schumacher Ákos

Hogyan regenerálódjunk verseny, nagyobb megterhelés után?

A legjobb futóink, edzőink trükkjei.

Schumacher Ákos (10-szeres Triatlon Magyar bajnok, Országos bajnok mezei futásban és kéttusában. Edzőként a MOB Kiemelt Edzői Program tagja, több olimpikon és világbajnok edzője.) bevezetője a témához:





Mikor következik be a tényleges fejlődés?

Az aránylag köztudott, hogy minden edzés, verseny után szüksége van a szervezetünknek regenerációra, azaz helyreállítódásra, hogy a következő terhelést sikeresen tudjuk abszolválni.

Valójában a fejlődés is a pihenőidőszakokban következik be, hiszen minden edzésegység után, ha kellő időt hagyunk a szervezetnek a pihenésre, magasabb szinten történik a helyreállítódás (szuperkompenzáció). Ezt nevezzük fejlődésnek.

Éppen ezért nem mindegy milyen gyorsan tudjuk a regenerációt megoldani, mikor tudjuk szervezetünket ismét „csatasorba“ állítani. Vagyis hogyan tudjuk a regenerációs folyamatokat felgyorsítani a minél hatékonyabb fejlődés érdekében. Persze nem mindegy, hogy 3 km-t futottunk max.-on, vagy 42 km-t. Előbbinél 1-2 nap, utóbbinál több hét is eltelhet a teljes regenerációig.

Pár olyan trükk amit szívesen alkalmazok sportolóimnál egy-egy keményebb edzés, vagy verseny után.

1. Izmaink felfrissülése végett masszázs, vagy hengerezés. Egy jó masszázs, felfrissíti az izmokat eltávolítja a salakanyagokat 30 p. Minimum legyen!

2. Ásványianyag, és energiautánpótlás. Már edzés, verseny közben pótolni kell a kiizzadt folyadékot, ásványi anyagokat. erre legjobbak a forgalomban kapható izotóniás italok, de ha ez nincs forgalomban kapható 100%-os gyümölcslé, vízzel hígítva fele-fele arányban.

3. Edzés után az energia utánpótlás, regeneráció gyorsítására minél hamarabb el szoktuk kezdeni a feltöltést. Pl, egy jó pizza, gyümölcslével, v. sovány hús fogyasztása legyen. De vannak különböző regenerációs italok is, amik ideális arányban tartalmazzák azokat az összetevőket, melyek kellenek a gyors visszaépüléshez.

4. Kiroterápia. Versenyzőink hidegkamra kezelésre is járnak -100, -110 fokon töltenek el néhány percet, ilyenkor a szervezetet ért hősokk hatására felgyorsulnak a regenerációs folyamatok.

5. Levezetés, nyújtás, lazítás, regeneráló edzések.

Intenzív terhelés után a levezetés, és a levezetést követő nyújtás-lazítás is felgyorsítja a regenerálódásunkat. Határterhelések után regenerációs nagyon laza 30 p.-es terjedelmű edzésekkel is felgyorsíthatjuk a helyreállítódásunkat.

A hazai futóelit saját trükkjei:

Hajdú Péter

- nem egy löttyedt Nagypapa, 8 nap alatt 420 km-t futva jutott el Auschwitzig.



A futó projekt alatt jól jött a már bevált rehabilitációs stratégiája:

A kb 50 km-es etapok között szűk fél napja volt, hogy az izmait felkészítse a következő napi terhelésre. Ebben segítségére volt a legkínzóbb, legbütykösebb SMR henger ami található. Minden nap a lábán 4 izomcsoportot, oda-vissza 40x hengerezte le.

„A combfeszítő izmokat hason fekve, 40x oda és 40x vissza hengerezem. Utána a vádli két részletben szintén 40x oda, és 40x vissza, majd a térdhajlatot és végül a combhajlító izomzatot.

Ez kb. 10 perc alatt készen van, kicsit kínzó, de nagyon megéri, mert olyan érzés, mint egy jó frissítő masszázs, az izmokban lévő feszültségek kioldódnak.”

Krémek esetében a francia gyártmányú Artrogelben hisz. Egy ilyen tubus 120 ml, ennek a felét jól belemasszírozta a lábába a másnapi könnyű lábak végett. A terméket extrém terhelés esetén futás előtt is használja, de akkor természetesen nem ilyen mennyiségben. Ehhez a kiadós vacsorán kívül a Hammer recoverite italát itta előszeretettel.

Szőnyi Ferenc

Ultrafutó, ultratriatlonista, ultraminden. Feri életvitelét jól mutatja, hogy éppen a 10x Ironman futórészének 50-60. kilométere környékén tartott épp, amikor elértük telefonon, hogy megtudjuk, hogyan regenerálódik. Ennek megfelelően nem is zavartuk őt sokáig, mert éppen azon gondolkodott, hogy vajon a bal-, vagy a jobb lába fáj-e jobban...

"Legfontosabb már a verseny közbeni folyamatos és megfelelő hidratálás, higítani kell a vért minden mennyiségben. Verseny után a glikogén háztartást kell minél gyorsabb rendbe hozni, majd az egyéb nyomelemekkel és ásványi sókkal kell feltölteni a szervezetet - ezt megfelelő táplálkozással könnyedén el lehet érni. A testi szükségleteken túl fontos a motivációs egyensúly újraépítése, amiben egyébként a jó evés szintén nagy szerepet játszik."

Lubics Szilvia

a Badwater után:

A Badwater után Szilviék még egy hétig utazgattak az USA-ban, ezért ebben a hétben igyekezett sokat sétálni, kirándulni. „Normál” esetben minél előbb elkezdi a futást, a munkaterápiát, hogy a salakanyagok hamar távozzanak. Persze, nem versenytempóról van szó, Szilvi saját bevallása szerint, ilyenkor bele is sétál, ha úgy érzi jónak.

A Badwater különösen extrém megterhelést rótt rá, ezért Szilvi, aki egyébként hajlamos hanyagul bánni a vitaminokkal, most szigorúan tartotta magát a Panhellen Ultravitamin, Kalcium- Magnézium készítmény, alga kapszula és Humet R napi adagjához.

Edzések után figyelt, hogy ne felejtse el a meginni a fehérje adagját és a kiadós étkezéseket is fontosnak tartotta.

A megfelelő táplálkozás sem helyettesítheti azonban a nyújtást és tornát:

„Alapból utálok nyújtani, de most a verseny után többször is elmentem 2 órás jógaórára és otthon is jógáztam kb. 45 percet. SMR henger, teniszlabda is előkerült, mint kínzó eszköz. Ezeket érzésre használom, ameddig az adott izomcsoport el nem lazul, most ez kb. 10 percet jelentett. Különösen a csipőhorpasz és a körteképű izomra kellett fókuszálnom.

A verseny után heti 3x masszázsra is jártam és a gyógyvizet sem vetettem meg, sőt esténként otthon magnéziumos fürdősóval kényeztettem magam.”



Baji Balázs

- világbajnoki bronzérmes gátfutó:

"Verseny után mindig alaposan levezetek. Pár jóleső repülőfutással kezdek, majd kocogás, nyújtás és SMR hengeres gyakorlatokat végzek.

Sprintereknél igen gyakori az izomgörcs, főleg a combhajlító izomban, ezért fontos, hogy minél hamarabb Magnéziumot és Kalciumot vegyek magamhoz. Én a Magnosolv granulátumot használom, de a Magne B6 is ugyanolyan jól működik.

Táplálkozás szinten ekkor már mindent szabad, ami jólesik. Ilyenkor nincs speciális diétám amire figyelek.

Verseny után mindig adok magamnak egy teljes nap pihenőt és mindig lemasszíroztatom magam. A masszázs nagyon jó, hasznos – mindenkinek csak ajánlani tudom. Tapasztalatom szerint a melegvizes-fürdő is nagyon jó, de csak akkor, ha van idő a következő versenyig. Ha folyamatosan versenyzek akkor nem szoktam élni ezzel, mert úgy találtam, hogy szétszedi az izomtónust.

Verseny után 3-4 nappal végzek teljes értékű edzést vagy vállalok egy újabb versenyt."