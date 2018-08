2018.08.10. 0

Sport és kikapcsolódás Burgenlandban

Üdülés Ausztria napsütötte oldalán: Burgenlandban...

Legyen szó kerékpározásról, lovaglásról vagy túrázásról, esetleg nordic walkingról vagy futásról – Burgenland a lehetőségek széles választékát kínálja az aktív kikapcsolódásra vágyóknak. Az enyhe pannon klímának köszönhetően ráadásul számos sportág egész évben űzhető.

Üdülés Ausztria napsütötte oldalán: Burgenlandban...

A kerékpározás szerelmeseire összesen 2500 kilométernyi kerékpárút vár: a kínálat a kényelmes családi útvonalaktól a kihívásokkal teli hegyi kerékpáros ösvényekig terjed. Különösen nagy népszerűségnek örvend a 125 kilométer hosszú Fertő tó kerékpárút, amely a nemrégiben megnyitott Felfedező útnak (Entdecker Tour) köszönhetően már összeköttetésben áll a Duna menti kerékpárúttal. A hegyi kerékpározás hívei a Rosalia régióban, az Írottkő ösvényein vagy Eisenbergben tombolhatják ki magukat. Emellett e-bike útvonalak, hajtánytúra, quad és segway kirándulások is szerepelnek a kínálatban.

Top Kerékpárutak

Hajtánytúra

Alpannónia panorámaút

A Bad Tatzmansdorfban található futó- és gyaloglóarénában, a Fertő tó nordic walking panoráma parkban, a Stegersbach mozgásközpontban és a Fertőzug–Hanság futó- és gyaloglóarénában tökéletes feltételek várják a túrázás, a futás és a gyaloglás megszállottait. Emellett számos távtúra útvonal kínál maradandó élményeket, köztük az Alpannonia magaslati és panorámaút, amely Semmeringből vezet a Kisalföld széléig.

Alpannonia panorámaút

Fürdőzés és vízi sportok Burgenlandban

A Fertő tó is változatos sportolási lehetőségeket kínál egész évben: nyáron egész Európa egyik legkedveltebb vitorlás- és szörfparadicsomának számít ahol a rohamosan népszerűsödő SUP bérlésre is lehetőség van. A tó körül található nádrengetegben, valamint a Rábán, a Lajtán és a Lapincs kanyarulataiban tett kenutúrák szintén izgalmas kikapcsolódást ígérnek. A Fertő tó mellett számos egyéb megismerésre érdemes tó található a környéken, sőt, a termálfürdők a nyári melegben is felfrissülést nyújtanak.

Fürdözés és vizi sportok

Thermalfürdők

